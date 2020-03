Bund fordert neu zum Abstandhalten auf

Das Bundesamt für Gesundheit hat seine Hygiene-Empfehlungen zum Schutz vor dem neuen Coronavirus ein weiteres Mal ergänzt. Neu dazugekommen ist am Mittwoch die Anweisung, Abstand zu halten. Dies gilt zum Beispiel für das Anstehen in einer Schlange.

Um die durch das Virus Sars-CoV-2 besonders gefährdeten älteren Menschen zu schützen, soll das Abstandhalten vor allem für sie und ihnen gegenüber gelten, wie Vertreter von Bund und Kantonen am Mittwochabend in Bern vor den Medien bekannt gaben. Auch Teilnehmer von Sitzungen sollen körperlich auf Distanz gehen. Das «Social Distancing» sei neu, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwochabend in Bern vor den Medien. Eine gewisse Distanz zu anderen Menschen sei zum Schutz der Verletzlichsten wichtig.

Das neue Piktogramm ergänzt die in Rot-Gelb gehaltenen Plakate und die Flyer der Kampagne «So schützen wir uns». Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat sie Ende Februar wegen des Virus lanciert.

Risikoabschätzung der Kantone

Vertreter von Bund und Kantonen haben am Mittwoch über die Massnahmen zum Schutz vor dem neuen Coronavirus diskutiert. Ziel der Zusammenkunft war, den Kantonen Entscheidungshilfen zu geben für den Umgang mit noch zulässigen Veranstaltungen.

Bereits am Freitag hatte der Bundesrat mit einer Verordnung die Durchführung von Anlässen mit 1000 oder mehr Teilnehmern in einem Raum untersagt. Anlässe mit weniger Publikum sollen von Fall zu Fall beurteilt werden. Die Kantonen taten dies bisher auf unterschiedliche Weise.

Die St. Galler Regierungsrätin Heidi Hanselmann, Präsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone, erläuterte die Richtlinien, die Vertreter von Bund und Kantonen am Mittwoch in Bern diskutiert hatten. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen sollen die Kantone zusammen mit den Veranstaltern eine Risikoabschätzung machen. Auch Eigenverantwortung solle zum Tragen kommen.

Ältere Menschen seien besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Ihnen und auch Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck soll empfohlen werden, nicht an die Veranstaltung zu kommen. «Wer sich krank fühlt, soll aufgefordert werden, die Veranstaltung nicht zu besuchen,» führte Hanselmann dazu aus. Weiter sollen die Empfehlungen zum Schutz vor dem Virus bekannt gemacht werden.

Richtzahl 150

Als Entscheidungshilfe dafür, ob eine überhaupt Risikoabschätzung erforderlich ist oder nicht, nannten die Konferenzteilnehmer eine Richtzahl von 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei diesem Besucheraufmarsch könne deren Identität noch erfasst werden.

Gedanken machte sich die Runde auch darüber, was als Veranstaltung anzusehen ist. Keine Veranstaltung seien beispielsweise sich spontan bildende Menschenversammlungen oder ein Gemüsemarkt. «Wir möchten nicht überreagieren, aber wir möchten einen gemeinsamen Nenner erarbeiten», sagte Hanselmann.

«Kein Anlass für Alarm»

Berset lobt die Diskussion mit den Vertretern der Kantone. «Es gibt keinen Anlass für Alarm, aber wir nehmen das ernst», sagte er. Bund und Kantone wollten das Virus gemeinsam bekämpfen, und zum ersten Mal seit dem verhängten Veranstaltungsverbot hätten sich die Vertreter von Bund und Kantonen persönlich getroffen.

«Es geht darum, die richtigen Massnahmen zur richtigen Zeit zu treffen», sagte Berset nach der Sitzung mit Vertretern der Kantone. «Am wichtigsten ist es, die Entwicklung im Griff zu haben», damit die verletzlichsten Gruppen so gut wie möglich geschützt werden könnten. (red)