Vollen Support gibt es nur von den Grünen

Fast alle Klimaaktivisten sind frei

Die meisten der 83 festgenommenen Klimaaktivisten, die am Montag in Zürich und Basel Eingänge von Credit Suisse und UBS blockiert haben, kommen frei. Nur in Zürich bleiben zwei Personen in Untersuchungshaft. In Zürich wurden insgesamt 64 Personen vorläufig festgenommen.



In Basel wurden 19 Aktivisten, darunter auffällig viele Aktivisten aus anderen Ländern, verhaftet. In Zürich hat die Staatsanwaltschaft für zwei Personen beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft gestellt. Beide bleiben in Haft. Bei ihnen bestehe nebst dringendem Tatverdacht auch Verdunkelungs- und Fluchtgefahr.



Die übrigen Inhaftierten wurden mit Strafbe­fehlen bestraft und aus der Haft entlassen. Alle haben sich des Straftatbestandes der Nötigung schuldig gemacht, einige zusätzlich auch des Straftatbestandes des Hausfriedensbruchs.



Die Proteste der Aktion richteten sich gegen die Finanzierung klimaschädlicher Aktivitäten weltweit durch Schweizer Grossbanken. Auch kapitalismuskritische Parolen waren zu sehen. Namentlich forderte die Aktivistengruppe vom Schweizer Finanzplatz den sofortigen Ausstieg aus der Finanzierung von Kohle-, Öl- und Gasförderung. Die Schüler von der Klimastreikbewegung solidarisierten sich gestern mit den Aktivisten. (sda)