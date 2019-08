Zürcher Polizei konfisziert Daten eines Investigativjournalisten

Der Niederländer Henk van Ess hat auf dem Flughafen Zürich etwas erlebt, was kein Journalist erleben möchte. Noch am Mittwoch war die Welt des international bekannten Rechercheurs in Ordnung: Er hielt beim Fernsehen SRF einen Workshop.

Als Van Ess am Donnerstag zurück nach Amsterdam fliegen wollte, bekam er ein Blatt mit der Aufschrift «Information zur durchgeführten Gepäcköffnung» in die Hand gedrückt. Darauf stand, dass seinem Koffer «Gefahrengut» entnommen worden sei: eine Batterie.

Beim konfiszierten Gegenstand handelt es sich aber nicht um eine Batterie, sondern um eine Harddisk des Recherche-Netzwerks Bellingcat, für das Van Ess arbeitet. Es ist gemäss dem Besitzer ein handelsüblicher Datenspeicher der Marke Samsung.

After @KapoZuerich took my @bellingcat hard disk from my suitcase at @zrh_airport I spend over 6 hours to get it back. I failed. Found no-one who can help me after making 48 phone calls.

Swiss customs: this is NOT a dangerous battery, but my hard disk. pic.twitter.com/CCqdFdvVze