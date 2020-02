Ein Skandal – für die Betroffenen und für die Schweiz

In den achtziger Jahren wurden Hunderte Babys aus Sri Lanka von Schweizer Eltern adoptiert – viele illegal. Für die Betroffenen ist das ein Skandal. Es gibt wenig Hoffnung, dass sie ihre leiblichen Eltern je finden werden. Ihre Mütter wurden zur Adoptionsfreigabe gedrängt oder gezwungen, in manchen Fällen wurden ihnen die Babys gar gestohlen. Die Papiere mit angeblichen Geburtsdaten oder Namen: meist gefälscht.

Doch auch für die Schweiz sind die oft illegal erfolgten Adoptionen ein Skandal. Um es kurz zu machen: Der Bund wusste früh davon – und unternahm wenig bis nichts. Besorgt war man, wenn überhaupt, um den eigenen Ruf. Er könnte ja Schaden nehmen, würde der Vorwurf laut, man habe den «Kinderhandel hingenommen» und sei nicht «gegen solche Praktiken eingeschritten».

So schreiben es drei Forscherinnen in einem Bericht, der am Donnerstag erschienen ist und erstmals ausführlich die Verfehlungen in der Adoptionspraxis der 1970er- bis 1990er-Jahre in den drei Kantonen Bern, Genf und St. Gallen auflistet. Dass das Bundesamt für Justiz den Bericht in Auftrag gegeben hat, ist löblich.

Es braucht eine Expertenkommission

Doch jetzt braucht es noch mehr Aufklärung. Eine umfassende Aufarbeitung der Geschichte der Auslandadoptionen in der Schweiz seit den 1960er-Jahren. Der Bericht gibt erstmals Hinweise auf die Dimensionen, die internationale Adoptionen hierzulande hatten. Demnach waren Tausende von Kindern aus zahlreichen asiatischen und südamerikanischen Ländern zur Adoption in die Schweiz vermittelt worden – unter Anwendung vergleichbarer oder sogar noch schlimmerer Methoden als in Sri Lanka.

Das Schicksal dieser heute erwachsenen Frauen und Männer ist bisher kaum erforscht. Auch andere europäische Länder sind davon betroffen. Die Niederlande haben deshalb vor kurzem eine Expertenkommission eingesetzt. Auch die Schweiz braucht eine solche.

Es braucht zudem eine unabhängige Fachstelle, die die Betroffenen bei der Herkunftssuche unterstützt. Diese muss kostenlos sein. Zum Teil sind die Adoptierten so traumatisiert, dass sie nicht arbeiten können, Geld ist knapp. Zur Verfügung gestellt werden muss ihnen auch eine psychologische Begleitung.

Der Bericht zeigt deutlich: Wie es den Kindern ging, interessierte die Schweizer Behörden wenig. Wichtiger war, die Nachfrage kinderloser Paare zu bedienen. Höchste Zeit, dass Bund und Kantone nun die Kinder von damals ins Zentrum stellen. Und öffentlich anerkennen, welches Leid den Betroffenen angetan wurde – mit Unterstützung der Schweiz.