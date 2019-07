Aufsicht ermittelt gegen Piraten-Casinos

Vor wenigen Tagen hat das erste konzessionierte Schweizer Online-Casino, Jackpots.ch, den Betrieb aufgenommen. Möglich ist das seit Anfang Monat, als das neue Geldspielgesetz komplett in Kraft trat. Ziel des neuen Gesetzes war es, gegen «Geldspiel-Haie» vorzugehen, wie es der Berner SVP-Nationalrat Adrian Amstutz 2018 im Abstimmungskampf ausgedrückt hatte. Gemeint waren ausländische Internet-Casinos, die in einem rechtlichen Graubereich mit Schweizer Spielern Geld verdient, aber keine Abgaben entrichtet hatten.

Zurückgezogen haben sich zwar grosse Onlineanbieter wie Mr. Green, Leo Vegas, Bwin, 888 und Pokerstars. Bisher ist aber nur eines von vier konzessionierten Schweizer Online-Casinos in Betrieb; die anderen stecken noch in den Vorbereitungen. Das nutzen ausländische Piraten wie Interwetten oder Bet-at-Home: Sie bieten derzeit Neukunden einen Bonus von bis 150 Schweizer Franken. Auch auf grossen Seiten wie Unibet lassen sich Benutzerkonti mit Schweizer Adresse und in Franken anlegen. Auf ­Anfragen reagierte nur die britische Unibet-Betreiberin Kindred. Antworten gab die Pressestelle nicht, doch waren wenig später Bonus-Angebote in Franken verschwunden.

Die meisten wilden Online-Casinos operieren von einschlägigen Standorten wie Malta oder Curaçao aus. Bet-at-Home hingegen gehört zu einem Konzern, der an der Frankfurter Börse kotiert ist. Einige schreiben in ihren Geschäftsbedingungen, der Nutzer sei für die Einhaltung der Gesetze seines Landes verantwortlich. In der Schweiz handelt jedoch nicht der Spieler illegal, sondern der Anbieter.

Aufsichtsbehörde klärt ab

Die Aufsichtsbehörde ist auf die Piraten aufmerksam geworden. «Wir haben Kenntnis davon, dass ein ausländisches Online-Spielangebot existiert», sagt Marjorie Perusset, Kommunikationsbeauftragte der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK). «Im Moment klären wir die Situation ab.» Die ESBK kann Netzsperren verhängen. Das bedeutet, dass Schweizer Internetprovider keine Verbindung mehr zur illegalen Seite herstellen dürfen, sondern eine Blockademeldung anzeigen müssen. Kritiker bemängeln, die Sperren liessen sich sehr einfach umgehen. Zudem zeigt sich, dass die Abklärungen Zeit benötigen. Erst im Verlauf des dritten Quartals rechnen die ESBK sowie die für Lotterien und Wetten zuständige Kommission Comlot mit ersten Verfügungen.

Schweizer Casinos fordern, dass die Aufsicht entschieden vorgeht. «Ich hoffe, dass die Regulatoren Strafverfahren einleiten», sagt Marcel Tobler von der Unternehmensleitung des Stadtcasinos Baden, das Jackpots.ch betreibt. Die Behörden anderer Länder haben damit allerdings frustrierende Erfahrungen gemacht, weil die Verfahren oft verschleppt wurden. «Einige Unternehmen mit illegalem Schweizer Angebot haben Lizenzen in ihren Sitzländern. Ich erwarte, dass unsere Behörden die dortige Aufsicht über das Gebaren in der Schweiz informieren», sagt Tobler. Eine Strafverfolgung droht ausländischen Piraten jedoch nicht, wie es bei der Spielbankenkommission heisst: Für sie kämen die Netzsperren zum Einsatz; nur fehlbare Schweizer Betreiber würden per Strafverfahren verfolgt. Auch will die Kommission Behörden im Ausland nicht aktiv beliefern: Die Sperrlisten seien ja öffentlich zugänglich.

Das neue Geldspielgesetz hat damit bislang vor allem die «Geldspiel-Haie» zugunsten der Piraten verdrängt. Auch von Kooperationen wurden die grossen internationalen Betreiber ausgeschlossen, indem die Spielbankenkommission streng beurteilte, ob ein ausländischer Anbieter über einen genügend guten Ruf verfügt, um mit einem konzessionierten Schweizer Casino zusammenzuarbeiten. Dies ungeachtet dessen, dass 2018 eine Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats gefordert hatte, Kooperationen zuzulassen.

Spiele kommen aus Malta

Ein Teil der ausländischen Anbieter wird in Zukunft aber dennoch ganz legal am Onlinegeschäft mitverdienen. Denn die meisten Schweizer Casinos können es sich nicht leisten, eigene Spiele zu entwickeln. Vielmehr kaufen sie diese bei bekannten Namen der Branche ein. Das geht aus den Listen der zugelassenen Spiele hervor, welche die Spielbankenkommission seit Mitte Juni veröffentlicht. Ice Elite Limited aus Malta zum Beispiel erhielt die Zulassung für mehrere Spiele, zum Beispiel für das Slot-Spiel «Kassius Invictus Armis». Dasselbe Spiel gibt es auch bei Interwetten, einem Anbieter ohne Lizenz für die Schweiz. Die Spielelieferanten dürften in Zukunft nicht mehr mit illegalen Casinobetreibern kooperieren, fordert Marcel Tobler vom Stadtcasino Baden: «Wir werden das Thema bei unseren Spieleanbietern zur Sprache bringen.»

Kritik am Vorgehen der Aufsicht übt Simon Planzer. Der Anwalt und Experte für die Regulierung von Geldspielen betreut Mandate vieler ausländischer Onlineunternehmen. «Es war von Anfang an klar, dass die Schweizer Casinos selbst nicht genug Onlinekompetenz haben und darum auf starke Onlinepartner aus dem Ausland angewiesen sind», sagt er. Die Spielbankenkommission habe mit einer unnötig strengen Auslegung von Kriterien verschiedenste Kooperationen zwischen Schweizer Casinos und international führenden Onlineanbietern verhindert.

Statt auf bei Spielern gut etablierte Marken mit funktionierenden Plattformen zu setzen, müssten die Schweizer Casinos neue Lösungen aufbauen. Das sei teuer, und die konzessionierten Schweizer Online-Casinos würden deswegen und wegen der hohen Steuern weniger attraktiv, als sie es sein könnten. Die Spielehersteller im Hintergrund seien dennoch dieselben. «Die Onlineindustrie aus Malta, immerhin an das gesamte EU-Recht gebunden, wurde als ‹offshore› verteufelt», sagt Planzer. «Aber es ist genau sie, welche man jetzt in den Kooperationen eben doch wieder drinhat.»

(Redaktion Tamedia)