Zum Geburtstag wünscht er sich den Tod

Mit 102 Jahren erkämpfte sich der australische Botaniker und Ökologe David Goodall das Recht, sein Büro an der Universität in Perth zu behalten. Mit 104 Jahren will er nun im Zimmer einer Sterbehilfeorganisation in Liestal BL sterben. Dazwischen lagen: Ein drastischer Verlust an Sehfähigkeit, der ihm die Möglichkeit nahm, Texte zu lesen. Ein Sturz, nach dem er zwei Tage auf dem Boden seiner Wohnung lag. Die Anweisung der Ärzte, nicht mehr alleine über die Strasse zu gehen.

Goodall teilt seine letzte Reise mit der Öffentlichkeit. Am Vorabend seines 104. Geburtstags lud er den Fernsehsender ABC ein – und verkündete seinen Wunsch zu sterben. Die in Baselland beheimatete Sterbehilfeorganisation Eternal Spirit soll ihm dabei helfen, aus dem Leben zu scheiden. Beim Abflug in Perth waren Journalisten dabei, bei der Ankunft in Basel ebenso. Für Mittwochnachmittag ist eine Medienkonferenz geplant.

Der 104-jährige australische Wissenschaftler David Goodall bei seiner Anfkunft in Basel. (Video: Tamedia, AP)

Goodalls Ziel: Die Legalisierung der Sterbehilfe in Australien zu unterstützen. Mit Victoria hat ein erster Bundesstaat des Landes den assistierten Suizid per Juni 2019 legalisiert; mit Goodalls Heimat Westaustralien debattiert derzeit ein zweiter darüber. In beiden sind aber restriktive Voraussetzungen geplant: Nur wer unheilbar krank ist und weniger als sechs Monate zu leben hat, soll Sterbehilfe in Anspruch nehmen dürfen.

Crowdfunding für Flug in die Schweiz

Für den gebrechlichen Goodall, der keine tödliche Krankheit hat, ist dies nicht genug. Er tritt für ein Recht auf Suizid im Alter ein. «Wenn man die mittlere Lebensphase hinter sich hat, hat man der Gesellschaft seine Schulden zurückbezahlt.» Goodall ist deshalb seit Jahren Mitglied bei der Exit International (nicht zu verwechseln mit Exit Deutschschweiz und Exit Genf). Eine Möglichkeit, Sterbehilfe in Australien zu erhalten, bot sich ihm aber nicht. «Ich bedaure, dafür in die Schweiz reisen zu müssen.»

In Australien wehren sich insbesondere die Ärzte gegen die Sterbehilfe, vier von zehn lehnen sie laut einer Umfrage ab. Der Präsident der Australischen Ärztegesellschaft, Michael Gannon, sagte dem Fernsehsender CNN, die Position der Organisation sei klar: Ärzte sollten nicht in assistierten Suizid involviert sein. «Es ist sehr traurig, dass jemand so fühlt», sagte er in Bezug auf Goodall. Anders sahen es neben Exit International die 376 Personen, die rund 21'000 australische Dollar spendeten, um Goodall einen Flug mit der Business Class in die Schweiz zu ermöglichen.

Vor allem Schweizer nehmen Sterbehilfe in Anspruch

In der Schweiz hat die Zahl der Personen aus dem Ausland, die hier Sterbehilfe in Anspruch nehmen, seit der Jahrtausendwende deutlich zugenommen. Während der letzten fünf Jahre verzeichnete die Zürcher Sterbehilfeorganisation Dignitas aber eine relativ konstante Zahl von rund 200 Sterbebegleitungen pro Jahr für Personen aus dem Ausland. Die von der Ärztin Erika Preisig gegründete Eternal Spirit führte letztes Jahr weitere 54 durch.

Nur für Personen aus der Schweiz da ist die grösste Schweizer Sterbehilfeorganisation, Exit Deutschschweiz. Diese hat inzwischen mehr als 100'000 Mitglieder und verzeichnet gut 700 Begleitungen pro Jahr. Weitere knapp 300 Begleitungen von Personen aus der Schweiz entfallen auf die anderen Organisationen. Insgesamt nehmen also pro Jahr wohl rund 1000 Personen aus der Schweiz und gegen 300 Personen aus dem Ausland Sterbehilfe in Anspruch.

Sind die Ärzte einverstanden, darf Goodall am Donnerstag sterben – und seine Botschaft wird noch einmal um die Welt gehen. (mw)