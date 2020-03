Viele Väter dürfen ihr Kind nach der Geburt nicht mehr besuchen

Nur noch zehn Tage, dann soll Marie Rochat* ihr zweites Kind zur Welt bringen. Also geht die Bankerin letzten Montag zur Voruntersuchung ins Genfer Universitätsspital. Eigentlich reine Routine. «Aber bei meiner Ankunft musste ich husten, weil ich erkältet war», sagt die Mittdreissigerin. «Da hat man sofort angeordnet, dass ich mich vor Ort einem Test für das Coronavirus unterziehen muss.»

Menschen in Schutzbrillen und Masken nehmen Proben. Dann schicken sie die hochschwangere Frau heim. «Ich musste in Quarantäne», sagt sie. Dort wächst die Verunsicherung. Immer wieder fragt sich Marie Rochat: Was, wenn der Test positiv ausfällt?

Fälle in Zürich, Basel, im Wallis und Tessin

Solche Fälle gibt es bereits vielerorts in der Schweiz, wie Recherchen zeigen. Das Berner Inselspital bestätigt, dass mehrere schwangere Frauen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Am Zürcher Universitätsspital gab es schon zwei Infizierte. Im Tessiner Kantonsspital ist eine werdende Mutter betroffen, die sich nun zu Hause in Quarantäne befindet. Infizierte Schwangere registrierte man auch an den Universitätsspitälern in Lausanne und Basel sowie im Spital Wallis. Am wichtigsten sei es nun, die Betroffenen zu beruhigen, betonen alle angefragten Ärztinnen und Ärzte.

Erste Studien zu Geburten im chinesischen Wuhan sind zwar wegen der tiefen Fallzahlen mit Vorsicht zu interpretieren – doch die Ergebnisse sind beruhigend. So zeigte sich, dass das Virus bei rund 50 getesteten Frauen während der Schwangerschaft nicht auf ihre ungeborenen Kinder übertragen wurde. Der Erreger konnte in der Plazenta nicht nachgewiesen werden, und nach der Geburt wurden alle Babys negativ getestet. Auch in der Muttermilch fand man das Virus nicht. Bei den Frauen gab es zudem keine schweren Krankheitsverläufe oder Todesfälle.

Normalerweise seien Schwangere zwar anfälliger für Viruserkrankungen wie etwa die Grippe, sagt Stephanie von Orelli, Chefärztin der Frauenklinik am Zürcher Triemlispital. «Doch erstaunlicherweise ist das offenbar beim Covid-19 nicht der Fall, soweit wir das bis jetzt beobachten können.»



«Man kann Frauen Sicherheit geben», sagt Stephanie von Orelli, Chefärztin am Zürcher Triemlispital. Foto: pd

Von Orelli sieht derzeit viele beunruhigte Schwangere. «Wir sind gut vorbereitet, wir haben alle Schutzmassnahmen installiert», sagt sie. Eine Frau habe unter den besonderen Bedingungen bereits ihr Kind zur Welt gebracht. Sie sei mit den typischen Symptomen in die Klinik gekommen. «Da wir bei der Geburt das Testresultat nicht hatten, behandelten wir sie wie eine Covid-19-Patientin. Schlussendlich war sie negativ», sagt von Orelli. Das komme nun häufiger vor, denn das Kind sei meist schon geboren, bis das Testresultat vorliege.

Die Situation ist für infizierte Gebärende schwierig. Von einer sinnlichen Geburt, wie sich das viele werdende Eltern vorstellen, ist nicht viel geblieben. Die Ärztinnen und die Hebammen tragen lange Schutzmäntel, Handschuhe und Masken. «Die Hebammen müssen sich besonders schützen, denn sie kommen den Frauen sehr nahe, wenn diese während der Geburt schreien und husten», sagt die Chefärztin. Die Gebärenden sollten aber spüren, dass auch in diesen Schutzanzügen Menschen steckten, sagt von Orelli. «Man kann die Frauen auch in einer so aussergewöhnlichen Schutzkleidung empathisch begleiten und ihnen Sicherheit geben.»

Die Spitäler setzen zudem auf weitere Sicherheitsmassnahmen. Einzelne haben die Weisung erlassen, dass Frauen ohne Komplikationen wenn möglich ambulant gebären sollen. Sie sollen zu Hause von Hebammen weiter betreut werden. Die Kliniken beschränken zudem den Zutritt zu den Wochenbettstationen, wo sich Mütter mit ihren Neugeborenen befinden. Geschwister, Grosseltern und andere Angehörige dürfen in der Regel gar nicht zu Besuch kommen.

