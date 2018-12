«Was die FDP Schweiz findet, kümmert in Genf niemanden»

John Dupraz schreit jetzt in sein Handy. So empört ist er. «Noch ? Sie fragen, ob wir Maudet noch unterstützen? Verdammt noch mal!»

John Dupraz ist 73 Jahre alt, Bauer im Ruhestand, fast 40 Jahre lang hat er sich für die Genfer Radikalen engagiert, gehörte von 1995 bis 2007 dem Nationalrat an. Er hat vieles erlebt in der Politik. Aber nun hat er den Eindruck, dass der vielleicht wichtigste Kampf für ihn und seine Partei gerade erst begonnen hat. Jener um die Zukunft des vielleicht grössten politischen Talentes, das Genf in diesem Jahrhundert hervorbrachte.

«Wir unterstützen Pierre Maudet immer», ruft Dupraz also in sein Handy, so laut, dass die Strassengeräusche im Hintergrund verschwinden. «Nicht noch! Immer! Toujours!» Es ist ein Treuegelübde. Und es ist eine Drohung. Wird Maudet zum Rücktritt gezwungen, könnte es die Genfer FDP zerreissen.

Knapp zwei Wochen sind vergangen, seit Petra Gössi, Präsidentin der FDP Schweiz, im Bundeshaus erklärte: «Pierre Maudet hat die Werte der FDP mit Füssen getreten.» In diesen Worten schwang alles mit, was in den letzten Monaten über Maudet ans Licht gekommen war: die geschenkte Luxusreise nach Abu Dhabi, die jahrelangen Lügen über die Identität des grosszügigen Spenders, die angeblich schwarzen Kampagnenkassen für Maudet und die Vorwürfe der Steuerhinterziehung.

«Die Basis muss mir sagen können, wenn sie enttäuscht ist.»Pierre Maudet

Einstimmig forderte der nationale Parteivorstand den Genfer Staatsrat auf, sein Regierungsamt niederzulegen. Die Genfer FDP-Spitze hat ihm dies in der Zwischenzeit ebenfalls empfohlen.

Doch Maudet, den einstigen FDP-Star und Fast-Bundesrat, lässt all das kalt. «Das Einzige, was für mich zählt, ist die Basis», sagte er vorletzte Woche in Bern, als er die Krisensitzung der FDP Schweiz durch den Hinterausgang verliess. «Die Basis muss mir sagen können, wenn sie enttäuscht ist.»

Eine «politische Scharade»

Maudet hofft auf die für den 15. Januar angesetzte ausserordentliche GV der FDP Genf. Mehrere Hundert Parteimitglieder werden erwartet. Prognosen über deren Ausgang sind praktisch unmöglich. Denn so klar sich die FDP-Elite gegen Maudet ausgesprochen hat, so entschieden stellen sich andere hinter ihn. Leute wie John Dupraz.

Für ihn ist die Maudet-Affäre eine politische Scharade. Aufgebauscht, heuchlerisch, durchschaubar. Ja, sagt Dupraz, die Reise nach Abu Dhabi sei eine Dummheit gewesen. Aber Maudet habe das anerkannt. Und er habe ja nicht gestohlen. «Anders als die Spesenritter in der Genfer Stadtregierung hat Maudet die Steuerzahler nichts gekostet. Niemand ist zu Schaden gekommen.»

Video – FDP Genf fordert Maudet zum Rücktritt auf

Und die Lügen des Politikers? Maudet sei nicht der erste Politiker, der gelogen habe, sagt Dupraz. Alle täten das. «Dass Maudet gelogen hat, macht ihn noch lange nicht zu einem unehrlichen Menschen.» Alle Freisinnigen in seinem Dorf seien dieser Meinung, sagt er. «Wir werden ihn am 15. Januar verteidigen.»

Als Maudet im letzten Frühling öffentlich einräumte, dass er über die Einladung nach Abu Dhabi gelogen hatte, griff Natacha Buffet-Desfayes zum Handy und schrieb ihm eine wütende Mail: Was soll das? Warum warst du nicht ehrlich? Was hast du zu verstecken? Sie sei schrecklich enttäuscht gewesen, sagt sie. «Ich stand vor der Frage: Soll ich ihn fallen lassen oder an ihn glauben?»

