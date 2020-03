Frau Bundespräsidentin, was sagen Sie zur Kritik, man mache zu wenig Tests?

Frau Bundespräsidentin, wie …

Pardon, wie Sie sehen, sitzen wir hier in einem grösseren Raum als normalerweise und weit auseinander. Wir alle leben und arbeiten nicht mehr wie früher. Alles verändert sich, auch bei uns. Deshalb müssen wir uns auf grössere Distanz unterhalten. Wie für alle gilt: Es geht um den Schutz der Bevölkerung.

Kommunizieren Sie sonst nur noch elektronisch?

Nicht ausschliesslich. Aber wir setzen die Empfehlungen des Gesundheitsamtes um: halten bei Sitzungen Distanz, machen Homeoffice und ermöglichen den Mitarbeitern, dass sie nicht zu Stoss­zeiten pendeln müssen.

Und Sie persönlich?

Ich selbst mache das auch. In der Stadt bewege ich mich vor allem zu Fuss, ich habe Auslandsreisen verschoben und erledige mehr per Mail. Und wir stellen fest: Es geht, wir alle können dazu ­beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das ist wichtig, damit die Spitäler genug Kapazitäten haben, um die Schwerkranken zu pflegen.

Was tun Sie, um die Bevölkerung zu beruhigen?

Wir tun alles, um die Bevölkerung zu schützen sowie die Unternehmen, die Betriebe und die Freischaffenden zu unterstützen. Für diese ist die Situation ausserordentlich schwierig. Wir kümmern uns um die Menschen, um die Gesundheit und die Arbeitsplätze. Wir haben die ­Mittel und die Möglichkeiten dazu – ­medizinisch und auch finanziell.

Das sehen nicht alle so. Reichen die in Aussicht gestellten 10 Milliarden?

Die Schweiz ist ein reiches Land. Wir lassen die Leute nicht im Stich. Die 10 Milliarden sind Soforthilfe. Es ist wichtig, dass rasch und unbürokratisch geholfen wird. Aber es ist klar, dass das Problem eine noch grössere Dimension annehmen kann und dass dann weitere Unterstützung nötig sein wird.

Was macht Ihnen mehr Angst: das Virus oder die Rezession, die kommen dürfte?

Beides ist schwierig. Jetzt geht es erst mal darum, mit dem Virus umzugehen. Wir kennen es zu wenig, es gibt noch keine Impfung. Die Ungewissheit belastet. Die Wirtschaft wird darunter leiden, was uns alle betrifft. Aber wir haben innovative und gut aufgestellte Unternehmen. Der Bundesrat steht ihnen zur Seite.

Virologen kritisieren, man mache viel zu wenig Tests, damit lasse man zu, dass sich das Virus schneller verbreitet als anderswo.

Gemäss unseren Experten machen wir viele Tests im Vergleich zu anderen Ländern. Es waren in letzter Zeit 2000 am Tag. Aber wir wollen die Arztpraxen und die Spitäler in erster Linie für schwer erkrankte Menschen frei halten. Unsere Fachleute prüfen mit den zuständigen nationalen und kantonalen Stellen derzeit Möglichkeiten zum weiteren Ausbau des Testangebots. Der Entscheid zur Durchführung einer labordiagnostischen Abklärung ist jeweils im Gespräch zwischen dem behandelnden Arzt und der Patientin oder dem Patienten zu treffen.

Familien, vor allem in Mehrgenerationen-Haushalten, sind besonders betroffen. Wie sollen die sich organisieren? Geht das überhaupt?

Dass Grosseltern jetzt nicht mehr Kinder betreuen sollen, ist eine Herausforderung für viele Familien. Die oberste Erziehungsdirektorin hat versprochen, dass kein Kleinkind unbetreut bleibt, während der Unterricht ausfällt. Kantone und ­Gemeinden können und werden den ­Leuten zeigen, dass sie wirklich für sie da sind. Gleichzeitig braucht es jetzt aber auch die Bevölkerung. Wir alle müssen mitmachen und mithelfen.

Um wen fürchten Sie am meisten?

