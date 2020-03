Was Eltern jetzt wissen müssen

Sie können es nicht fassen. Drei Lausanner Gymnasiastinnen stehen ratlos vor ihrem Schulhaus La Cité. «Die Schule bleibt wegen der Corona-Epidemie geschlossen», hat ihnen der Lehrer soeben erklärt. Bis dahin gebe es Fernunterricht. Gejubelt habe niemand, erzählen die Schülerinnen.Die Ermahnung des Lehrers klang dramatisch: «Bleibt zu Hause, trefft euch nicht, geht nicht nach draussen.» Was sie nun machen sollen, wie sie sich in den kommenden Wochen verhalten sollen – die jungen Frauen wissen es nicht. Nur dies: Am Montag wird sich der Lehrer per E-Mail mit Hausaufgaben melden.

Zahlreiche medizinische Fachleute hatten bereits in den letzten Tagen die Schliessung der Schulen gefordert. Lehnte der Bundesrat diesen Schritt ursprünglich ab, vollzog er am Freitag eine Kehrtwende: Bis am 4. April seien alle Präsenzveranstaltungen an Schulen, Hochschulen und weiteren Ausbildungsstätten untersagt, verkündete Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Nachmittag vor den Medien.Den Strategiewechsel erklärte er mit neuen Erkenntnissen: Weil die Zahl der Infektionsfälle in Europa weiterhin rasant zunimmt, hat das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten die Gefahrenstufe erhöht und Schulschliessungen empfohlen. «Wir lernen jeden Tag dazu», so Berset.

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz hält den Schritt für «folgerichtig». Gerade in den unteren Schulstufen sei es unmöglich, die geforderte Distanz einzuhalten, sagt Präsidentin Dagmar Rösler.

Wer betreut die Kinder?

Die Frage ist nun, was mit den Kindern geschieht, die auf Betreuung angewiesen sind und deren Eltern kein Homeoffice machen können. Im Zentrum steht dabei Gesundheitspersonal, aber beispielsweise auch Mitarbeiter im Detailhandel oder Personen des öffentlichen Dienstes wie Polizisten oder Lokführer. Der öffentliche Verkehr sei die Basis einer funktionierenden Wirtschaft und ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, betonte der Bundesrat. Er überlässt es den Kantonen, ob sie neben den Schulen auch die Kitas schliessen wollen und ob sie eigene Betreuungsangebote auf die Beine stellen. Auf jeden Fall gelte es zu verhindern, dass die Kinder von ihren Grosseltern betreut werden, die aufgrund ihres Alters besonders gefährdet sind durch das Coronavirus.

Wie unterschiedlich die Bildungsdirektionen auf diese Situation reagieren, zeigt eine Nachfrage bei mehreren Kantonen.So schliessen etwa Basel-Stadt und Wallis sämtliche Kindertagesstätten, Horte und Spielgruppen. Anstelle dieser Institutionen errichtet Basel ein eigenes, neues Betreuungssystem. Regierungssprecher Marco Greiner sagt, das Angebot gelte nur für Eltern, die auf die Betreuung ihrer Kinder zwingend angewiesen sind.

Im Kanton Zürich bleiben die Kitas hingegen offen, wie André Woodtli sagt, Chef des Amts für Jugend und Berufsberatung. Die Betreuungseinrichtungen erhalten jedoch die dringende Empfehlung, zusätzliche Standards einzuführen: Eltern sollen die Kita-Räume nicht betreten, die Anzahl Kinder pro Raum soll möglichst klein sein und die Gruppen homogen, also jeden Tag gleich, nicht in wechselnden Konstellationen. Viel Zeit im Freien wird empfohlen.Auch in der Waadt und in Bern bleiben die ausserfamiliären Betreuungseinrichtungen offen. Eine Schliessung der Kitas zu einem späteren Zeitpunkt wird jedoch in beiden Kantonen nicht ausgeschlossen.Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber (Grüne) kritisiert, dass der Bundesrat bei den Kitas keine klare Vorgaben gemacht, sondern diese Aufgabe an die Kantone delegiert hat. «Es muss gewährleistet sein, dass alle Kinder betreut werden.» Diese Sicherheit gebe es nun aber nicht.

Kitas wollen Beitrag leisten

Beim Kita-Verband Kibesuisse lief am Freitagabend das Telefon heiss. «Viele Krippenleitungen rufen an und wollen wissen, was jetzt gilt», so Sprecherin Prisca Mattanza. Man stehe mit dem BAG und den kantonalen Behörden in Kontakt. «Solange von den Kantonen nichts anderes verordnet wird, sprechen wir uns dafür aus, dass die Kitas offen bleiben.» Man leiste damit einen Beitrag, um die Vermischung der Generationen zu vermeiden. «Ausserdem ist es für die Gesellschaft essenziell, dass manche Eltern – insbesondere solche, die im Gesundheitswesen tätig sind – ihr Kind weiterhin betreuen lassen können.» Betreuungspersonen, die zu Risikogruppen gehören, müssten aber auf jeden Fall freigestellt werden, betont Mattanza.

Dass der Bundesrat dem Schutz der Bevölkerung einen hohen Wert beimisst und die Schulen schliesst, begrüsst auch die Elternlobby Schweiz. Allerdings, sagt Präsident Fredi Jaberg, räche es sich nun, dass in der Schweiz alternative Modelle zur Volksschule wie Homeschooling immer an den Rand gedrängt worden seien. «Nun wird es umso schwieriger, die Kinder und Jugendlichen weiter zu unterrichten.» Es sei nun viel Engagement und Kreativität gefordert, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zur Betreuungsfrage. Sie appellierte an die Solidarität der Bevölkerung und schlug vor, dass sich etwa Nachbarn oder Studierende in der Kinderbetreuung engagieren. Der Ruf blieb nicht ungehört: Hilfe leisten wollen zum Beispiel die Jugendlichen der Klimastreik-Bewegung. Sie lancierten eine App, auf der sich Freiwillige und Hilfesuchende registrieren können. Eine Sprecherin zeigte sich gestern zuversichtlich, auf diese Weise Tausende von Freiwilligen mobilisieren zu können.