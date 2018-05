Wegen 16-Franken-Grenze fehlt das Geld fürs Klassenlager

Die Mädchen, diese frechen Mädchen, haben den Buben rausgesperrt, nach draussen auf die Feuerleiter im zweiten Stock. Schullagerschabernack. Der Bub schreit und lacht und klopft an die Tür.

Die 2. Sekundarklasse 2B aus Reinach BL weilt gerade im Klassenlager. 23 Schüler aus zehn Nationen, einquartiert im Haus der Jugend in Schwarzsee FR, natürlich geschlechtergetrennt: die Mädchen im zweiten Stock, die Buben und Herr Burkard, der Lehrer, im ersten. Justin war es, der sich auf den Mädchenstock vorgewagt hatte. Natürlich Justin, der 15-Jährige, der in allem Ernst sagen kann: «Mich kennt man in der Stadt Basel.» Die Mädchen lachen. Der stadtbekannte Justin ist der Clown der Klasse, sagen die Mädchen. Lieber als ein Langweiler, meint Justin.

Die Reize des Schullagers funktionieren auch noch im Jahr 2018. Weg von den Eltern, nahe an neuen Freiheiten. Das Klassenlager ist eine einwöchige Auszeit vom Alltag, vielleicht auch eine Gelegenheit, um ein erstes Mal so etwas wie den Ernstfall zu proben. Das erste Mal Kochen, das erste Mal dieses sonderbare Zusammengehörigkeitsgefühl erleben – und vielleicht das erste Mal ungeküssten Küssen nachtrauern.

Umfrage Ihre beste Erinnerung ans Schullager? Die nächtlichen Partys.

Mein erster Kuss.

Endlich weg von den Eltern.

Keine, das war eine Tortur.

Die nächtlichen Partys. 45.3% Mein erster Kuss. 7.5% Endlich weg von den Eltern. 22.4% Keine, das war eine Tortur. 24.8% 161 Stimmen



Selbst die nationale Kohäsion wird gefördert. Die Baselbieter gehen ins Freiburgische, die Zürcher ins Welschland, die Tessiner in die Innerschweiz. Die Schweiz lernt die Schweiz kennen.

Doch das Schullager, diese nationale Institution, ist in Gefahr. Das Bundesgericht hat im Dezember beschlossen, dass Schulen den Eltern für obligatorische Lager pro Tag nur noch 16 Franken belasten können. Hintergrund war der soziale Gedanke, dass die Volksschule Eltern nichts kosten darf. Lager sollten für alle erschwinglich sein. In Tat und Wahrheit hat das Urteil ganz andere Folgen: Die Schulen wissen nicht mehr, wie sie die Lager bezahlen sollen. Also streichen sie die Lager. Die Reservationen der 5000 Lagerhäuser von Groups, der Branchenorganisation der Schweizer Lagerhäuser, haben in diesem Jahr um 20 Prozent abgenommen.

Das neue «Tiptopf»

Herr Burkard steht mit seinen Schülern in der Küche. Riz Casimir, dieser kulinarische Lagerschreck, ist passé. Im Haus der Jugend machen die Schüler Fajitas, an den Tagen zuvor haben sie Lasagne oder Schnipo gekocht. Auf dem Tisch liegt neben Messer und Tomaten ein Handy, auf dem Display das Rezept von Chefkoch.de – «Tiptopf» war einmal. Jürg Burkard (57) lässt seine Schüler machen. Der Bundesgerichtsentscheid beschäftigt auch ihn: «Ich weiss nicht, wie es weitergeht.» Sein Lager kostet 150 Franken, dürfte aber nur 80 Franken kosten. Noch haben alle Eltern bezahlt. Auch, weil viele nicht vom Entscheid wussten. Doch wer zahlt künftig die Differenz? Burkard sagt: «Das ist eine Sache der Politik.» Und die zögert. Was Unsicherheit schürt und Gerüchte.

Politiker warnen vor einer Verarmung: Im Klassenlager lernt die Schweiz die Schweiz kennen. Foto: Adrian Moser

Im Lehrerzimmer der Schule Reinach ist der Entscheid des Bundesgerichts immer noch ein Thema. Früher gingen die Klassen zweimal pro Jahr ins Lager, heute maximal einmal. Manche Lehrer sind froh über die Budgetkürzung, die Lager waren ihnen immer schon ein Graus. Viel Arbeit, grosse Verantwortung, man kann als Lehrer nur verlieren. Doch die meisten Lehrer (und auch Jürg Burkard) wollen, dass es Lager weiter gibt. Vom Vorschlag, mit Kuchenverkäufen und Hausieren an Geld zu kommen, halten sie wenig. Die Erlöse reichen nirgendwo hin. Es braucht Hilfe von oben. Doch dort fühlt sich niemand zuständig.

Bei der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) heisst es, es sei ein runder Tisch angedacht, mehr könne man nicht sagen, überhaupt sei die Angelegenheit eine Aufgabe der Kantone und Gemeinden. Gleichzeitig hat die EDK Gemeinden angewiesen, die bereits von Eltern bezahlten Beträge zurückzuerstatten.

Die Handys sind deponiert. Der Lehrer schläft. Das Lager beginnt.

Bei den Kantonen offenbart sich das föderalistische Bildungssystem (und der unterschiedliche Wohlstand), sie handhaben das Problem sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die beiden Basler Halbkantone. Im reichen Basel-Stadt hat man sofort nach dem Entscheid Geld gesprochen. Der Kanton Baselland zögert seit Monaten. Die Sparrunden der letzten Jahre haben Spuren hinterlassen. Dennoch: Man wolle am Angebot festhalten. Abstriche seien «möglichst zu vermeiden», meint die zuständige Regierungsrätin. Das Parlament muss entscheiden, es wird wohl Ende Jahr.

