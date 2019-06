Zwei Mitarbeiterinnen beim Basler Kunstmuseum wurden am 20. Juni entlassen, weil sie am 14. Juni beim Frauenstreik mitgemacht hatten. Nun sollen sie eine zweite Chance erhalten, wie das Kunstmuseum am Montag mitteilte. Direktor Josef Helfenstein habe dies in Absprache mit Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) entschieden.

Die Frauen, die als Aufseherinnen hatten ihre «sicherheitsrelevanten Posten so kurzfristig verlassen, um am Frauenstreik teilzunehmen, dass das Kunstmuseum Basel keine Möglichkeit hatte, für einen Ersatz zu sorgen», heisst es in der Mitteilung. Dadurch sei das Sicherheitsdispositiv des Kunstmuseums geschwächt worden. Nach einem Shitstorm in den Medien ging das Kunstmuseum nun noch einmal über die Bücher und revidiert seine Entscheidung – «trotz dieses Fehlverhaltens» der beiden Streikerinnen. (amu)