Menschen über 65 und Menschen mit Vorerkrankungen sind am meisten gefährdet. Wichtig ist aber, dass auch die Jüngeren jetzt mitmachen, auch wenn sie selber nicht zu den Risikogruppen gehören. Indem sie sich schützen, schützen sie andere und helfen, Leben zu retten. Wir müssen die Ausbreitung des Virus bremsen, damit die Spitäler nicht überlastet werden.

Sind die Leute wirklich dazu bereit? Am Freitag waren in den Städten die Restaurants voll. Statt auf Distanz zu gehen und ruhig zu bleiben, haben viele Leute gehamstert.

Die Lage ist ernst. Jetzt braucht es alle, die mitmachen, jeden Einzelnen von uns. Es braucht Solidarität. Dazu gehört, dass man sich für einige Zeit einschränkt. Tun wir das nicht, wird es noch schwieriger. Viele haben das schon verstanden.

Wie stellen Sie das fest?

Ich bin beeindruckt, wie sich Unternehmen organisieren, wie flexibel man sich für Homeoffice und andere Arbeitszeiten gibt. Ich spüre auch in der Gesellschaft viel Solidarität. Nachbarn kümmern sich um Nachbarn, Studierende bieten Hütedienste an. In einem Altersheim können die Bewohner mit ihren Enkeln skypen. Es gibt in unserer Gesellschaft eine grosse Bereitschaft, sich zu engagieren.

Haben Sie selbst schon daran gedacht, Vorräte anzulegen, Bargeld auf die Seite zu legen?

Nein, denn ich weiss, dass wir verant­wortungsvolle Unternehmen haben, die garantieren, dass die Versorgung funktioniert. Es gibt keinen Anlass, sich mit Hamsterkäufen abzusichern. Wir können die Krise bewältigen, wenn wir gemeinsam handeln, und nicht, wenn jeder für sich schaut.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Bundespräsidentin in der Krise?

Ich habe mich in den letzten Wochen teils mehrmals täglich von Gesundheits­minister Alain Berset und Wirtschaftsminister Guy Parmelin informieren lassen. Beide waren auch ständig in Kontakt mit den Kantonen und der Wirtschaft. Nach der Eskalation in Italien am Wochenende habe ich den Gesundheits­minister zusammen mit dem für den Zoll zuständigen Bundesrat Ueli Maurer zu einem Gespräch eingeladen. Am Mittwoch empfing ich Tessiner Parlamentarier, um die Lage zu besprechen. Am Donnerstag haben wir alle dann bis spät in die Nacht hinein die Massnahmen vorbereitet, die wir am Freitag im Bundesrat zusammen eingehend besprochen und beschlossen haben.

Seit Ihrem Auftritt am Freitag hat sich das Bewusstsein für die Krise im Land verändert. Hätten Sie nicht früher ein präsidiales Wort sprechen müssen?

Geht es um die Gesundheit, braucht die Bevölkerung rasch Fachinformationen. Meine Aufgabe ist es, die nötigen Entscheide und Massnahmen mit den zuständigen Stellen vorzubereiten. Die Bevölkerung erwartet nicht von mir, dass ich dauernd öffentlich auftrete, sondern dass wir im Bundesrat unsere Arbeit machen. Jetzt haben wir Einschneidendes beschlossen. Darum habe ich mich direkt an die Bevölkerung gewandt.

Was passiert, wenn ein Bundesrat am Coronavirus erkrankt?

Jede und jeder von uns hat eine Stellvertreterin. Wir können von zu Hause aus arbeiten, und wir können per Telefonkonferenz oder auf dem Zirkularweg ­Beschlüsse fassen. Der Bundesrat wird in jedem Fall beschlussfähig bleiben.

Das Bundesratszimmer ist relativ klein und nicht unbedingt auf Abstandhalten ausgerichtet. Tagen Sie noch dort?

Ja, aber wir haben die Pulte etwas weiter auseinander gestellt und halten so die Hygienemassnahmen konsequent ein.

Haben Sie Angst um sich selbst, Ihren Ehemann oder ältere Kollegen über 65?

Ich bin besorgt. Das Virus kann alle treffen, besonders Ältere und Kranke. Wir wissen aber auch, dass wir dem Virus nicht ausgeliefert sind, sondern mit unserem Verhalten uns und andere schützen können.



