Werden jetzt Güter knapp? Antworten auf die drängendsten Fragen

Die Schulen bleiben zu, Veranstaltungen mit über hundert Teilnehmern sind untersagt: Es sind weitreichende Massnahmen, die der Bundesrat am Freitag gegen die Ausbreitung des Coronavirus präsentiert hat. Nicht ohne Folgen: Verunsicherte Bürger räumten in manchen Supermarkt-Filialen die Regale fast vollständig leer, wie Bilder in den sozialen Medien zeigten.

Offensichtlich deckten sich viele Privatpersonen vorsorglich mit Lebensmitteln ein für den Fall, dass sie in Quarantäne müssen. Ob das sinnvoll ist und ob angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Engpässe drohen – die sechs wichtigsten Fragen und Antworten zur wirtschaftlichen Landesversorgung:

1. Brauche ich einen Notvorrat?

Ja. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) rät – unabhängig vom Ausbruch des Coronavirus – zu Notvorräten. Jeder Haushalt sollte pro Person 9 Liter Wasser auf Vorrat haben, zudem Lebensmittel für rund eine Woche , also zum Beispiel Reis, Teigwaren, Fertiggerichte, UHT-Milch, Dörrfrüchte sowie Kaffee, Salz und Zucker.

Auch ein batteriebetriebenes Radio, eine Taschenlampe, Kerzen, Streichhölzer, ein Gaskocher sowie Hygieneartikel und Arzneimittel sollten laut Bund in keinem Haushalt fehlen. Die Schweiz kann im Inland nur etwa 50 Prozent des Bedarfs an Lebensmitteln decken – sie ist deshalb stark von Importen abhängig.

Das BWL betont jedoch, die Notvorräte seien vor allem dafür gedacht, dass die Bevölkerung «einer schwierigen Situation gelassener begegnen» kann und nicht in Panik gerät. Die Versorgung der Schweiz mit Nahrungsmitteln sei sichergestellt. Durch Hamsterkäufe leergeräumte Regale treten nur vereinzelt auf, wenn die örtliche Nachfrage den vorhandenen Filialbestand übersteigt. Für den Fall von schweren Mängeln unterhält der Bund Pflichtlager an Lebensmitteln.

Es gibt gemäss dem Bund keinen Grund zur Annahme, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gefährdet ist. Denn die Übertragung der Coronaviren erfolgt nicht über Wasser.

2. Welche Güter lagert der Bund für den Notfall?

Nahrungsmittel, Medikamente, Benzin und industrielle Güter liegen in Schweizer Pflichtlagern bereit , sodass die Bevölkerung drei bis vier Monate lang damit versorgt werden könnte.Die Vorräte werden dabei nicht vom Staat selber aufbewahrt, sondern von privaten Unternehmen. Derzeit unterhalten etwa 300 Firmen solche Pflichtlager, darunter grosse Detailhändler wie die Migros.

Alle vier Jahre hält das BWL fest, welche Güter in den Lagern aufbewahrt werden müssen. In seinem letzten Bericht aus dem Jahr 2019 geht es dabei auch explizit auf die Bedrohung einer Pandemie ein. Für diesen Fall werden unter anderem Wirkstoffe «gegen alle gängigen Infektionskrankheiten» gelagert, genauso wie Kunststoffgranulate zur Herstellung von Desinfektionsmittelflaschen.

3. Droht medizinisches Material knapp zu werden?

Kaum war das Coronavirus in der Schweiz angekommen, tauchten bereits erste Berichte über einen Mangel an Schutzmasken auf. In der Schweiz sind grundsätzlich die Spitäler und Pflegeheime dafür verantwortlich, einen Vorrat an Atemschutzmasken für das Personal bereitzuhalten. Diese Vorräte waren aber nicht in jedem Fall gross genug. Der Bund, der ebenfalls ein Lager an Atemschutzmasken hält, musste bereits in die Bresche springen und die Kantone mit Masken versorgen.

Die Armeeapotheke verfügt aktuell noch über 151’000 Schutzmasken des Typs FPP2 oder FPP3 sowie über 7,5 Millionen Hygieneschutzmasken. Zusätzlich wurden über zwei Millionen Atemschutzmasken bei diversen internationalen Anbietern bestellt.

«Die Nachschubsituation ist unbefriedigend, aber derzeit kommen wir durch», heisst es beim Universitätsspital Basel. «Wir versuchen den Verbrauch an Masken bestmöglich zu drücken, indem wir die Mitarbeitenden zu sparsamem Umgang anhalten und die Bestände täglich überprüfen.»