Natacha Buffet-Desfayes, Genfer Stadtparlamentarierin, kennt Maudet persönlich, seit sie 2011 gemeinsam für die Radikalen in den Wahlkampf gezogen sind. Er sei schon damals ein aussergewöhnlicher Politiker gewesen, engagierter, zielstrebiger, überzeugender als alle anderen, erzählt sie. Doch als er 2012 in die Kantonsregierung gewählt worden sei, habe sich ihr Verhältnis abgekühlt. «Ich hatte zunehmend den Eindruck, dass Pierre den Bezug zu vielen Leuten verlor.» So stark Maudet als Politiker sei, es mangle ihm möglicherweise an Empathie und an sozialer Intelligenz.

«Ihn Genf kümmert es niemanden, was die FDP Schweiz findet»: Natacha Buffet-Desfayes, Genfer Stadtparlamentarierin. Foto: Olivier Vogelsang

Heute beurteilt sie ihn anders. Maudet habe sich in den letzten Monaten verändert. «Er ist nicht mehr der Alte. Er ist bescheidener, offener, zugänglicher geworden. Er ist reifer geworden. Die Frage ist, ob er bleiben kann, um es den Leuten zu beweisen.»

Dass die nationale FDP Maudet zum Rücktritt aufgefordert hat, findet Buffet-Desfayes «bizarr». Sie vergleicht die Situation mit einem Grossvater, der sich nie um seinen Enkel gekümmert hat, ihm aber plötzlich Vorschriften machen will. «Zum Glück kümmert es in Genf niemanden, was die FDP Schweiz findet», sagt sie. «Einige Mitglieder unserer Kantonalpartei haben wohl erst jetzt erfahren, wer Petra Gössi ist.»

Erst wenn Maudet wegen Steuerhinterziehung oder Korruption verurteilt werde, sei es auch für sie zu viel, so Buffet-Desfayes. «Mein Vertrauen ist beschädigt, aber nicht kaputt», sagt sie. «Ich will daran glauben, dass es eine Erklärung gibt für all das. Es muss eine Erklärung geben.»

Sorge um die Demokratie

Es gibt aber auch die anderen, die Maudet jetzt verteidigen. Jene ohne besondere persönliche Beziehung zu ihm. Ohne Parteibüchlein der FDP. Francis Waldvogel etwa mischt sich ein aus Sorge um die Demokratie. Vorletzte Woche hat er die «Treibjagd» in den Genfer Medien angeprangert. Rechtsstaatliche Prinzipien würden ausgehebelt. Seither hat er mehrere negative Mails erhalten. «Aber das ist mir egal», sagt Waldvogel.

Francis Waldvogel (80), Medizinprofessor, ist eine Kapazität der Schweizer Wissenschaft. 1995 bat ihn Innenministerin Ruth Dreifuss, das Präsidium des ETH-Rats zu übernehmen. Nach neun Jahren gab Waldvogel die Aufgabe altershalber wieder ab. Die Erfahrung jener Zeit prägt seine Haltung in der Affäre Maudet. Der Wind in Medien und Politik könne sehr rasch drehen, sagt Waldvogel. «Maudet ist kein Einzelfall. Merkel, Churchill, Mitterrand – sie haben alle Fehler gemacht, und sie mussten dafür geradestehen.» Entscheidend sei, dass die Gewaltentrennung auch in Krisenzeiten verteidigt werde. Über politische Fehler müsse das Volk befinden, für rechtliche Fehler gebe es die Justiz. «Doch diese Trennung gilt für Maudet nicht mehr. Obwohl es noch nicht mal eine Anklage gegen ihn gibt, hat man die Unschuldsvermutung längst in den Wind geschlagen.» Francis Waldvogel zieht aber auch eine klare rote Linie für Pierre Maudet: «Wenn er verurteilt wird, erwarte ich, dass er die logische Entscheidung trifft und zurücktritt.»

«Für Pierre Maudet gilt die Unschuldsvermutung nicht mehr.» Francis Waldvogel, Medizinprofessor. Foto: Olivier Vogelsang

(Redaktion Tamedia)