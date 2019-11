Warten oder Grenzwerte anpassen

Der Bericht der Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» wurde ungeduldig erwartet. In Auftrag gegeben hatte ihn vor einem Jahr die damalige Bundesrätin Doris Leuthard. Viele hofften auf eine klare Empfehlung dazu, wie und wann die Schweiz den 5G-Standard einführen soll. Mobilfunkgegner hingegen hielten die Mitglieder für befangen. Beides hat sich nun als Irrtum herausgestellt.

Mit einigen Monaten Verspätung präsentierten die Autoren ihren Bericht am Donnerstag in Bern. Die erwartete Klärung blieb allerdings aus. Die Arbeitsgruppe aus Vertretern von Industrie, Behörden, Ärzteschaft und Forschern machte eine Auslegeordnung verschiedener Optionen, ohne selber klar Stellung zu beziehen. Dabei erhielten auch bremsende Argumente viel Raum, obwohl sie in der Arbeitsgruppe nur von einer Minderheit vertreten wurden.

Der Bericht macht deutlich: Die Strahlengrenzwerte für Mobilfunkanlagen sind die Stellschraube, von der das Tempo und die Kosten der Einführung des 5G-Standards abhängen. Der Hauptfokus liegt auf den sogenannten Anlagegrenzwerten, die heute bei 3 bis 6 Volt pro Meter (V/m) liegen und für Antennen an Orten gelten, an denen sich Menschen während längerer Zeit aufhalten (Wohnungen, Schulen, Arbeitsplätze). Sie sind wegen des gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeprinzips rund zehnmal tiefer als die Immissionsgrenzwerte, die alle Mobilfunkanlagen erfüllen müssen und auch im umliegenden Ausland mehrheitlich angewendet werden.

Bleiben die Grenzwerte, dauert es Jahrzehnte

Bleiben die Grenzwerte unangetastet, sind gemäss den Mobilfunkbetreibern rund 26'000 zusätzliche Antennenstandorte nötig, 5000 bestehende Anlagen müssten zudem nachgerüstet werden. Bis zur vollständigen Einführung von 5G würde es demnach bis zu 30 Jahre dauern, bei Kosten von fast acht Milliarden Franken.

Mehr Schutz verlangt eine Variante, die in der Arbeitsgruppe Edith Steiner von den Ärzten für Umweltschutz vertritt. Die Anlagegrenzwerte sollen hier zwar ebenfalls unverändert bleiben, sie würden jedoch neu auch für Kleinanlagen gelten, die mit 5G vermehrt zum Einsatz kommen werden. Strenger wären auch die Anforderungen für sogenannte adaptive Antennen, die mit 5G ebenfalls vermehrt nötig sind. Diese fokussieren das Signal in die Richtung des Nutzers, ausserhalb dieses Fokus liegt die Strahlung jedoch deutlich tiefer.

Diese strenge Variante würde die Einführung von 5G um über 30 Jahre verzögern. Steigen würden die Zahl der Antennen und die Kosten. Das ist das Gegenteil der restlichen Optionen, die vorgestellt wurden. Diese sehen eine moderate bis deutliche Anhebung der Grenzwerte vor, was die Zahl der zusätzlichen Antennen reduzieren würde und eine starke Beschleunigung der 5G-Einführung bei geringeren Kosten zur Folge hätte. Im Extremfall könnte bereits in fünf Jahren ein flächendeckendes 5G-Netz für Investitionen von rund einer Milliarde Franken angeboten werden.

Überschaubare Gesundheitsrisiken

Die verschiedenen Optionen machen deutlich: Wenn die Schweiz nicht allzu lange auf 5G warten möchte, führt kein Weg daran vorbei, die Strahlengrenzwerte anzuheben. Sonst würde die gegenwärtige Entwicklung beim Mobilfunk ausgebremst: Seit der Einführung von Smartphones vor über zehn Jahren hat sich in den Mobilfunknetzen das Datenvolumen alle 12 bis 18 Monate verdoppelt. Heute haben in der Schweiz über 97 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahre ein Handy oder Smartphone. Inzwischen besteht mit 68 Prozent der Hauptteil der mobilen Daten aus Videoanwendungen für private und geschäftliche Zwecke.

Das gesundheitliche Risiko scheint gemäss Bericht überschaubar. Die Arbeitsgruppe hat dazu den Stand der Wissenschaft analysiert. Bei einer Bestrahlung unter den heute gültigen Immissionsgrenzwerten konnten Forscher bis heute einzig nachweisen, dass Hirnströme beeinflusst werden. Dies liess sich durch verschiedene unabhängige Studien bestätigen. «Das bedeutet nicht per se ein Gesundheitsrisiko», sagte Umweltepidemiologe Martin Röösli an der Präsentation. Für alle anderen Risiken ist die Studienlage nach wie vor unsicher bis fraglich. Begrenzte Hinweise auf Krebs gibt es demnach allenfalls durch langfristige oder intensive Nutzung, ­jedoch nicht durch Sendeanlagen. Auch Elektrosensibilität und Auswirkungen auf das Verhalten bei Kindern und Jugendlichen, Fruchtbarkeit oder Entwicklung sind schlecht bis gar nicht belegt.

Forschungsbedarf bei Millimeterwellen

Die Erkenntnisse zu gesundheitlichen Auswirkungen sind überwiegend mit älteren Mobilfunkstandards gewonnen worden. Sie könnten aber problemlos auf 5G-Netze, wie sie derzeit eingeführt werden, übertragen werden, so Röösli. Anders sieht es aus, wenn 5G in Zukunft mit höheren Frequenzen im Millimeterwellenbereich erweitert werden sollte. «Dort besteht noch Forschungsbedarf», sagte Röösli.

Das zuständige Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) muss nun entscheiden, welche Schluss­folgerungen es aus dem Bericht zieht. Die verschiedenen Optionen kann der Bund dabei umsetzen, ohne dass eine Gesetzesänderung nötig wäre und ohne dass das Parlament mitredet. Unabhängig vom weiteren Vorgehen empfiehlt die Arbeitsgruppe, dass Strahlenexposition der Bevölkerung und Gesundheitsauswirkungen überwacht werden. Ausserdem soll der Bund eine umweltmedizinische Beratungsstelle zu nicht ionisierender Strahlung unterstützen.