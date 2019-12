Wo es in der Schweiz am meisten SUV gibt

Wenn einer weiss, welche Autos die Schweizer kaufen, dann ist es René Reymond. Er ist Geschäftsführer der Autowelt Amag in Dübendorf ZH, dem grössten Autohaus der Schweiz. Die Amag importiert und verkauft unter anderen die Marken VW und Audi.

Fast die Hälfte aller Autos, die Reymond und seine Kollegen verkaufen, sind mittlerweile Sport Utility Vehicles – sogenannte SUV. Manche nennen sie Offroader oder Geländelimousinen. Für Reymond, seit 25 Jahren im Geschäft, ist klar: «Die Kunden wollen solche Fahrzeuge.»

Klar ist auch: SUV sorgen immer wieder für Kontroversen. Sie sind bullig gebaut – und in der ­Regel sind sie breiter, länger und höher als andere Personenwagen. Deshalb gelten sie auch als gefährlicher – für Fussgänger, Velofahrer und Kleinwagenlenker.

Ist ein Offroader-Fahrer in einen Unfall verwickelt und allenfalls auch noch schuldig, entlädt sich der aufgestaute Hass. Wie diese Woche, als auf der A3 beim Bözbergtunnel der Lenker eines Porsche-SUV mit hoher Geschwindigkeit ins Heck eines anderen Autos krachte – durch den Aufprall wurde der kleinere Wagen zwischen dem Porsche und einem Lastwagen regelrecht zerquetscht. Drei Personen starben, der Porsche-Fahrer überlebte.

Der Hass geht so weit, dass viele Onlineportale die Kommentarfunktion zu den Artikeln deaktivieren mussten. Selbst der «Blick» teilte seinen Lesern auf der Website mit: «Wir erhalten hier überwiegend Kommentare, die gegen unsere Regeln für das Forum verstossen. Leider müssen wir deshalb diese Diskussion schliessen.»

Jedes fünfte Auto in der Schweiz ist heute ein Offroader

Immer wieder gibt es auch Anläufe auf politischer Ebene, die SUV zu verbieten. Schon vor etwas mehr als zehn Jahren versuchten es die Jungen Grünen mit der Offroader-Initiative – das Vorhaben wurde aber zurückgezogen.

Doch das Thema ist bis heute virulent, gerade in Städten. Nach einem schweren, ebenfalls durch einen SUV-Fahrer verursachten Unfall forderten Politiker im Herbst in Berlin ein Verbot. Und in Lausanne formierte sich kürzlich eine Anti-SUV-Truppe mit dem Ziel, die Fahrzeuge aus der Stadt zu verbannen.

Doch das miserable Image kann den Offroadern nichts anhaben. Im Gegenteil – die Verkaufszahlen wachsen seit Jahren.

Eine Auswertung von Daten des Bundesamts für Strassen (Astra) zeigt jetzt: Die Schweiz ist ein regelrechtes Paradies für SUV. Nicht weniger als 850'000 solcher Autos sind hier registriert, bei insgesamt 4,6 Millionen gelisteten Personenwagen. Fast jedes fünfte registrierte Auto in der Schweiz ist somit ein Offroader.

In der Schweiz gibt es keine offizielle Definition, was einen SUV ausmacht. Die Auswertung richtet sich daher nach den Kriterien des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts für SUV und Geländewagen.

Und die Analyse der Astra-Daten zeigt erstmals auch, in welchen Gemeinden es am meisten SUV-Fahrer gibt. Tendenziell ist die Quote pro 1000 Einwohner in den Berggebieten höher als im Mittelland oder in den grossen Agglomerationen. Spitzenreiter mit 754 SUV pro 1000 Einwohner ist die Gemeinde Appenzell. Allerdings handelt es sich dabei um einen Spezialfall, weil sich die Mietwagen-Branche und die Behörden schweizweit auf eine Vereinbarung geeinigt haben, die Mietautos in Appenzell und im Kanton Waadt zu registrieren.

Ebenfalls sehr hohe Werte ergeben sich für die allerdings sehr kleinen ­Gemeinden Montagny-près-Yverdon VD (hochgerechnet 692 SUV pro 1000 Einwohner) und Wach­seldorn BE (hochgerechnet 587 SUV). Generell gilt: In den hügeligen Regionen fahren die Leute Geländewagen.

