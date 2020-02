Aufsicht will Bundesanwalt Lauber den Lohn kürzen

Die Affäre hätte Bundesanwalt Michael Lauber fast das Amt gekostet. Seine Wiederwahl im vergangenen Herbst stand auf Messers Schneide. Nun könnte sich die Sache mit einer Rüge der Aufseher und einer Lohneinbusse von knapp 25’000 Franken endgültig erledigen. Um diesen Betrag will die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (BA) das Salär des obersten Strafverfolgers der Schweiz im Anschluss an eine Disziplinaruntersuchung kürzen. Das bestätigen dieser Zeitung zwei unabhängige Quellen.

Die BA unter Präsident Hanspeter Uster untersucht seit neun Monaten, ob Michael Lauber seine Amtspflichten verletzt hat. Dies im Zusammenhang mit informellen, nicht protokollierten Treffen mit Fifa-Boss Gianni Infantino. Nun sind die Aufseher zum Schluss gekommen, dass Lauber tatsächlich pflichtwidrig gehandelt hat.

Die Sanktionsmöglichkeiten der Aufseher sind beschränkt. Die BA kann dem Bundesanwalt eine Verwarnung oder einen Verweis erteilen und – als schärfstes Mittel neben einem Antrag auf Amtsenthebung – den Lohn während eines Jahres kürzen. Letzteres sieht die BA im Entwurf ihrer Abschlussverfügung nun vor, und zwar im Umfang von 8 Prozent. Damit bleibt sie nur wenig unter der höchstmöglichen Sanktion von zehn Prozent. Der Bundesanwalt bezieht einen Jahreslohn von rund 300’000 Franken, die vorgesehene Kürzung entspricht also knapp 25’000 Franken.

Lauber ist befremdet

Die Verfügung der BA ist noch nicht definitiv. Bundesanwalt Lauber erhielt die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Gemäss mehreren Quellen ist er nicht einverstanden mit den Befunden seiner Aufseher. Gut möglich also, dass er die Verfügung anfechten wird, wenn die Aufseher bei ihrer Position bleiben. Zuständig wäre in einem solchen Fall das Bundesverwaltungsgericht. Die BA ist nun daran, die Argumente Laubers abzuwägen und ihre Verfügung allenfalls noch anzupassen.

Die Bundesanwaltschaft schreibt auf Anfrage, sie nehme «mit Befremden zur Kenntnis, dass Informationen zum Entwurf des Entscheids der Aufsichtsbehörde an die Öffentlichkeit gelangt» seien. Sie betont, dass eine allfällige Verfügung der BA «keinen abschliessenden Befund» darstelle und einer gerichtlichen Überprüfung standhalten müsse. Für weitere Auskünfte verweist Laubers Medienstelle an die Aufseher. Deren Sekretär Patrick Gättelin schreibt, die BA dürfe sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Disziplinarverfahren äussern, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei.

Lauber hatte sich – soweit bekannt – dreimal mit Fifa-Präsident Infantino getroffen, zweimal im Frühling 2016 und ein drittes Mal im Juni 2017. Was an den Treffen genau besprochen wurde, ist nicht bekannt, es gibt keine Protokolle. An die Zusammenkunft vom Juni 2017 will sich auch niemand mehr erinnern können. Die Treffen sind heikel, weil die Bundesanwaltschaft gleichzeitig diverse Verfahren im Zusammenhang mit der Fifa und Fussball-Funktionären führt – und nicht protokollierte Absprachen mit Verfahrensbeteiligten unzulässig oder zumindest in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen sind.

Die Aufseher wollen den Bundesanwalt auch wegen seines Verhaltens im Zuge ihrer Arbeiten disziplinieren.

Viel Zeit für die finale Verfügung bleibt der BA nicht mehr. Denn es droht die Verjährung der Vorwürfe, die direkt die Zusammenkünfte mit Infantino betreffen. Amtspflichtverletzungen können bis zu drei Jahre nach Begehung disziplinarisch geahndet werden. Damit sind die beiden Treffen von 2016 bereits verjährt. Bei der dritten Zusammenkunft vom Juni 2017 ist das noch nicht der Fall. Allerdings droht auch dort Verjährung – aus einem anderen Grund: Disziplinarmassnahmen können nur innerhalb eines Jahres nach der Entdeckung von Amtspflichtverletzungen erlassen werden. Vom umstrittenen 2017er-Treffen hat die BA Mitte März 2019 erfahren. Es verjährt also in rund zwei Wochen.

Doch die Aufseher wollen den Bundesanwalt auch aus anderen Gründen disziplinieren: wegen des Verhaltens Laubers im Zuge ihrer Arbeiten. Die BA identifizierte im vergangenen Frühling sechs Verhaltensweisen, die mögliche Amtspflichtverletzungen darstellen. Vier davon betreffen Aussagen Laubers gegenüber der BA, die sich als mutmasslich unwahr oder unvollständig erwiesen haben. So sagte Lauber etwa aus, dass es nur zwei ursprünglich bekannt gewordene Treffen von 2016 und keine weiteren mit Fifa-Vertretern gegeben habe.

Verhältnis ist zerrütttet

Zudem fühlt sich die BA von Lauber in ihrer Untersuchung behindert. Die Behörde beschwerte sich im September öffentlich darüber, dass Lauber zwei Mitarbeitern «faktisch untersagt» habe, an Befragungen der BA teilzunehmen. Zudem habe der Bundesanwalt die Herausgabe von Unterlagen blockiert.

Das Verhältnis zwischen Bundesanwalt Lauber und Chef-Aufseher Uster ist seit der Eröffnung der Untersuchung zerrüttet. Die Frage, wie die Aufsicht unter diesen Voraussetzungen gewährleistet ist, lassen sowohl die Bundesanwaltschaft als auch die BA unbeantwortet.