Angriff auf das Benzinauto weitet sich aus

Ist dies der Anfang vom Ende des privaten Autoverkehrs? Die Basler Stimmbevölkerung hat am Wochenende mit 53,5 Prozent einer umstrittenen Vorlage zugestimmt. Bis 2050 müssen die Behörden dafür sorgen, dass auf dem Kantonsgebiet – mit Ausnahme von Hochleistungsstrassen wie Autobahnen – der Verkehr «umweltfreundlich» ist, also mit jenen Verkehrsmitteln und Fortbewegungsarten abgewickelt wird, die «emissionsarm, klima- und ressourcenschonend sind». Benzin- und Dieselfahrzeuge erfüllen diese Voraussetzung nach aktuellem Stand der Technik nicht.

Das Basler Modell könnte Nachahmer finden. «Das Abstimmungsresultat aus Basel gibt uns Mut, Schritte zu planen. Wir prüfen entsprechende Vorstösse», sagt Marionna Schlatter, Präsidentin der Grünen im Kanton Zürich. Ähnlich tönt es aus Bern. «Wir prüfen, wie wir den Basler Ansatz in unserem Kanton fruchtbar machen können», sagt Grossrätin Natalie Imboden, Co-Präsidentin der Grünen im Kanton Bern.

«Flächeneffiziente» Fahrzeuge

Die Grünen in Zürich und Bern werden nun genau hinschauen, wie die Debatte in Basel weiterdreht. Welche Folgen der Volksentscheid hat, ist nämlich noch unklar. Die Regierung wird die Details in einer Verordnung regeln.

Zu reden geben dürfte insbesondere die Frage, inwieweit Autos mit alternativem Antrieb, etwa Elektroautos, im Basler Verkehrskonzept Platz haben werden. Denn das kantonale Umweltschutzgesetz stellt an alle Fahrzeuge die Anforderung, «flächeneffizient» zu sein, das heisst: Fahrzeuge sollen pro Person so wenig Platz wie möglich beanspruchen – eine Bedingung, die etwa Fahrräder oder volle Busse erfüllen. Oder aber «motorisierte Verkehrsmittel mit umweltverträglichem Antrieb», sofern diese «von mehreren Leuten geteilt» werden. So hat es die zuständige Parlamentskommission in einem Bericht festgehalten. Im Gesetz steht dieser Carsharing-Ansatz freilich nicht explizit.

Die Gegner der Vorlage – vorab Bürgerliche – befürchten deshalb, dass Benzin- und Dieselfahrzeuge verboten würden und Einzelpersonen Autos nicht mehr besitzen dürften.

Warnung vor Flickenteppich

Das Basler Verdikt schlägt Wellen bis ins Bundeshaus. Bürgerliche Parlamentarier orten im Zuge der sogenannten grünen Welle Tendenzen zu einer verkehrspolitischen Radikalisierung. Konkret befürchten sie, dass das Basler Beispiel Schule machen und in der Schweiz bald ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Auflagen für den privaten Autoverkehr entstehen wird. «Es ist gefährlich, wenn nun jede Stadt oder jeder Kanton bei solchen Fragen seine eigenen Auflagen macht», sagt Nationalrat Martin Candinas (CVP). Nötig sei ein nationaler Fokus – der im Übrigen bereits bestehe. Candinas verweist auf den Entscheid des Bundesrats, die Schweiz bis 2050 klimaneutral zu machen. Es gelte daher, den öffentlichen Verkehr auszubauen und Innovationen zu fördern, etwa die Elektromobilität.

In diese Richtung äussert sich auch Thierry Burkart: Der Bund sei bereits bemüht, den Individualverkehr bis 2050 schadstofffrei zu machen. «Alleingänge von einzelnen Städten oder Kantonen bringen nichts», sagt der FDP-Ständerat. «Sie führen nur zu eigentlich überwundenen Grabenkämpfen zwischen mobilem Individualverkehr und öffentlichem Verkehr.» Die Standards für die Zulassung von Motorfahrzeugen müssten landesweit einheitlich geregelt werden und daher eine Bundeskompetenz bleiben.

Öko-Fundamentalismus?

Als «selbstverständlich» bezeichnet dagegen Jürg Grossen den Entscheid des Basler Stimmvolks. Bis 2050, so der Präsident der Grünliberalen, würden technologisch bedingt ohnehin keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr auf Schweizer Strassen unterwegs sein. «Trotzdem ist die klare Ansage der Basler für eine umweltfreundliche Mobilität sehr begrüssenswert.» Die Prioritäten seien beim Langsamverkehr und beim ÖV zu setzen, in eher ländlichen Regionen sei die fossilfreie individuelle Mobilität mit Elektroautos die sinnvollste Lösung, sagt Grossen, der den Elektromobilitätsverband der Schweiz präsidiert.

Ähnlich argumentiert der zuständige Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP). Im Entscheid der Basler Stimmbevölkerung mag er keine Anzeichen von Öko-Fundamentalismus erkennen. Im Gegenteil macht er darin liberale Elemente aus. Der Grund: Bis jetzt wollte Basel den motorisierten Individualverkehr um 10 Prozent senken, dies bis 2020. Bis jetzt beträgt die Reduktion aber nur 6 Prozent. Am Wochenende nun hat die Basler Stimmbevölkerung entschieden, den Autoverkehr zu plafonieren – also nicht mehr zu verringern – und im Gegenzug, wie eingangs skizziert, «umweltfreundlich» zu machen.

In Bundeskompetenz

Die Angst der Gegner vor Verboten hält Wessels für unsinnig. Nur der Bund – und nicht Basel als Kanton – habe die Kompetenz, über die Zulassung der Fahrzeuge zu entscheiden. Wer also 2050 in der Rheinstadt mit einem Benzinauto unterwegs ist, wird, Stand heute, wenig zu befürchten haben. Es sei denn, es setzten sich bis dann auf nationaler Ebene Verbotsforderungen durch.

Ein erster Anlauf ist letztes Jahr gescheitert: Der Nationalrat – damals noch in alter Zusammensetzung – versenkte eine Motion von Balthasar Glättli (Grüne), die ab 2025 nur noch Fahrzeuge mit null Emissionen zulassen wollte. Regierungsrat Wessels jedenfalls ist überzeugt: «In 30 Jahren werden sicher kaum noch Autos mit fossilem Antrieb unterwegs sein.» Der Basler Volksentscheid helfe, die Transformation hin zu einem umweltfreundlichen Verkehr zu beschleunigen.