Ein komplett anderes Bild zeigt sich, wenn nur die Offroader aus der Ober- und Luxusklasse berücksichtigt werden – wie zum Beispiel ein BMW X5, ein Audi Q8 oder ein Jaguar F-Pace. Diese Modelle sind noch wuchtiger und schwerer – und vor allem noch teurer. Der Audi Q8 kostet laut der Website von Audi in der Schweiz mindestens 90'000 Franken, und er wiegt mehr als zwei Tonnen.

SUV sind doch keine«Hausfrauenpanzer»

Gefahren werden die teuren SUV-Modelle insbesondere in mondänen Tourismusregionen um Gstaad BE, St. Moritz GR und Crans-Montana VS. Hohe Quoten haben aber auch die Gemeinden am Genfer-, Zuger- und Zürichsee. Wer Geld hat und in einer steuergünstigen Gemeinde wohnt, kauft sich offenbar einen teuren SUV.

Für die Autoindustrie steht ausser Frage, dass es nun mal die Kunden sind, die solche Karossen verlangen. Autohaus-Geschäftsführer Reymond sagt es so: «Am Anfang jedes Verkaufsgesprächs steht die Bedarfsanalyse. Wir fragen die Kunden zum Beispiel, welches Auto sie gegenwärtig fahren. Wie ihre Familienplanung aussieht. Und was ihre Freizeitaktivitäten sind.» Letztlich falle die Wahl oft auf ein SUV-Modell, «weil die Kunden viel Platz, Allradantrieb und eine gute Rundumsicht haben möchten».

Laut Reymond war die Schweiz «viele Jahre ein Kombi-Land». SUV würden die gleichen Bedürfnisse erfüllen. Und weil sie mit der erhöhten Sitzposition auch einen besseren Überblick böten und bequemer zum Einsteigen seien, deckten sie letztlich alle Kundenbedürfnisse «sehr gut» ab.

Wenn man den Umfragen der Industrie Glauben schenken kann, dann geht das Aufrüsten auf den Strassen weiter. Der Autobauer Ford befragte kürzlich 5000 Autobesitzer in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien, die ein neues Auto kaufen wollen, zu ihrer Einstellung zu SUV. Gemäss den Resultaten stehen die Geländelimousinen für «Fahrspass» und für einen «aktiven Lebensstil». Viele der Befragten sehen in einem Offroader zudem ein «Erfolgssymbol», sie fühlen sich beim Fahren «kraftvoll und leistungsstark».

Besonders frappant: Vor allem Mütter mit Kindern, die noch zu Hause wohnen, scheinen SUV zu bevorzugen. In der Umfrage gaben fast zwei Drittel von ihnen an, dass für sie bei einem SUV das Sicherheitsgefühl entscheidend sei.

Allerdings scheint das Klischee des «Hausfrauenpanzers» nicht zu stimmen – die Halterdaten zumindest vermitteln ein anderes Bild. Die Analyse zeigt nämlich, dass bei rund 2,5 Millionen der Personenwagen Männer als Halter eingetragen sind und bei rund 1,5 Millionen Frauen. Betrachtet man hingegen nur die SUV, nimmt der Anteil der Frauen bei den eingetragenen Haltern ab. Noch dominanter sind die Männer, wenn nur die luxuriösen ­Modelle berücksichtigt werden – in dieser Kategorie ist der Männeranteil bei den eingetragenen Haltern dreimal höher als der Frauenanteil.

Die Strassen und Parkplätze sind zu schmal für SUV

Klar ist mittlerweile, dass es auch wegen der Offroader in der Schweiz künftig breitere Strassen und Parkplätze brauchen wird. Seit Jahren tüftelt der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) zum Ärger grüner Kreise an entsprechenden neuen Normen, die dann beim Bau neuer Infrastrukturen berücksichtigt würden. Die Arbeit passiert weitgehend im Verborgenen.

Das Thema ist offenbar so heikel, dass niemand Fragen beantworten will. Ein Sprecher des Astra verweist für Fragen an den VSS. Dessen Präsident Jean-Marc Jeanneret lässt eine Anfrage allerdings unbeantwortet.

Mitarbeit: Nadja Pastega



