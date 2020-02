Bei unserem Schulsystem sollten die Erwachsenen endlich nachsitzen

Es ist paradox. Einerseits ist das Schul- und Ausbildungssystem der Schweiz sehr erfolgreich. Wir weisen mit 2,5 Prozent bei den Jugendlichen eine der weltweit tiefsten Arbeitslosenquote aus. Das ist zu einem schönen Teil dem dualen Schulsystem zu verdanken, das mit Lehren und Studiengängen fast für jeden eine passende Lösung bietet. An den Universitäten gelten überall in Europa dieselben Abschlüsse. Studiengänge enden mit einem Bachelor oder einem Master. Dank den sogenannten ECTS-Punkten sind Kurse miteinander vergleichbar. Für Studenten bedeutet das internationale Mobilität – und auch zwischen Universitäten im Inland und einzelnen Fächern ist das System zwar nicht perfekt, aber doch viel flexibler geworden.

Völlig absurd ist hingegen das Durcheinander der Systeme an den Gymnasien. Während auch ein Spitzenschüler in Zürich durch die Aufnahmeprüfung rasseln kann, wenn er einen schlechten Tag erwischt, so gehts in Luzern ganz ohne Prüfungsstress. Und in Zürich kommt nach ­bestandener Prüfung die Probezeit. Da wird nochmals gesiebt. Insbesondere im Langzeitgymnasium führt das zur paradoxen Situation, dass auch im Jahr 2020 mit Lateinprüfungen darüber entschieden wird, ob ein mathematisch begabter Junge oder ein Mädchen, das schon programmieren kann, von der Schule fliegt.

In der Schweiz wird mit Sprach­noten ­gesiebt.

Gleichzeitig sinkt vielerorts das Niveau der ­Sekundarschulen ständig. In diesen wird viel weniger nach Leistungskonzept unterrichtet, sondern mehr Integrationsarbeit geleistet. Je nach Kanton, Gemeinde oder gar Schulhaus werden Schüler mit unterschiedlichen Niveaus zusammen unterrichtet. Nicht nur bei den Gymiprüfungen herrscht dort ein Chrüsimüsi-System. Besonders absurd ist das, wenn nach zwei oder drei Jahren die Lanzeitgymeler und die ehemaligen Sekundarschüler wieder auf der gleichen Schulbank sitzen.

Eine Möglichkeit wäre tatsächlich, die Langzeitgymnasien abzuschaffen, so wie das der Bildungsexperte Stefan Wolter vorschlägt. Ein anderes Problem wird damit aber nicht gelöst: die Sprachenlastigkeit. Während in den USA ein Student gar keine Fremdsprache beherrschen muss, wird in der Schweiz mit Sprachnoten gesiebt. Deutsch, Englisch, Französisch, teilweise auch Italienisch oder Latein haben zusammen ein grosses Gewicht und entscheiden über das Bestehen der Matur – mathematisch begabte Schülerinnen und Schüler werden benachteiligt. Wenn man nun begabte Schülerinnen und Schüler für die ETH fördern will, dann muss man beim Fächermix in den Gymnasien anfangen. Es ist in der viersprachigen Schweiz zwar ein Tabu, aber es fragt sich angesichts des internationalen Konsens, dass jeder Student Englisch können muss, ob man den nationalen Zusammenhalt wirklich auf dem Rücken der Jugend erzwingen will.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App