Walliser Polizei informiert auf Twitter über Kontrollen

Wegen einer Zunahme der Unfälle auf der Autobahn A9 in den vergangenen Wochen verstärkt die Kantonspolizei Wallis die Kontrollen auf dieser wichtigen Verkehrsachse. Einige dieser Kontrollen werden präventiv über Twitter angekündigt.

Innerhalb von etwas mehr als einem Monat ereigneten sich acht Unfälle auf der A9. Davon hatte einer tödliche Folgen, bei vier gab es Verletzte und drei verursachten Sachschäden, wie Stève Léger, Sprecher der Kantonspolizei Wallis, am Mittwoch gegenüber der Agentur Keystone-SDA sagte.

Grund dieser Unfälle waren unter anderen überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit, das Missachten der Sicherheitsabstände oder Unachtsamkeit wegen des Benützens eines Mobiltelefons ohne Freisprechanlage.

Wegen der Häufung der Unfälle in einer kurzen Zeitspanne ergreift die Polizei Massnahmen. «Wir werden dieser Autobahnachse in den kommenden Wochen besondere Aufmerksamkeit schenken und bestimmte Kontrollen auf unserem Twitter-Account ankündigen», heisst es in einem Communiqué der Polizei. «Wir bevorzugen Prävention statt Repression», fügte Léger hinzu. (anf/sda)