«Wird YB Meister, wird etwas ausbrechen aus den Bernern»

Es ist die letzte Woche vor dem Titel, nur noch einen Sieg braucht es, einen nur, am liebsten heute Samstag gegen den FC Luzern, und was machen die Berner? Sie reden über Würste. Die richtige Temperatur von Würsten. Die Mitglieder­versammlung des BSC Young Boys war am Montag um 19.30 Uhr beim Punkt Varia angelangt, als ein älterer Herr aufstand und bemerkte: «Die Würste sind immer so kalt. Kann man da nicht etwas dagegen tun?»

Es blieb nicht die einzige Wortmeldung dieser Art. Im Sektor C ziehe es, ein neues Einlauflied brauche es unbedingt, und warum schmecke eigentlich das Bier so schal? Irgendwann, nach den Würsten und dem Bier, ging es dann auch noch um Fussball. Ein Vereinsmitglied entschuldigte sich beim anwesenden Cheftrainer Adi Hütter aufrichtig dafür, dass er ihm vor zwei Jahren an der Versammlung in einer kritischen Wortmeldung offenbar unrecht getan habe – er könne heute nur gratulieren.

Das war alles sehr zurückhaltend und bescheiden. Gratulieren möchten alle, klar, aber möglichst nah, möglichst authentisch, nur nicht zu laut. Das kontrastiert mit der medialen Wahrnehmung. Die Berner Medien überbieten sich in diesen Tagen mit ihrer YB-Berichterstattung. Reportagen aus dem Fanshop, wo sich die Leute die gelb-schwarzen Leibchen aus den Händen reissen, Berichte vom Coiffeur der Fussballstars und immer wieder persönliche Erinnerungen an damals, an das erste Spiel, den ersten Kontakt mit der Liebe YB.

Bier im Boccia-Häuschen

Erinnerungen an den letzten Meistertitel im Jahr 1986, an die Feier notabene, tauchen eher selten auf. Das könne man auch überhaupt nicht vergleichen, erzählte YB-Legende und Museumsbetreiber Charles Beuret kürzlich im Radio. Beim letzten Mal, nach dem überraschenden Sieg gegen Xamax Neuenburg in der zweitletzten Meisterschaftsrunde, musste der Spielerbus auf der Rückreise in Ins anhalten. Das Bier war aus. In Bern angekommen, verzogen sich die Spieler mit zwei Kisten Bier ins Boccia-Häuschen neben dem Stadion. Eine eigentliche Meisterfeier gab es nicht.

Ich YB dich! Foto: Franziska Rothenbühler

Dieses Mal: alles anders. Als der Club diese Woche 1000 zusätzliche Tickets für das Spiel gegen Luzern verkaufte, dauerte es vier Minuten, und sie waren weg. Im Internet kann man für eine Karte bis zu 500Franken ausgeben, und kürzlich schaltete sich sogar die SVP in die Feierplanungen ein. Aber ihr Gesuch für ein Public Viewing des heutigen Ligaspiels auf dem Bundesplatz kam den Behörden dann doch zu kurzfristig. Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause macht dieser Tage auch nicht mehr viel anderes, als eine grosse Sause zu organisieren. Mit 100'000 Menschen rechnen sie bei der Meisterfeier, einer vollen Stadt. «Da will einfach jeder dabei sein», sagt Nause. Der Puls steige, sagt der Politiker, man spüre das in der Stadt seit Tagen schon.

Oder man meint es zu spüren. Denn viele warten und schweigen lieber. Der Berner ist vorsichtig, selbst in der Stunde des herannahenden Triumphs. Die vielen Niederlagen haben demütig gemacht. Auch in der Fan-Bar Halbzeit, im Keller eines unscheinbaren Hauses im Breitenrain-Quartier. Alte Leibchen hängen an den Wänden und erinnern an Zeiten, als noch Opel Trikotsponsor war oder der Sermeter für YB gespielt hat.

Es ist Mittwoch, die Bar hat geöffnet, im Fernsehen läuft Champions League. 30 Leute sind da, mehr als gewöhnlich, vielleicht wegen Samstag, keiner weiss es so genau. Die Barkeeperin sagt, auf den Meistertitel angesprochen: «Ich glaube es erst, wenn es Tatsache ist. Die Vergangenheit, weisst du.» Zwei-, dreimal waren die Berner kurz davor, jedes Mal scheiterten sie. Häme und Spott mussten sie darauf über sich ergehen lassen. Hier in der Halbzeit haben sie Gram und Frust mit so manchem Bier runtergespült. Und dabei den Züri-West-Song «Hüt hei si wieder mal gwunne» angehört.

