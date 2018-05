Youtube sperrt Thomas Matters Kanal

Das Videoportal Youtube hat der Internetsendung «In den Sümpfen von Bern» von Thomas Matter eine Zwangspause verordnet. Wie der Zürcher SVP-Nationalrat am Mittwoch mitteilte, wurde sein Kanal für zwei Wochen gesperrt. Grund sind zwei seiner Videos, die bei Youtube Schweiz beanstandet wurden.

In einer Episode analysierte Matter das mässige Abschneiden der SVP in Zürich, in einer anderen befasste er sich mit der Äusserung der neuen Synodalpräsidentin der Zürcher Katholiken, Franziska Driessen. Diese hatte in einem Interview den emeritierten Churer Weihbischof Peter Henrici mit den Worten «ein guter Christ kann nicht SVP wählen» zitiert.

Die Urheber der Beanstandungen vermutet Matter in «linken Kreisen». Dies sei ein Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit, schreibt er auf Facebook, wo seine Beiträge weiterhin abrufbar sind.

Wie die NZZ am Mittwoch berichtete, gehe man bei der römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich nicht davon aus, dass die Beschwerden aus ihren Reihen kämen. Youtube Schweiz habe sich nicht zu den Gründen geäussert.

