«Auf Whatsapp drehen sie durch»: Tagebuch aus Italiens roter Zone

Ich heisse Roberta Magrì, bin dreissig Jahre alt. Seit ich vier war, lebe ich in Codogno. Das ist ein kleiner Ort in Norditalien, 15'000 Einwohner, in der Po-Ebene, genau da, wo die Flüsse Lambro und Adda in den grossen Strom münden. Codogno ist verschlafen, voller Routinen. Auf der Piazza Cairoli, dem Herz der Altstadt, findet zweimal die Woche ein Markt statt, dienstags und freitags; jeder hat seinen liebsten Stand. Alle kennen sich in Codogno, wie man sich in Kleinstädten nun mal kennt. Jeden Abend um 18.30 Uhr gehe ich mit meinen Freunden zum Aperitivo.

Unser Bahnhof hat fünf Gleise, von hier kommt man schnell nach Pavia, Piacenza, Cremona, Mailand. Auch die A 1, die grosse Autobahn, ist nur ein paar Minuten weg, ideal für Pendler. Bei uns gibt es viele grosse Unternehmen, weil wir so gut verbunden sind, auch internationale. Darum kommen auch viele Leute in Codogno vorbei. Ich arbeite im Büro einer Maschinen­fabrik in Terranova dei Pas­serini, das ist fünf Minuten entfernt von zu Hause. Ich stehe immer um 7.45 Uhr auf, so schaffe ich es locker, das Frühstück überspringe ich. Am Freitag, 21. Februar, gerieten alle Gewohnheiten und Routinen durcheinander. Ganz plötzlich, und Codogno wurde das Zen­trum der Welt.

Freitag, 21. Februar – Panik im Netz

Der Wecker geht um 7.45 Uhr, ich greife mechanisch zum Handy. Unsere Lokalzeitung «Il Cittadino» schreibt: «Erster Ansteckungsfall in Codogno.» Der Artikel erzählt von einem 38-jährigen Mann, angestellt bei Unilever im Nachbarort Casalpusterlengo, Läufer, Fussballer im Team von Picchio di Somaglia. Am Ende des Berichts steht, es sei noch nicht definitiv bestätigt, dass er das Coronavirus habe.

Ich bin beruhigt, verlasse das Haus, da geht es schon los in den sozialen Netzwerken und den Chatgruppen. Auf Whatsapp drehen sie durch. Audios, Messages, jeder will etwas wissen, jeder glaubt, etwas zu wissen. Mittlerweile ist bekannt, dass Mattia, so heisst der Patient, positiv ist, er liegt im Spital. Ist Mattia nicht der Cousin des Nachbarn, der Schwager des Freundes, der vom Fussball? Ich lese alle diese Meldungen ohnmächtig an meinem Schreibtisch. Dann holt uns der Chef in sein Büro, uns drei aus Codogno. Das Gesundheitsministerium habe alle Firmen in der Gegend angewiesen, die Mitarbeiter aus Codogno nach Hause zu schicken.

Wir fahren nach Codogno. Mein Freund Saverio ist daheim, er ist selbstständig, er arbeitet oft zu Hause. Wir stellen Sky TG 24 ein, den Nachrichtensender; die Zahl der bekannten Infektionen steigt und steigt. Ständig klingelt jetzt das Telefon. Einmal ist es Serena, meine beste Freundin, meine Herzensfreundin, wir kennen uns seit zwanzig Jahren. «Robi», sagt sie, «sie haben meinen Vater auf die Intensivstation gebracht, er hatte Atemprobleme und hohes Fieber.» Ich sage ihr, sie solle sich mal keine Sorgen machen. «Dein Vater ist robust.» Dann aber denke ich unweigerlich zwei Tage zurück.

Am Mittwoch, nach dem Abendessen, waren wir bei Serena zu Hause, im Haus der Eltern. Wir haben da in der Küche etwas getrunken mit zwei weiteren Freundinnen. Im Fernsehen sagen sie jetzt, das Virus sei sehr ansteckend. Wer weiss? Dann, gegen 15 Uhr, kommt das Zirkularschreiben des Bürgermeisters von Codogno: Alle Schulen, Ämter und Lokale werden sofort geschlossen. An einem Freitag! Freitag ist heilig, am Freitag lassen wir den Abend ausfransen. Auch unser Pub schliesst. Im Fernsehen sagen sie, bei Unilever würden alle Mitarbeiter auf das Virus getestet.

18 Uhr, Serena ruft wieder an, ihr Vater ist positiv. Es ist, als falle ein Glas zu Boden und zerspringe in tausend Scherben. Ich bringe zunächst keinen Ton heraus. Serena weint fast, aber nur fast, sie weint nie. Wir müssten jetzt auf Anweisungen warten, sagt sie. Daheim, ohne uns mit anderen Leuten zu treffen. Ich hänge auf. Saverio und ich öffnen eine Flasche Wein, trinken aber nur ein Glas, dann schlafen wir auf dem Sofa ein, das passiert sonst nie.

Samstag, 22. Februar – Der Einkaufszettel

Wir wachen früh auf, der Fernseher läuft noch; ich mache Frühstück. Die Zahlen schnellen hoch, schwindelerregend. Schon heisst es, Codogno und die Gemeinden rundherum könnten abgeriegelt werden. In den sozialen Medien beginnt wieder der alltägliche Wahnsinn. Alle paar Stunden messe ich meine Körpertemperatur, Fieber habe ich keins. Freunde und Verwandte rufen an, ich sage ihnen, dass ich genauso viel wisse wie sie. Wir schauen dieselben Fernsehprogramme, lesen dieselben Zeitungen im Netz. Vom Bürgermeister haben wir nichts mehr gehört.