Ein Grossteil der Masken wird in China hergestellt – die Lieferungen aus dem Land sind nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie massiv ins Stocken geraten. Dennoch sagt Regula Rutz vom BWL: «Der Nachschub mit Schutzmaterial ist in eingeschränktem Mass weiterhin möglich.» Der Bund sei bestrebt, Waren zu beschaffen und über die Kantone die Versorgung des Gesundheitswesens sicherzustellen. Eine Prognose über die weitere Entwicklung könne nicht abgegeben werden.

Beim Alkohol, der zur Herstellung von Desinfektionsmitteln nötig ist, war die Versorgungslage zwischenzeitlich angespannt, wie das BWL auf Anfrage bestätigt. Inzwischen ist der Engpass weitgehend beseitigt: «Die Ethanol-Lieferanten haben auf eigenes unternehmerisches Risiko grössere Mengen Ethanol aus dem Ausland bestellt, welche voraussichtlich für mehrere Monate ausreichen werden», so Regula Rutz vom BWL.

Auch bei Medikamenten ist die Schweiz von Importen abhängig. Bei einigen Produktegruppen wie zum Beispiel Antibiotika oder Insulinpräparaten besteht praktisch eine vollumfängliche Auslandsabhängigkeit. Welchen Einfluss die Situation in China auf die Lieferung von Medikamenten hat, kann das BWL noch nicht abschliessend beurteilen.

4. Wie gross ist die Gefahr, dass der Güterverkehr in die Schweiz behindert wird?

Grundsätzlich funktioniert der internationale Güterverkehr gemäss dem Bund derzeit weitgehend gut. «Die Logistiker der Detailhändler waren und sind in der Lage, die Regale innert nützlicher Frist wieder aufzufüllen.»

Zurückgegangen ist der internationale Verkehr mit Fernost, da in China zurzeit weniger produziert wird. Lieferschwierigkeiten zeichnen sich deshalb bei Hardwareprodukten, zum Beispiel Smartphones, ab, wie Rutz vom BWL auf Anfrage sagt. «Dies betrifft allerdings den Consumer-Bereich, nicht die kritischen Infrastrukturen.

Für Aufsehen sorgten Berichte über Lieferungen mit medizinischem Schutzmaterial für die Schweiz, die in Deutschland blockiert waren. Inzwischen wurden sie wieder freigegeben: In einem Fall spricht der deutsche Zoll von einem Fehler der Speditionsfirma. Im anderen Fall erreichte Bundesrat Parmelin eine Ausnahmebewilligung.

5. Was, wenn das Internet ausfällt?

Durch die vermehrte Nutzung von Homeoffice erhöht sich der Datenverkehr über die öffentlichen Fernmeldenetze, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) auf Anfrage bestätigt. «Dies hat eine höhere Netzauslastung zur Folge.»

Sollte es – was derzeit nicht erwartet wird – zu einer Überlastung der Netze kommen, könnte der Bundesrat eine Einschränkung des Fernmeldeverkehrs anordnen und die temporäre Abschaltung «weniger wichtiger Dienstleistungen» beschliessen. «Bandbreitenintensive Streamingdienste» könnten im Notfall von einer Abschaltung betroffen sein, wie es beim Bakom heisst. Eine mögliche Massnahme wäre auch, dass die Internettelefonie Vorrang vor der Verbreitung von Audio- und Videodaten bekommt.

Derzeit stellen die Netzanbieter noch keine Probleme fest. Wenn Schwierigkeiten auftreten, dann bislang nur bei einzelnen Unternehmen, deren Infrastruktur nicht für die neue Anzahl von Zugriffen aus dem Internet ausgelegt ist. Der Bandbreitenbedarf am Abend für Unterhaltungsangebote wie TV oder Netflix sei deutlich höher als der Bedarf für zusätzliche Homeoffice-Anwendungen, heisst es bei Sunrise und Swisscom übereinstimmend.

6. Und was ist mit der Energieversorgung?

Bei der Versorgung mit Heizöl und Benzin ist die Schweiz auf Importe angewiesen. Bisher kam es zu keinen Engpässen. Für den Fall eines Mangels wäre mit den bestehenden Pflichtlagern eine Vollversorgung für mehrere Monate gewährleistet, so der Bund. Die grossen Stromunternehmen und Netzbetreiber seien als Betreiber kritischer Infrastrukturen zudem auf Notsituationen gut vorbereitet und verfügten über Pandemiepläne. «Sie sind in der Lage, auch mit reduziertem Personalbestand die betriebsnotwendigen Prozesse sicherzustellen.»