Liebesbekundung im Garten. Foto: Nicole Philipp

Das Lied ist ein einziges Schulterzucken, das Resultat des Clubs ist in Bern in den vergangenen 32 Jahren zur Nebensache geworden. Man nimmt es darum höchstens zur Kenntnis, weil es beim nächsten Spiel wieder anders sein könnte. Züri-West-Sänger Kuno Lauener hat aus der Melancholie des steten Verlierens etwas Verweilenswertes gemacht. Er sagte einmal in einem Radiointerview: «Rang 2 isch ja o suberi Büez.» Rang 2 ist nun Vergangenheit, die Melancholie wird verdrängt durch (noch stille) Euphorie. Was Lauener darüber denkt? Er lässt ausrichten: Momentan sei alles ein bisschen viel, vielleicht sage er später etwas dazu.

Die dunkle Zeit

Erfahrung mit Warten und Gewinnen hat Stéphane Chapuisat, einst Stürmer, heute Chefscout von YB. Er hat 1995 mit Dortmund – ebenfalls schwarz-gelb – den Meistertitel gewonnen, auch nach 32-jährigem Warten. «Es ist eindrücklich, welche Emotionen aus dem Warten entstehen», sagt er, findet aber, die beiden Städte solle man nicht vergleichen: «Die eine ist im Ruhrgebiet, die andere eine Bundesstadt.» Er meint, in Dortmund sei der Fussball Lebensinhalt, in Bern aber, der Hauptstadt, meist nur eine willkommene Nebenbeschäftigung. Es gab in der Vergangenheit sogar Stimmen, die fanden, die Berner Mannschaft habe das Denken der Beamten übernommen. Aber man kann es auch übertreiben mit Deuten.

Fanliebe auch an der Pflanze. Foto: Franziska Rothenbühler

Trotzdem, der Club hat einen Wandel durchgemacht, es gab eine Zeit in den vergangenen 32 Jahren, da war YB ein Lotterclub: Finanziell im Loch, sportlich miserabel, und auf den Zuschauertribünen verprügelten sich Fans. Ein Teil der aktiven Szene bestand aus Neonazis, die Hitlergrüsse zeigten und Affenlaute von sich gaben. Wer an die YB-Spiele ging, hatte entweder Angst, verhauen zu werden, oder schämte sich, den Kollegen vom Spielbesuch zu erzählen. Dann kam Urs Frieden, einmal Nachwuchsspieler bei YB, später Fanbeauftragter, aber auch Journalist und Berner Politiker. Zusammen mit Kollegen sammelte er Geld, 162'000 Franken, und rettete den Club. Die Gruppe wurde zum Sponsor. «Das war kurzfristig wichtig», sagt Frieden, «langfristig war aber unser Engagement gegen Rassismus und für die Vielfalt beinahe bedeutsamer.» Es machte YB zu dem, was es heute ist.

Einer für viele

Frieden verlangte 1996 vom Verein im Sponsorenvertrag, dass Kutten mit Hakenkreuzen und «Ausländer raus»-Emblem auf den Tribünen nicht geduldet werden. Bei jeder Sichtung würden dem Verein 3000 Franken in Rechnung gestellt. Die Folge: rigorose Securitas-Kont­rollen an den Eingängen. Weil zugleich immer mehr Linke, Alternative und Kulturschaffende den Club für sich entdeckten, hatte das rechte Gedankengut immer weniger Platz und verschwand schliesslich ganz. Heute ist YB angesagt und ein Club für viele. Jung und Alt. Frau und Mann. Schweizer und Ausländer. Es ist darum auch kein Zufall, dass Mario, der homosexuelle Fussballer im aktuellen Film von Marcel Gisler, bei YB spielt.

Frieden wird heute Abend im Stadion sein. Zuschauen. Sich auf das Freuen freuen. Und wenn es so weit ist, wenn es geschafft ist? «Es wird . . .», Frieden stockt, «. . . es wird etwas ausbrechen aus den Bernern. Es wird nie gesehene Bilder geben.» Die Barkeeperin in der Halbzeit sagt: «Durchfeiern und -trinken. Das darf man schon einmal machen oder?» Chapuisat ist vorsichtiger: «Ich mache mir noch keine Gedanken.» Und was macht Kuno Lauener? Er sagte einmal vor Jahren: «Eine Riesenparty. Und es gibt viel SMS-Verkehr mit Basler, Zürcher und Walliser Freunden.» Alle sollen es wissen. Die Berner gewinnen. Endlich. (Tages-Anzeiger)