Ich schicke meiner Mutter die Liste mit den Sachen, die sie für uns einkaufen soll. Sie sagt, sie kümmere sich darum. La mamma è la mamma. Serena erzählt den Behörden vom Mittwochabend unter Freundinnen in ihrer Küche. Die wollen ganz genau wissen, wie das war. Offenbar wollen sie auch mit mir reden, doch niemand ruft an.

Sonntag, 23. Februar – Verdikt: Fünfzehn Tage

Ich bin gut drauf, ich bügle und erzähle den Freunden in den Chats, dass ich bügle. Nur kein Drama! Die Virologen im Fernsehen sagen, das Virus sei gar nicht so gefährlich. Um 11 Uhr kommt mein Vater mit den Einkäufen, er legt sie vor die Eingangstüre. Ich darf die Türe nicht öffnen, ihn nicht umarmen, wie ich das gerne tun würde. Keine Kontakte, hat man uns gesagt, bis auch Serena getestet ist. Am Nachmittag testen sie sie – die Resultate? Erst in zwei Tagen.

Dann endlich ruft das lokale Gesundheitsamt an. Ich erzähle, wie das war am Mittwochabend, das Alltägliche wird unheimlich wichtig. Der Beamte verfügt eine Quarantäne: fünfzehn Tage ab Mittwoch, also bis zum 5. März. Bei allen Zufahrten von Codogno haben sie Carabinieri positioniert. Niemand darf rein, und niemand darf raus. Wir sind jetzt «Zona rossa», höchste Gefahrenzone.

Montag, 24. Februar – So nah, so fern

Heute hat meine kleine Schwester Geburtstag, ihren 18. Und ich kann nicht dabei sein. Auf Facebook poste ich ein Foto, das uns zusammen zeigt, und gratuliere. Sie likt. Ich schicke ihr auch ein Foto vom Geschenk, das ich gekauft habe. Ich werde es dann vorbeibringen, wenn ich hier wieder rausdarf.

Am Abend, als sie die Torte auftragen, ruft mich meine Schwester an, ein Videoanruf. Wir tun so, als wäre ich weit weg, in irgendeinem exotischen Land, dabei sind wir nur 200 Meter auseinander. Wir singen «Tanti auguri», sie bläst die Kerzen aus, schneidet ein Stück Kuchen ab für mich und hält es vor die Handykamera. Wir scherzen und lachen, dann hängen wir auf. Ihren 18. wird sie sicher nie vergessen.

Dienstag, 25. Februar – Etwas Ironie

Wir warten auf Serenas Test­resultate, die zwei Tage sind um, ich schaue ständig auf die Uhr. Doch dann erfahren wir aus dem Krankenhaus Sacco in Mailand, wo alle Proben aus der Region hinkommen, dass es eine Verzögerung gibt: zwei weitere Tage. Wir ärgern uns sehr, chatten, videochatten, schicken uns Mitteilungen. Dieses Gefühl, die Behörden könnten uns vielleicht hinters Licht führen, frisst uns die Nerven. Aber was soll man machen? Ich setze ein paar ironische Posts ab, das tut gut, mein Lachen werden sie mir nicht nehmen können. Jede Stunde schaue ich die «Tagesschau», dazwischen lese ich ein Buch. Serenas Vater ist stabil.

Mittwoch, 26. Februar – Demokratisch?

Die Zahl gemeldeter Infektionen wächst nun weniger schnell als in den Tagen zuvor. Offenbar mehren sich auch die Fälle von Virusträgern, die genesen. Das hebt die Stimmung. Die Firma, für die ich arbeite, hat nun ganz geschlossen, und sie plant, Smartworking einzurichten. Draussen patrouilliert die Armee, und ich sitze hier drinnen. Schon kurios für einen demokratischen Rechtsstaat, diese Abschottung, diese Militarisierung. Traut man unserem guten Menschenverstand etwa nicht? Ich fühle mich gesund, aber ich sterbe fast vor Langeweile. Zum Glück bleibt mir das Lesen und das Schreiben, vor allem das Schreiben, ich schreibe in der Freizeit Erzählungen. Das rettet mich.

Donnerstag, 27. Februar – Badfrog live

Den Wecker stelle ich nicht mehr. In der Firma sind wir alle krankgeschrieben. Serena schickt eine Audiomessage. «Meinem Vater geht es plötzlich schlechter», sagt sie. «Die Ärzte wissen nicht, ob sie ihn durchbringen.» Ein Schlag in den Magen. Besuchen dürfen wir ihn nicht. Überhaupt nichts dürfen wir, solange wir die Testresultate von Serena nicht haben. Vier Tage sind schon um.

Ein Lichtblick am Nachmittag: Die lokale Punkrockband Badfrog spielt ein Livekonzert ohne Publikum, auf Instagram gestreamt, um die Leute in der Isolation aufzumuntern. Ich kenne die Bandmitglieder seit dem Gymnasium. Sie spielen mit Sonnenbrille, zwischen den Stücken machen sie Witze über die bösen Kommentare, die während des Konzerts auf Instagram reinlaufen. Die Zerstreuung ist ein ­Segen.

Freitag, 28. Februar – Höhnische Sonne

Wir warten noch immer auf das Resultat des Rachenabstrichs von Serena, unglaublich, wie lange das dauert. Nur wenn sie positiv wäre, würden sie auch mich testen. Serenas Vater geht es heute etwas besser, sie haben ihn ins Krankenhaus San Paolo in Mailand verlegt. Draussen scheint die Sonne, es ist wie ein Hohn. Ein paar Tage noch, ich wiederhole mir das wie ein Mantra, dann sind wir wieder frei.