Auch die Sozialwerke spüren die Krise

Noch zu Beginn des Jahres waren die meisten Pensionskassen in einer komfortablen Situation – das Jahr 2019 hatte ihnen aussergewöhnlich gute Renditen beschert. «Nach den massiven Kursstürzen an der Börse sind aber wohl viele in eine Unterdeckung geraten», sagt Stephan Skaanes von der Firma PPCmetrics. Er schätzt, dass der durchschnittliche Deckungsgrad nur noch knapp über 100 Prozent liegt. Da die Krise aber längst nicht ausgestanden ist, dürfte er noch weiter sinken. Die Kassen bräuchten einen Deckungsgrad von 117,6 Prozent, um einer Krise zu trotzen, wie sie in einer Erhebung der Oberaufsicht Berufliche Vorsorge vor einem Jahr angaben.

Die Pensionskassen haben die Gelder der Versicherten vor allem in Aktien, Immobilien und Obligationen angelegt. Allein die in Aktienfonds angelegten Vermögen haben seit Anfang Jahr zwischen 20 und 35 Prozent an Wert eingebüsst. Das gesamte Pensionskassenvermögen – ersichtlich im Index für Pensionskassengelder – verzeichnet ein Minus zwischen 6 und 9,7 Prozent. Auch die in Immobilien angelegten Gelder können noch erheblich an Wert verlieren. Am beständigsten sind zurzeit Obligationen. Für diese müssen die Pensionskassen zwar Zinsen zahlen, aber sie gelten zurzeit als halbwegs sicherer Hafen für Anleger. Für Skaanes erweist sich jetzt die oft kritisierte konservative Anlagestrategie der Pensionskassen als richtig. Denn die meisten haben ihr Vermögen mindestens zur Hälfte in Obligationen angelegt.

Sanierungen absehbar

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise könnten dazu führen, dass bis Ende Jahr viele Kassen in starke Unterdeckung geraten und einen Deckungsgrad von unter 90 Prozent ausweisen. Das heisst letztlich nichts anderes, als dass sie nicht mehr alle ihre zukünftigen Verpflichtungen aus ihrem Vermögen decken können. Das Gesetz verpflichtet sie in diesem Fall, innert fünf bis sieben Jahren ihre Kasse zu sanieren.

An erster Stelle stehen dabei Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die zu gleichen Teilen Sanierungsbeiträge entrichten müssen. Die Kasse kann aber auch das angesparte Kapital um ein halbes Prozent tiefer verzinsen, als es der garantierte Mindestzins eigentlich vorschreibt. Von Rentnern Sanierungsbeiträge einzufordern, ist hingegen nur im Ausnahmefall möglich.

Bis Ende nächster Woche müssen sich die Parteien zur vom Bundesrat eingeleiteten Revision der beruflichen Vorsorge vernehmen lassen. Damit soll die Umverteilung von den Berufstätigen zu den Rentnern eingedämmt werden. Es fragt sich jedoch, ob die Sanierungsvorschläge angesichts der Krise noch taugen. «Wir werden von der Entwicklung richtiggehend überrollt», sagt Nationalrätin Ruth Humbel, Präsidentin der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit.

Die grosse Frage ist, mit welchen Mitteln die Übergangsgeneration noch entschädigt werden kann, wenn der rentenbestimmende Umwandlungssatz gekürzt wird. Die Sozialpartner – Arbeitgeberverband und Gewerkschaften – waren übereingekommen, dass Arbeitgeber und -nehmer zusammen 0,5 Lohnprozente zahlen. Nach Ansicht Humbels ist das jedoch kein gangbarer Weg mehr, da viele Unternehmen massiv unter der Krise leiden. Ihrer Ansicht nach sollten die Pensionskassen selber ihre betroffenen Versicherten entschädigen und wo das nicht möglich ist, den Sicherheitsfonds beiziehen. Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbund und SP-Nationalrat, glaubt hingegen nicht, dass die Pensionskassen dazu noch imstande sind – jetzt noch weniger als vor der Krise.

Nationalbank soll einspringen

So richten sich die Augen vieler Politiker erneut auf die Reserven der Schweizerischen Nationalbank. Sie belaufen sich zurzeit auf 86 Milliarden Franken. In der nun abgebrochenen Session hatten Parlamentsmitglieder aus SP, Grünen, CVP und SVP den Ordnungsantrag gestellt, dass der Vorstoss von SVP-Nationalrat Alfred Heer sofort behandelt wird; dieser fordert, dass die Erträge aus Negativzinsen in die berufliche Vorsorge fliessen sollen. Maillard würde sie jedoch lieber der AHV zukommen lassen. «Die Nationalbank muss auf irgendeine Weise zur Finanzierung der AHV beitragen. Jetzt brauchen wir dieses Geld.» Es sei viel nachhaltiger, wenn der Staat mit seinem Geld die Sozialwerke stabilisiere, statt wie in den USA jedem Einwohner und jeder Einwohnerin 1000 Dollar auszuzahlen.

So halten die Sozialpartner an ihrem Vorschlag unverändert fest, wie Maillard und auch Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, sagen. Er sei gründlich durchgerechnet und zwischen den Sozialpartnern gut austariert worden.

«Die grösste Gefahr für die zweite Säule ist nicht das Virus, sondern die Untätigkeit», sagte Vogt. Die Krise werde den Kassen zusetzen, aber sie gehe vorüber, und die Kassen hätten genau für solche Situationen Wertschwankungsreserven angelegt. Wenn aber die berufliche Vorsorge nicht rasch reformiert werde, würde weiterhin viel Geld von den Arbeitstätigen zu den Pensionierten umverteilt. Valentin Vogt erwartet deshalb vom Bundesrat, dass er rasch die Vernehmlassungsantworten sichtet und darauf basierend eine Botschaft zuhanden des Parlaments ausarbeitet.

Kein Thema ist nach Ansicht Humbels, den Umwandlungssatz stärker zu senken, als es die Sozialpartner und der Bundesrat vorsehen. «Das hätte in den heute unsicheren Zeiten keine Chance vor dem Volk. Wir können es uns nicht leisten, dass diese Reform scheitert.»

Folgen auch für die AHV

Die Krise trifft nicht nur die Pensionskassen, sondern auch die AHV. Für die erst Säule lassen sich die Folgen zurzeit noch schwer abschätzen. Klar ist aber, dass die AHV von der Krise gleich zweifach betroffen ist. Einerseits muss sie mit deutlich tieferen Einnahmen rechnen, weil die Lohnbeiträge aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit zurückgehen. Das heisst, die AHV wird ihre Ausgaben nicht mehr mit den Einnahmen decken können und wird stärker von ihrem Vermögen zehren. Damit werden Sanierungsmassnahmen bei der AHV noch dringender werden.