Kurz nach der Geburt wieder heim

Einzige Ausnahme sind die Väter. Doch auch für sie ist der Zutritt in vielen Institutionen stark eingeschränkt – auch wenn die Schwangere nicht positiv getestet wurde. Am Universitätsspital Waadt müssen Väter schon zwei Stunden nach der Geburt wieder heim. Marc Kohler von den Thurgauer Spitälern sagt: «Nur der Vater darf ausschliesslich bei der Geburt dabei sein, sonst gilt ein Besuchsverbot.»

Beim Kantonsspital Aarau heisst es ebenfalls: «Momentan sind werdende Väter bei der Geburt dabei. Ansonsten ist kein Besuch gestattet.» Auch am Triemlispital dürfen die Väter nach der Geburt nicht mehr zu Frau und Kind. Man wisse, dass dies eine einschneidende Massnahme sei, sagt Thomas Langholz, Sprecher des Spitals Bülach ZH, wo dasselbe gilt. Eine Mutter sei aus der Klinik gelaufen, um ihr Neugeborenes der Grossmutter zu zeigen. «In der Regel verstehen die Eltern aber, dass der Schutz vor dem Virus jetzt vorgeht», sagt er.

Trotzdem ist die hochschwangere Anna Alder* verunsichert. In zwei Wochen soll ihr zweiter Sohn in einer Zürcher Privatklinik zur Welt kommen. Auch sie versteht die Massnahmen – «hart sind sie trotzdem». Vom Spital hat die 43-Jährige auf telefonische Nachfrage hin erfahren, dass ihr Mann bei der Geburt dabei sein und sie anschliessend auch im Spital besuchen darf – nicht aber ihr viereinhalbjähriger Sohn. «Wir haben beide geheult, als ich es ihm erzählt habe», sagt sie. «Er redet schon seit Wochen davon, mir einen Blumenstrauss zu bringen. Das wird nun nicht möglich sein.»

Anna Alder erzählt, dass sich ihre schwangeren Kolleginnen Sorgen machten. Die Geburtsvorbereitungskurse fänden nicht mehr statt, ebenso wenig Informationsabende oder Gebärsaalbesichtigungen in Spitälern. Auch das Schwangerschaftsyoga sowie Treffen mit Hebammen seien gestrichen. «Zum Glück habe ich bereits ein Kind geboren», sagt Alder. «Für Erstgeborene stelle ich es mir im Moment ziemlich schwierig vor.» Auf Nachfrage sagen verschiedene Hebammen, dass man nun Onlinekurse vorbereite und werdende Eltern in Video-Chats persönlich beraten wolle.

Zwei Meter zwischen Mutter und Kind

Umstritten ist, ob Babys und positiv getestete Mütter nach der Geburt voneinander getrennt werden sollen. Denn sobald die Kinder auf der Welt sind, können sie sich sehr wohl anstecken. China trennt erkrankte Mütter deshalb für die ersten 14 Tage von ihren Neugeborenen. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) rät hingegen nicht dazu: «Eine generelle räumliche Trennung von Mutter und Neugeborenem nach der Geburt wird zurzeit nicht empfohlen», rät sie seit letztem Freitag. Dies entspreche der aktuellen Weisung der WHO, sagt Vorstandsmitglied Daniel Surbek. «Es muss individuell mit den Eltern besprochen werden, welche Lösung die beste ist», so der Chefarzt für Geburtshilfe am Berner Inselspital. «Zumindest aber empfehlen wir zurzeit einen Abstand zwischen Mutter und Kind von zwei Metern, wenn die Mutter eine Covid-Infektion hat, ausser beim Stillen.»

So entsteht ein Dilemma: «Grundsätzlich wäre es optimal, wenn das Kind gestillt würde. Aber dann kann man die zwei Meter Abstand nicht einhalten», sagt Chefärztin Stephanie von Orelli vom Zürcher Triemlispital. Die Mutter müsse dabei eine Maske tragen und sich im Klaren sein, dass trotzdem ein gewisses Ansteckungsrisiko bestehe. Man bespreche das mit den Eltern. Wenn Frauen den absolut sicheren Weg wählten, werde das Baby 14 Tage von der erkrankten Mutter getrennt. «In diesem Fall kommt das Kind auf die Neonatologie, und die Mutter kann das Kind wenigstens per Video sehen», sagt von Orelli. Dies sei nicht ideal, aber zum Glück dauere die Krankheit in der Regel nur zwei Wochen.

Marie Rochat aus Genf muss das nicht durchmachen. «Der Test war negativ», sagt die Bankerin. Sie ist erleichtert, gesund zu seinund voraussichtlich nächste Woche im Universitätsspital unter normalen Voraussetzungen entbinden zu können.

Auch Anna Alder versucht sich selbst «zu beruhigen, so gut es geht», wie sie sagt. «Angenommen, ich würde mich anstecken, würde ich den empfohlenen Abstand von zwei Metern zu meinem Kind kaum einhalten wollen. Sondern lieber ständig eine Maske tragen.» Eine Trennung kann sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen.

*Namen geändert