Eine andere Lösung haben die Kantone Zürich und Bern gefunden. Sie haben ein juristisches Schlupfloch entdeckt. Das Bundesgerichtsurteil sagt: Der maximale Betrag «dürfte sich abhängig vom Alter des Kindes zwischen 10 und 16 Franken pro Tag bewegen». Eine vage Formulierung, die Spielraum enthalte, finden die beiden Kantone. Daher dürfen bei ihnen Lager maximal 22 Franken respektive 25 Franken pro Tag kosten. Warum das nicht alle Kantone so handhaben? Sie wollen das juristische Risiko nicht eingehen.

Wer zahlt künftig die Lagerkosten? Fajitas-Plausch im Schullager in Schwarzsee der Reinacher Sekundarklasse 2b. Foto: Adrian Moser

Aber auch die Gemeinden sind kreativ: In Kriens LU, finanzschwach, haben sie einen Mittelweg gewählt: Die alten Ansätze bleiben in diesem Jahr bestehen. Wollen oder können Eltern aber nicht mehr als 16 Franken pro Tag bezahlen, bleiben ihre Kinder zu Hause – und werden dort schulisch betreut.

Es herrscht eine Unsicherheit in den Schulen und Gemeinden. Daran stört sich auch der Freiburger CVP-Ständerat Beat Vonlanthen: «Die Situation ist sehr problematisch. Eine Verarmung der Ausbildung droht.» Er erzählt von Gemeinden in seinem Kanton, die bereits Lager gestrichen haben, weil die Mittel fehlten. Er wollte darum per Interpellation vom Bundesrat wissen, ob der Staat mehr Geld zur Verfügung stellen wird. Die Antwort: Will er nicht. Sache der Kantone. Lehrer und Politiker fürchten, dass künftig der politische Wind über Lager entscheidet. Und dass Kinder aus reichen Gemeinden Vorteile haben gegenüber ihren Gspänli aus ärmeren Gemeinden.

Kampf den Nachtschwärmern

Die Sorgen sind mittlerweile auch auf die Besitzer der Lagerhäuser übergeschwappt. 20 Kilometer von Schwarzsee entfernt liegt das Haus Alpenrose in Zwischenflüh im Berner Diemtigtal. 56 Betten, 2 Etagen, WLAN und Lichtsensoren in den Gängen. Eingebaut, um Buben und Mädchen auf dem nächtlichen Gang in fremde Zimmer zu ertappen. Eingebaut von Heidi Mani, der Hausmutter. Sie kennt die Wünsche ihrer Kunden, der Lehrer – darum das automatische Licht als Frühwarnsystem.

Früher hat Mani sogar für die Gäste gekocht, heute ist sie 72, da geht das nicht mehr. Und die Kunden werden weniger. Hatte sie früher bis in den Mai 60 Anfragen, sind es dieses Jahr noch 14. Zu den besten Zeiten lag der Auslastungsgrad der Betten bei 70 Prozent, heute sind es noch 30. «Es ist schlimm», sagt Mani. Sie hat in diesem Jahr begonnen, mit Briefen die Schulen anzuschreiben. 50 Briefe, eine Rückmeldung. Im Ort gab es vor einem Jahr noch sieben Lagerhäuser, drei haben mittlerweile geschlossen. «Wenn es so weitergeht, deponiere ich nächstes Jahr den Schlüssel unter der Schuhabputzmatte.» Hütte schliessen also.

Mani hat Gründe gefunden für den Rückgang. Erstens: Wegen Änderungen bei der Onlinesuchmaschine für Lagerhäuser wird ihre Unterkunft heute seltener angezeigt. Zweitens: Bei den Lehrern habe die Lust an Lagern abgenommen. In den vergangenen Jahren hat Mani Woche für Woche Feldstudien über die Schweizer Jugend gemacht. Beiläufig zwar, doch die grossen Dinge haben sich bei ihr eingebrannt. «Die Verantwortung der Lehrer ist grösser geworden», sagt sie und meint damit das Verhalten der «Rowdys». Schwierige Schüler also, die irgendwo zwischen Kind und Erwachsenem stecken. Und nun drittens: das Bundesgerichtsurteil. Auch das noch.

Die Angst der Touristiker

Doch es sind nicht nur Lehrer und Hausbesitzer, die aufbegehren. Auch Touristiker klagen. Gehen immer weniger Schulklassen ins Lager, gibt es auch immer weniger Menschen, die einmal als Erwachsene in den Ort zurückkehren. Oder noch grundlegender: Lernen die Jungen nicht mehr Ski fahren – wer wird dann in 20 Jahren unsere Pisten befahren? Darum: Leserbriefe, Proteste, Postulate – und Warten.

Im Haus der Jugend am Schwarzsee läuft alles noch gut, es gehört einem Verein, der für tiefe Preise und daher für eine gute Auslastung sorgt. Die Sorgen von anderswo sind hier kein Thema. Die Sek 2b plant gerade basisdemokratisch den letzten Abend. Leon trägt Parfüm. Versace. Für die Mädchen. Eben, der Bunte Abend, was macht ihr? «Hä?», fragt Justin, der stadtbekannte Basler, «Bunter Abend, was ist das?» Eben, das Abendprogramm? Disco ist out, wird schnell klar. «Da stehen die Leute eh nur rum», sagt Justin. Man einigt sich auf Chillen und ein Feuer. Um 22.30 Uhr ist Lichterlöschen. Die Handys sind im Essraum deponiert. Der Lehrer schläft. Das wahre Klassenlager beginnt.

(Tages-Anzeiger)