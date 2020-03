Nur noch Grenzgänger sollen ins Tessin gelassen werden

Die Tessiner Kantonsregierung fordern seit Tagen eine Abriegelung der Grenze zu Norditalien. Das lehnt der Bundesrat als unverhältnismässig ab. Doch kommt er den Tessinern nun entgegen. Mit der neuen Corona-Verordnung, welche die Landesregierung am Freitag beschliessen wird, will sie die Grundlage schaffen für Einreiseverbote und engmaschigere Kontrollen an den Grenzübertritten. Der Entwurf der Verordnung ist derzeit bei den Kantonen in der Vernehmlassung.

Konkret sollen Italiener in Zukunft nur noch in die Schweiz kommen dürfen, wenn sie über eine Grenzgängerbewilligung verfügen, wie mehrere zuverlässige Quellen bestätigen. Schon seit Montag kontrollieren die Schweizer Behörden die einreisenden Italiener genauer. Unter anderem hat die Zollverwaltung an neun kleinen Übergängen die Barrieren geschlossen, um den Verkehr zu kanalisieren und die Überprüfung zu vereinfachen.

Rechtliche Handhabe hat bis jetzt gefehlt

Doch können die Behörden unter dem aktuellen Regime jenen Italienern, die keine Grenzgänger sind, die Rückkehr nur empfehlen. Eine rechtliche Handhabe, sie generell zurückzuschicken, besteht hingegen nicht. Möglich ist das bislang nur im Einzelfall, zum Beispiel, wenn eine Person offensichtliche Krankheitssymptome zeigt. Der Grund dafür ist, dass der Bund seine Praxis bisher lediglich an die italienischen Notstandsmassnahmen angepasst, die eigenen Vorschriften aber nicht verschärft hat.

Das will der Bundesrat nun ändern, indem er in der Corona-Verordnung explizit die Möglichkeit schafft, Einreisende aus Italien ohne Nachweis einer Arbeit in der Schweiz nach Italien zurückzusenden. Damit soll auch verhindert werden, dass erkrankte Italiener angesichts des überlasteten Gesundheitssystems im Heimatland versuchen, sich in der Schweiz behandeln zu lassen. Gemäss Epidemiegesetz kann der Bundesrat dafür zum Beispiel Gesundheitschecks für ganze Personengruppen anordnen. Österreich, Italien und Frankreich haben in den vergangenen Tagen medizinische Kontrollen an ihren südlichen Grenzübergängen eingeführt und verstärkt.

Tessin verschärft Vorschriften

Die zusätzlichen Massnahmen an der Schweizer Grenze zu Italien sind Teil einer ganzen Reihe von Verschärfungen, die der Bundesrat am Freitag diskutieren wird. Er hat den Kantonen vorgeschlagen, Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen schweizweit zu verbieten. Bisher liegt die nationale Obergrenze bei 1000 Personen. Wie schon bisher können die Kantone aber auch weiterreichende Vorschriften erlassen. Im Kanton Tessin etwa sind seit Mittwoch sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten, Sportanlässe sind generell untersagt, sämtliche Freizeitlokale sind geschlossen.

Der Bundesrat wird zudem ein Hilfspaket diskutieren, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie zu lindern. Zur Debatte stehen eine Lockerung der Regeln für Kurzarbeitsentschädigungen sowie Hilfsfonds und Bürgschaften, um Unternehmen mit Liquiditätsengpässen zu unterstützen sowie Freischaffende, etwa in der Kultur- und Veranstaltungsbranche. Zu erwarten ist, dass der Bundesrat bei der Kurzarbeit rasche Entscheidungen fällt, das Aufsetzen von Hilfsfonds und weiteren Massnahmen hingegen noch einige Tage mehr in Anspruch nehmen wird.