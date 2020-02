Warum war das Seil gespannt, als die Sesselbahn fuhr?

Genussgipfel nennt sich das Restaurant auf dem 1922 Meter hohen Fronalpstock. Drei- bis viermal pro Woche ist das Gipfelrestaurant bis weit in die Nacht hinein geöffnet. Am Donnerstag für einen Firmenanlass von Lindt & Sprüngli, wie eine Sprecherin bestätigt. Um 22 Uhr wurden die zehn Firmenangestellten mit der Sesselbahn ins Tal gefahren. Was dann geschah, war Horror – für die Passagiere, aber auch für die Angestellten des Skigebiets.

Die Nacht war klar, klirrend kalt und vom fast vollen Mond erleuchtet. Für den Rücktransport blieben drei Sessel im Abstand von rund 50 Metern am Tragseil, die anderen waren abgehängt. Auf halber Strecke in der oberen Sektion begann es auf dem mittleren Sessel zu rumpeln. Mit ihm fielen schliesslich vier Personen aus zehn Metern Höhe auf den harten Schnee. Eine 33-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann wurden lebensbedrohlich verletzt. Zwei Männer, 33- und 38-jährig, erlitten erhebliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei Schwyz gestern an einer Medienkonferenz auf dem Stoos mitteilte.

Die je drei Passagiere im ersten und dritten Sessel blieben unverletzt. Sie mussten zwei Stunden in der Kälte ausharren, bis sie gerettet werden konnten. Polizei, Feuerwehr, vier Rettungshelikopter und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die vier verletzten Passagiere wurden in Spezialkliniken geflogen. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand konnten gestern weder Lindt & Sprüngli noch die Kantonspolizei Schwyz informieren.

Gespanntes Windenseil

Glück im Unglück: Der Sessel fiel an der tiefsten Stelle nahe beim niedrigsten Masten in die Tiefe. Klar ist bis jetzt, dass gleichzeitig mit der Talfahrt ein Pistenfahrzeug direkt unter der Bahn mit der Präparation der ziemlich steilen Charestöckli-Piste beschäftigt war. Wie Untersuchungsleiter Philippe Thürler von der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) gestern vor Ort sagte, steht der Absturz im Zusammenhang mit dem gespannten Windenseil des Pistenfahrzeuges.

Das Drahtseil, das bis sieben Tonnen Zug aufnehmen muss, kann stark in Schwingung geraten und hat gemäss ersten Spurensicherungen der Sust das Zugseil der Seilbahn berührt. Dann muss es sich um den mittleren Sessel gewickelt und diesen heruntergerissen haben.

Warum brauchen Pistenbullys Zugseile? Bruno Lifart von den Stoosbahnen klärt auf: Pistenfahrzeuge wiegen sieben Tonnen, in steilen Pistengebieten, vor allem bei wenig Schnee, würden sie sich ohne Zugseil mit den Raupen auf Grund baggern. Jede Pistenmaschine hat deshalb ein bis zu 1,5 Kilometer und 11 bis 14 Millimeter dickes Drahtseil auf einer Winde.

Der Fahrer befestigt dieses Seil an einem Windenseilanker, im aktuellen Fall an einem im Fels eingelassenen Haken. So können die Pistenmaschinen auch steile Pisten schonend präparieren. Das Seil wird so gelegt, dass es die Piste möglichst nicht berührt. Weil die Charestöckli-Piste coupiert ist, kann sich das Seil ziemlich hoch über den Boden spannen. Zum Unfallzeitpunkt hatte die Pistenmaschine geschätzte 300 Meter Seil draussen.

Mangelnde Koordination?

Hauptfrage nach diesem Unfall: Warum hatte der Fahrer der Maschine – gemäss Angaben der Seilbahnen ein jüngerer, aber erfahrener Mann – das Seil gespannt, während die Bahn in Betrieb war? Stoosbahnen-VR-Präsident Thomas Meyer spricht von einem «Super-GAU». Nachtfahrten der Bahn müssten immer angemeldet werden. Die Bahn sei seit neun Jahren für Nachtbetrieb eingerichtet, die Koordination mit der Pistencrew bei Nachtfahrten sei ein «eingespieltes Prozedere». Die Talfahrten nach dem Nachtessen würden manchmal etwas früher, manchmal etwas später stattfinden. Pistenfahrzeuge seien jedoch per Funk mit der Seilbahn verbunden.

Dem Fahrer gehe es «sehr schlecht», er werde von einem Careteam betreut, sagt VR-Präsident Meyer. Unklar ist, ob der Fahrer informiert war über den Nachtbetrieb. Von seinem Fahrzeug aus war es schwierig, dies festzustellen. Die Bullys haben starke Scheinwerfer, der Schnee blendet, und der Fahrer muss sich auf die Steuerung der Fräse konzentrieren. Weil bloss drei Sessel unterwegs waren, sah er am Nachthimmel nur das schwarze Tragseil. Ob es sich bewegt, konnte er nicht feststellen.

«Wir müssen zuerst verstehen, wie das Ganze passiert ist», sagt ein niedergeschlagener Verwaltungsratspräsident. «Wir hatten noch nie eine solche Situation.» Auch wenn es die Seilbahnbetreiber nicht sagen: Sie sind wohl froh, dass ein Einzelereignis zum Unfall geführt hat und nicht ein strukturelles Problem oder mangelnde Wartung. Skifahrer jedenfalls müssen keine Angst haben auf der Fronalpstockbahn. Diese wird allerdings erst wieder geöffnet, wenn die Spurenaufnahme abgeschlossen und allfällige Schäden repariert sind.

Gemäss Carlo Danioth, Pistenchef der Skiarena Andermatt-Sedrun, stellen Windenseile generell eine grosse Gefahr dar und führen immer wieder zu Unfällen. Gefährdet seien vor allem Skifahrer, die abends bei bereits geschlossener Piste noch zu Tal fahren. Die Pistencrew beginnt dann bereits mit der Arbeit, und Skifahrer können die Seile in der Dämmerung übersehen.