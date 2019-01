Wie ein Berner Arzt half, die libysche Staatskasse zu plündern

«Andere Länder, andere Sitten», sagte der Verteidiger zu Beginn seines Plädoyers. Er versuchte, die merkwürdigen Geldflüsse auf dem Konto seines Mandanten damit zu erklären, dass es in Libyen halt etwas anders laufe als in der Schweiz.

Tatsächlich hatte sein Mandant, ein erfahrener Chefarzt an einem Stadtberner Spital, einem Geschäft zugestimmt, das merkwürdig anmutet. Ein Diplomat der libyschen Botschaft in Bern liess dem Arzt ab 2014 Patientendossiers libyscher Staatsbürger zukommen. Der Arzt sollte eine Kostenschätzung abgeben und beurteilen, ob die Patienten in der Schweiz behandelt werden könnten. Als Honorar für seine Arbeit erhielt der Arzt stolze 20 Prozent der von ihm geschätzten Behandlungskosten.

Das Merkwürdige dabei: Die Botschaft überwies ihm nicht nur sein Honorar, sondern jeweils die gesamten geschätzten Behandlungskosten. Obwohl die Patienten gar nicht beim Berner Arzt behandelt wurden. 80 Prozent der erhaltenen Beträge musste der Arzt dann wiederum weiterleiten – auf private Konten des libyschen Diplomaten.

Für die bernische Staatsanwaltschaft ein klarer Fall: Der libysche Diplomat leerte die Kasse seiner Botschaft. Um das zu verschleiern, wurde das Geld über das Konto des Arztes geleitet.

Damit die Beträge von der Botschaft an den Arzt überwiesen werden konnten, musste ein zweiter Diplomat die Zahlungen freigeben. Auch für ihn sollte sich das Geschäft lohnen: Der erste Diplomat überwies ihm privat gut 200'000 Franken, wie die Untersuchung der Staatsanwaltschaft ergab.

Die Libyer geniessen diplomatische Immunität

Die beiden Botschaftsmitarbeiter wären gemäss der Staatsanwaltschaft also die Haupttäter. Doch sie geniessen diplomatische Immunität – und arbeiten auch heute noch in der libyschen Botschaft in Bern. Die Staatsanwaltschaft kann sie nicht dafür verfolgen, dass sie ihrem eigenen Staat Geld entwendet haben. Deshalb musste sich vergangene Woche nur der Berner Chefarzt vor dem kantonalen Wirtschaftsstrafgericht verantworten, wegen Beihilfe zur Veruntreuung.

Der Mann bestritt, an kriminellen Handlungen teilgenommen zu haben. Richterin Barbara Lips fragte ihn, welchen Sinn die Vereinbarung ergebe. «Ich habe mir dazu keine grossen Fragen gestellt», sagte der Arzt. Er habe sich auch nicht überlegt, weshalb libysche Patienten ausgerechnet in der teuren Schweiz behandelt werden sollten. Offenbar ist sich der Arzt Patienten mit grossen Budgets gewohnt: Er hat nach eigenen Angaben in Bern bereits Mitglieder des Ghadhafi-Regimes behandelt und ist heute Hausarzt mehrerer ausländischer Botschafter.

10'000 Franken Honorar pro Einschätzung

Der Arzt erstellte die Kostenschätzungen für die libysche Botschaft jeweils in seiner Freizeit, die Gelder flossen über das Konto seiner privaten GmbH. Die Kostenschätzungen erstellte er aber auf Briefpapier und mit Stempeln der Kliniken, für die er tätig war.

Insgesamt überwies ihm die libysche Botschaft 935'000 Franken. Gut 180'000 Franken behielt er gemäss dem Deal mit dem Diplomaten für sich, den Rest überwies er diesem weiter. Im Schnitt verdiente er mit einer Kostenschätzung ganze 10'000 Franken. Der Arzt betonte vor Gericht, hinter den kurzen Einschätzungen stünde jeweils umfangreiches Aktenstudium.

Wie aus der Verhandlung hervorging, hatte die libysche Botschaft in offiziellen Schreiben an die Staatsanwaltschaft bekräftigt, dass alle Überweisungen rechtmässig gewesen seien. Die Botschaft legte auch Quittungen vor, die beweisen sollten, dass das auf das Privatkonto des Diplomaten überwiesene Geld schlussendlich libyschen Patienten zugute gekommen sei. Doch laut Staatsanwältin Franziska Müller stimmten bei den Quittungen weder Namen noch Daten mit den Kostenschätzungen des Arztes überein.

Um die Argumente der Staatsanwaltschaft zu entkräften, hatte der Verteidiger des Berner Arztes einen Zeugen geladen: den libyschen Diplomaten, auf dessen Privatkonto der Arzt das Geld weiter überwiesen hatte. Dieser sagte, er habe das Geld von seinem Privatkonto den Patienten in bar zur Verfügung gestellt – das gehe so am schnellsten. Weshalb es dafür den Umweg über das Konto des Arztes brauchte, konnte der Diplomat jedoch nicht erklären.

Der Verteidiger des Arztes, Andrea Janggen, warf der Staatsanwaltschaft vor, sich mit der Anklage in die Angelegenheiten des libyschen Staates einzumischen. Es sei nicht erwiesen, dass Libyen ein Schaden entstanden sei. Er forderte für seinen Mandanten einen Freispruch und eine Genugtuung.

Richterin Lips sah es hingegen als erwiesen an, dass Geld veruntreut wurde. Sie verurteilte den Berner Chefarzt schliesslich zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Zudem muss er 180'000 Franken in die Kasse des Kantons Bern zahlen, also den Betrag, den er selbst aus dem Geschäft gezogen hat. Und er trägt die Verfahrenskosten von 21'000 Franken. Damit folgte sie den Anträgen der Staatsanwältin.

«Der Geldfluss ergibt keinen Sinn»

Der Arzt müsse «gewusst oder zumindest in Kauf genommen haben, ein Vermögensdelikt zu fördern», sagte Richterin Lips. Denn: «Der Geldfluss als solcher ergibt keinen Sinn.» Es wäre für die Botschaft wesentlich einfacher gewesen, dem Arzt nur sein 20-Prozent-Honorar zu überweisen und den Rest direkt den Patienten zukommen zu lassen. «Das muss auch dem Angeklagten klar gewesen sein.» Dieser sei zwar kein Finanzmann, aber als Arzt «bestens ausgebildet». Zudem taxierte Lips das Honorar von 180'000 Franken für 18 Kostenschätzungen als unverhältnismässig hoch.

Mit Blick auf die diplomatische Immunität der mutmasslichen Haupttäter betonte die Richterin, dass eine Verurteilung zur Gehilfenschaft nicht voraussetze, dass auch die Haupttäter verurteilt würden. Ob der Arzt das Urteil akzeptiert oder ans Obergericht weiterzieht, ist noch offen.

