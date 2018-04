Wo das Hasenpest-Risiko am grössten ist

Der Fall sorgte für Aufsehen: Eine 42-jährige Frau infizierte sich beim Joggen mit Hasenpest, als sie von einem Mäusebussard angegriffen wurde. Ein ungewöhnlicher und seltener Vorgang, über den die «Aargauer Zeitung» diese Woche berichtete. In der Schweiz ist nur eine einzige weitere Ansteckung durch eine Greifvogelattacke bekannt.

Häufiger geworden ist hingegen generell die Zahl von Hasenpest-Fällen bei Menschen. In den letzten Jahren kam es zu einer starken Zunahme. 2017 verdoppelte sich die Zahl von 56 auf 130 Fälle. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erarbeitet derzeit wegen dieser Entwicklung einen Bericht, der Ende Monat erscheinen soll.

Eine aktuelle Studie des Nationalen Referenzzentrums für Hasenpest am Labor Spiez hat unlängst eine Risikokarte für die Schweiz veröffentlicht. «Vor allem bei Zürich befindet sich ein Hotspot mit erhöhtem Ansteckungsrisiko», sagt Matthias Wittwer. Der Bakteriologe und stellvertretende Leiter des Referenzzentrums ist der Erstautor der Studie im Fachblatt «Frontiers in Cellular and Infection Microbiology». Betroffen ist vor allem der Osten des Kantons. Hier liegt das Risiko rund doppelt so hoch wie der Schweizer Durchschnitt, der 2017 bei 1,6 Fällen pro 100'000 Einwohner lag. Im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten ist die Ansteckungsgefahr allerdings dennoch eher gering.

Wittwer vermutet, dass die Häufung im Kanton Zürich daran liegt, dass dort der Boden feuchter ist als in anderen Regionen, was die Verbreitung von Zecken begünstigt. «Zusätzlich könnte die Siedlungsstruktur eine Rolle spielen», sagt der Wissenschaftler. «In urbanen, zersiedelten Gegenden hat es in der Regel mehr kleine Nager. Gleichzeitig fehlt Grosswild, das die Zecken eigentlich bevorzugt befallen.» Die Folge: Die Blutsauger weichen vermehrt auf kleine Nagetiere aus, bei denen sie sich dann mit Hasenpest infizieren. «Möglicherweise ist das der Grund, wieso Zecken in den letzten Jahren als Überträger in den Vordergrund gerückt sind», so Wittwer. Ausserdem haben Zeckenkrankheiten generell zugenommen, vermutlich aufgrund von Klimawandel und verändertem Freizeitverhalten.

Ansteckung bei der Weinlese

Die Hasenpest (Tularämie) befällt normalerweise vor allem Nagetiere – Hasen, aber auch Mäuse, Ratten oder Eichhörnchen. Die Tiere werden apathisch und sterben innert ein bis zwei Wochen. Beim Menschen kann die Infektion unbehandelt in seltenen Fällen ebenfalls tödlich verlaufen. Der in der Schweiz zirkulierende Erregertyp ist dabei weniger gefährlich als etwa in Nordamerika. Nach einer Infektion treten in der Regel nach einigen Tagen Fieber, Entzündungen und Lymphknotenschwellungen auf. Je nach Ansteckungsweg können auch der Verdauungstrakt, die Lungen oder die Augen betroffen sein. Mit Antibiotika lässt sich die Hasenpest jedoch relativ problemlos bekämpfen.

Lange ging man davon aus, dass die Übertragung auf den Menschen vor allem durch direkten Kontakt mit erkrankten Tieren geschieht. Meist sind es einzelne Jäger oder Landwirte, die betroffen sind. Ein besonderer Fall ereignete sich 2005 in Deutschland, als sich zehn Jäger während einer gemeinsamen Hasenjagd ansteckten. 2016 kam ebenfalls in Deutschland eine infizierte Maus während der Weinlese in die Presse. In der Folge steckten sich sechs Erntehelfer am frisch gepressten Traubenmost an.

In der aktuellen Studie konnten die Forscher allerdings nachweisen, dass in der Schweiz Zecken die wichtigste Ansteckungsquelle sind. Ihre Bisse sind für rund 60 Prozent der Krankheitsfälle verantwortlich. Die Fachleute um Wittwer haben für ihre Studie 59 Proben aus infizierten Zecken, Säugetieren und Menschen genetisch analysiert und mit den Daten von gemeldeten Krankheitsfällen bei Menschen kombiniert. Insektenstiche scheinen in der Schweiz bei der Übertragung keine Rolle zu spielen. «In Skandinavien jedoch werden auch Mücken und Bremsen als Vektoren diskutiert», so Wittwer. Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sind keine bekannt.

(Tages-Anzeiger)