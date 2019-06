Wasserfallen tritt als FDP-Vizechef zurück

Christian Wasserfallen erklärte gegenüber dem Online-Portal nau.ch: «Ich trete per Ende Jahr als Vizepräsident der FDP zurück. Nach sieben Jahren habe ich es gesehen. Ich möchte mich an unserer früheren Amtszeitbeschränkung von 8 Jahren orientieren.»

Ausserdem betonte der Berner: «Dieser Entschluss hat nicht direkt mit den neuen Klima-Positionen zu tun.» Schliesslich sei er auch in der Privatwirtschaft stark ausgelastet.

Am Samstag hatten die FDP-Delegierten in Zürich-Altstetten bestimmt, auf eine aktivere und grünere Klimapolitik zu setzen. Wasserfallen gehörte zu den Gegnern des neuen Klimapapiers, das von Parteipräsidentin Petra Gössi gefordert worden war. Wassefallen gab an der Diskussion zu Bedenken, dass Lenkungsabgaben und Flugticketsteuern auf die Wirtschaft einen negativen Einfluss hätten und vor allem die Landbevölkerung treffen würden.

(fal)