Aargauer Politiker befürchten willkürliche Unterbringungen

Der Vergleich bietet sich an. Am Montag überreichte die Unabhängige Expertenkommission dem Bundesrat ihren Bericht zur administrativen Versorgung in der Schweiz. Am Dienstag protestierte in Aarau eine Gruppe von Menschen, die sich in jene Zeiten zurückversetzt fühlt. Sie kritisierten eine Verordnung in der Sozialhilfe, die es Behörden ermöglicht, Sozialhilfebezüger in Heimen unterzubringen. «Die Verordnung erinnert mich auf eine ungute Weise an meine Kindheit», sagte Gabriela Merlini-Pereira, deren Familie von der administrativen Versorgung betroffen war. Konkret geht es um einen Artikel in der Sozial- und Präventionsverordnung. Darin heisst es: «Personen, die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung bedürfen, können zur Umsetzung entsprechender Betreuungs- oder Integrationsmassnahmen einer Unterkunft zugewiesen werden.»

Für Flüchtlinge oder für alle?

Basil Weingartner von der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht, die die Protestaktion organisiert hat, findet das stossend: «Für eine fürsorgerische Unterbringung besteht bereits eine gesetzliche Grundlage.» Die Aargauer Verordnung öffne Tür und Tor für Willkür. «Solch offen formulierten Gesetzestexte waren auch schon früher Basis für Praktiken wie die administrative Versorgung.»

In einer Medienmitteilung schreibt die Aargauer Regierung, dass die Verordnung die gesetzliche Grundlage schafft, um Flüchtlinge aus dem beschleunigten Verfahren einer kantonalen Unterkunft zuzuweisen. Weil anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Schweizerinnen und Schweizern sozialhilferechtlich gleichgestellt seien, wäre eine Verordnung, die nur auf sie anwendbar ist, diskriminierend. Die neue Regelung gelte daher nicht nur bei Flüchtlingen aus dem beschleunigten Verfahren, sondern könne auch auf andere sozialhilfebeziehende Personen angewendet werden.

Politiker erwägen Vorstösse

Aargauer Politikerinnen und Politiker üben Kritik an der Regierung: «Eine solche Regelung darf nicht auf alle Personen im Sozialhilfebereich ausgeweitet werden», sagt SP-Grossrätin Lea Schmidmeier. Ihre Partei gab an der heutigen Sitzung des Grossen Rats gemeinsam mit den Grünen eine Fraktionserklärung ab, worin sie den Regierungsrat aufgefordert wird, die Passage zu streichen. Falls das nicht passiere, werde man einen Vorstoss einreichen.

Auch die CVP äussert sich kritisch zur Verordnung. Die Partei habe sich zwar nicht der Fraktionserklärung der SP angeschlossen, fordere aber grössere Anpassungen, sagt Grossrat Andre Rotzetter. «Eine Ausweitung auf Personen über den Asylbereich hinaus, ist nicht zulässig.» Die CVP gehe nicht davon aus, dass der Regierungsrat die Absicht hatte, das Kapitel der Verdingkinder zu wiederholen. Dennoch fordere die CVP bei der Formulierung Nachbesserungen.