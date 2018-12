Wo es für Christbäume eine Baubewilligung braucht

Seinen Weihnachtsbaum hat Philipp Gut, 57, schon besorgt. Eine Colorado-Tanne, zweieinhalb Meter hoch. Gekauft auf einer Plantage in der Region. Damit nimmt der Landschaftsgärtner auch sein Arbeitsobjekt mit nach Hause: Gut ist Geschäftsführer der IG Suisse Christbaum. In letzter Zeit erhält er Meldungen aus der Weihnachtsbaumbranche, dass die Bäume manchenorts nur mit einer Baubewilligung aus dem Boden spriessen dürfen.

«Es gibt eine Praxisänderung, das stellen wir in letzter Zeit fest», sagt Gut. «Wir wissen von Kantonen wie Solothurn und Zürich, in denen man heute für das Anpflanzen von Christbäumen eine Baubewilligung braucht.» Nicht wegen neuer Gesetze, sondern weil das geltende Recht rigoroser ausgelegt wird. Gut kennt Betriebe, die bereits ein Weihnachtsbaumverbot kassierten. Zum Beispiel im Kanton Solothurn.

Eine Ableitung aus dem Rauplanungsgesetz

Dort hatte der Besitzer eines Gartenbau- und Forstbetriebs in Hofstetten-Flüh auf seinem Boden in der Landwirtschaftszone 300 junge Rottannen gepflanzt. Das kantonale Bau- und Justizdepartement pfiff ihn zurück. Die Weihnachtsbäume seien «nicht zonenkonform», eine Baubewilligung könne nicht erteilt werden. Die Christbäume seien wieder «vollständig zu entfernen».

Der Mann zog vor Verwaltungsgericht. Dieses stützte in seinem Urteil die Vorinstanz: Bei der Weihnachtsbaumkultur handle es sich um eine «bewilligungspflichtige Anlage» im Sinne des Raumplanungsgesetzes. Sie werde hobbymässig betrieben, damit liege eine «zonenwidrige Freizeitlandwirtschaft» vor. Die Bäume stünden zudem in der Juraschutzzone. Der Richter ordnete den «Rückbau» an – der Besitzer musste seine 300 Rottannen abholzen.

«Alle Betriebe», die Weihnachtsbäume anpflanzen, benötigen dafür eine Baubewilligung, heisst es beim Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn. Die «Baubewilligungspflicht für Weihnachtsbaumkulturen» lasse sich aus dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz ableiten. Die Bewilligung sei bisher «zwei bis drei Mal» verweigert worden, schätzt die Behörde. Genaue Zahlen gibt es nicht.

Rund 1,2 bis 1,5 Millionen Tannen werden auch dieses Jahr in Schweizer Stuben stehen. Weil der Bedarf regional nicht zu decken ist, werden rund 65 Prozent importiert, vor allem aus Dänemark. «Man muss sich da schon fragen, wie sinnvoll es ist, wenn man einheimischen Produzenten mit zum Teil absurder Paragrafenhuberei Hindernisse in den Weg legt.»

Thurgau und Aargau beweisen: Es geht auch anders

Aber auch der Kanton Zürich geht unbarmherzig vor. «Bei Christbaumkulturen mit Einzäunung handelt es sich immer um baubewilligungspflichtige Anlagen», sagt Markus Pfanner von der Baudirektion. Nicht bewilligungspflichtig sei dagegen das Pflanzen von «einzelnen Tannenbäumen». Was darunter zu verstehen ist, liegt im Ermessen der örtlichen Baubehörden. In einigen Fällen wurde der amtliche Segen bereits verweigert, sagt Pfanner: «Vereinzelte eingezäunte Christbaumkulturen von Nichtlandwirten wurden in der Vergangenheit nicht ­bewilligt.»

Dass es auch anders geht, zeigt der Kanton Thurgau. «Das Anpflanzen von Christbaumkulturen respektive Tannenbäumen ist nicht der Baubewilligungspflicht unterstellt», sagt Matthias Gredig vom kantonalen Amt für Raumentwicklung. «Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb oder eine Privatperson handelt.» Kulant ist auch der Kanton Aargau. Das Pflanzen von Christbäumen ist laut Baudepartement «in der normalen Landwirtschaftszone bewilligungsfrei».

«Es herrscht juristischer Wildwuchs», sagt Philipp Gut von der IG Christbaum. Jetzt will er mit einem Rechtsbeistand die Gesetzeslage klären. «Wir brauchen Rechtssicherheit für unsere 230 Mitglieder», sagt Gut. «Es kann doch nicht sein, dass jeder Kanton andere Regeln für Weihnachtsbäume aufstellt.»

(SonntagsZeitung)