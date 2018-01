Weniger Unfälle – Tessiner wollen LKW-Verbot

Lastwagen sind auf hiesigen Strassen regelmässig in schwere Unfälle verwickelt. Am 13. Dezember 2017 etwa prallten im Gotthardtunnel ein LKW und ein Auto ineinander; beide Lenker starben. Im Mai 2017 fuhr vor dem Gotthard-Südportal ein Lastwagen auf einen anderen auf; einer der beiden Fahrer kam ums Leben. Aus dem Kanton Tessin kommt nun der Versuch, das Risiko solcher Kollisionen zu senken. Verpackt ist er in einer Standesinitiative, die das Tessiner Kantonsparlament im letzten Frühjahr ohne Gegenstimme gutgeheissen hat.

Heute müssen Fahrzeuge im Grundsatz jene technischen Anforderungen erfüllen, die zum Zeitpunkt ihrer Zulassung gegolten haben respektive gelten. Hier setzt die Neuerung an: Verfügen LKW in Zukunft nicht über jene Sicherheitssysteme, die in der – seit 2015 geltenden – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge aufgeführt sind, so sollen sie in der Schweiz auf den Alpenstrecken weder Tunnels noch Pässe befahren dürfen. Zur notwendigen Ausrüstung zählen unter anderem Notbremse- und Spurwechselassistenten, ein Antiblockier- sowie ein Reifendruckkontrollsystem.

Die Standesinitiative will das Fahrverbot «so rasch wie möglich» einführen, spätestens aber mit der Eröffnung des geplanten Schwerverkehr-Kontrollzentrums Giornico TI. «Es ist möglich, die Sicherheit kurzfristig zu erhöhen», sagt der Tessiner SP-Kantonsrat Bruno Storni. «Wir müssen nicht auf Bauprojekte warten, die wie die zweite Gotthardröhre erst in ferner Zukunft vollendet sind.» Mit der Standesinitiative wollen die Tessiner nicht zuletzt die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene verstärken: Erfüllt ein Lastwagen die 2015er-Anforderungen nicht, soll er künftig nur per Bahn durch die Schweiz fahren dürfen.

Lastwagenlobby dagegen

Am nächsten Montag nun beschäftigen sich erstmals Bundesparlamentarier mit der Standesinitiative, namentlich die Verkehrskommission des Ständerats. Zu den Fürsprechern gehört dort Konrad Graber. Der Luzerner CVP-Ständerat ist bereits während des Kampfs um die zweite Gotthardstrassenröhre davon ausgegangen, dass sich das Thema Sicherheit bald durch technische Massnahmen erübrigen werde. Dass die Politik hier nachhelfen will, begrüsst er: «Den technischen Errungenschaften darf durchaus etwas politischer Support geleistet werden.»

Kritik an der Standesinitiative übt dagegen der Schweizerische Nutzfahrzeugverband (Astag). Die Forderung schiesse weit übers Ziel hinaus, sagt der Präsident und SVP-Nationalrat Adrian Amstutz. «Die heutigen Sicherheits- und Assistenzsysteme vermögen zwar die Sicherheit zu erhöhen, ein Allheilmittel sind sie aber nicht.» So sei etwa der Spurhalteassistent bloss ein System, das den Fahrer beim Touchieren oder Überfahren der Fahrbahnmarkierungen akustisch warne, jedoch nicht selbstständig eingreife. Amstutz verweist darauf, dass praktisch nur noch Euro-5- oder Euro-6-Lastwagen durchs Land fahren. Diese modernen Fahrzeuge, die im Schnitt zwischen einem und fünf Jahre alt seien, erfüllten bereits die Bestimmungen oder hätten werkseigene Systeme, welche die Hersteller aus Marketinggründen bereits vor 2015 eingebaut hätten. Das Bundesamt für Strassen (Astra) kann dazu keine Angaben machen.

EU-kompatibel?

Ob die Standesinitiative Chancen hat, hängt davon ab, ob sie mit internationalen Vereinbarungen kompatibel ist. Josef Dittli (FDP) etwa macht seine Zustimmung explizit davon abhängig. Dem Anliegen bringe er im Grundsatz Sympathie entgegen, sagt der Urner Ständerat. «Wenn es aber gegen europäisches Recht verstösst, werde ich es nicht unterstützen.» Er sei gespannt auf die Argumentation der Bundesverwaltung. Das federführende Astra äussert sich mit Verweis auf die bevorstehende Debatte inhaltlich nicht zum Tessiner Anliegen.

Sicher ist: Die Standesinitiative steht zumindest in einem Spannungsverhältnis zum Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU, das den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der Strasse liberalisiert und so eine effiziente Verkehrsabwicklung ermöglicht hat. Da die Initiative zusätzliche technische Standards vorsieht, würde sie den freien Verkehr beschränken. «Eine solche Massnahme kann aber dennoch zulässig sein, wenn sie ein legitimes Ziel verfolgt und verhältnismässig ist», sagt Markus Kern vom Institut für öffentliches Recht an der Universität Bern. Ersteres dürfte laut Kern gegeben sein, da die Sicherheit im Strassenverkehr tangiert ist. Letzteres hänge massgeblich von der konkreten Ausgestaltung der Massnahme ab, wobei namentlich dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit und der Nichtdiskriminierung Rechnung zu tragen sei, so Kern.

Ähnliche Auflagen im Ausland

Ein zweites Spannungsfeld sieht Kern im Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen. Darin hat sich die Schweiz verpflichtet, Lastwagen, die in der EU erlaubt sind, auch in der Schweiz zuzulassen. Im Grundsatz dürften somit keine weitergehenden Anforderungen an die technische Ausstattung von Lastwagen gestellt werden, als sie in der EU bestünden, so Kern. Es stelle sich aber die Frage, ob unter Umständen, bezogen auf bestimmte Infrastrukturen wie Tunnels, zusätzliche Voraussetzungen eingefordert werden könnten. Der Tessiner Kantonsrat Storni verweist auf das grenznahe Ausland. Auf der Brennerstrecke etwa gelte für Lastwagen der Klassen Euro 4 und weniger (also älter) ein Nachtfahrverbot, den Montblanc-Tunnel dürften LKW der Klassen Euro 0 und Euro 1 nicht durchfahren. (Tages-Anzeiger)