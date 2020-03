Bundesanwalt entmachtet Fifa-Ermittler

Es sind turbulente Tage für die Strafverfolgerinnen des Bundes. Mitte Woche haben die eigenen Aufseherinnen Michael Lauber in der Affäre um seine Geheimtreffen mit Gianni Infantino, dem Chef des Weltfussballverbandes (Fifa), als Lügner und letztlich unfähigen Bundesanwalt hingestellt. Politikerinnen und Zeitungskommentatorinnen fordern den Rücktritt des Chefanklägers.

Unter diesen Vorzeichen beginnt morgen am Bundesstrafgericht einer der prestigeträchtigsten Prozesse der Ära Lauber: Angeklagt sind vier Ex-Fifa-Funktionäre wegen eines mutmasslichen 10-Millionen-Franken-Betrugs vor der Fussball-WM 2006 in Deutschland.

Doch auch intern rumort es in der Bundesanwaltschaft – ausgerechnet im Schwerpunktbereich Fussball. Es kommt zu einem gewichtigen Abgang mit turbulenter Vorgeschichte: Der ehemalige Chef der internen Fussball-Taskforce verlässt die Behörde, nachdem er gleich doppelt entmachtet wurde.

Managementprobleme über den Fifa-Komplex hinaus

Im August 2018 wurde ihm die Leitung der Taskforce entzogen, die sich mit rund zwei Dutzend Fällen aus dem Fussball beschäftigt. Ende 2019 folgte der zweite Schlag: Der Betroffene musste auch die Führungsaufgaben abgeben, die ihm im Bereich Wirtschaftskriminalität verblieben waren.

Intern werden ihm über den Fifa-Komplex hinaus Managementprobleme vorgeworfen. Dokumentiert ist aber ein Eklat im Fussball-Kontext aus der Zeit zwischen den beiden Degradierungen: An einer Taskforce-Sitzung vom 28. Februar 2019 präsentierte der betroffene Staatsanwalt «die aktuelle Beweislage und eine Übersicht über die faktischen und rechtlichen Risiken» in seinem Verfahren gegen den früheren Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke und den Ex-Finanzchef des Weltfussballverbandes, Markus Kattner.

Das Gehörte muss für den Bundesanwalt wichtig gewesen sein. Er verlangte eine schriftliche Zusammenfassung der Präsentation. Es folgte ein gesetzlich vorgesehener, aber ungewöhnlicher Akt: Ein Stellvertreter Laubers befahl dem Ex-Taskforce-Chef, das Valcke/Kattner-Verfahren einzustellen. Der Betroffene bezeichnet dies in einer Gerichtsstellungnahme als «bislang einzige direkte Intervention des Führungskaders in ein operatives Verfahren».

Noch ehe der Befehl umgesetzt wurde, nahm die Sache nochmals eine Wende: Ausgerechnet im Fall Valcke/Kattner erklärte das Bundesstrafgericht die drei wichtigsten involvierten Strafverfolger für befangen: Bundesanwalt Lauber persönlich, seinen damaligen Chef der Wirtschaftsabteilung, Olivier Thormann, sowie den jetzt degradierten Ex-Taskforce-Leiter. Wegen zahlreicher nicht protokollierter Treffen Laubers und Thormanns mit der Fifa-Führung mussten sie fortan die Finger vom Verfahren Valcke/Kattner lassen.

Der Ex-Taskforce-Leiter war involviert

Massgeblich zum Entscheid beigetragen hatte ausgerechnet der Ex-Taskforce-Leiter selber. Er hatte im Befangenheitsverfahren eine Stellungnahme eingereicht, welche das Gericht als «bemerkenswert» titulierte. Der Staatsanwalt gab darin freimütig zu, in die Vorbereitung der informellen Treffen Thormanns mit Fifa-Vertretern involviert gewesen zu sein.

Gleichzeitig desavouierte er den Bundesanwalt, indem er die Geheimtreffen Laubers mit Infantino letztlich als sinnlos darstellte: Aus seiner Sicht habe es keinen «spezifischen Koordinationsbedarf gegeben». Dies kontrastiert deutlich mit Aussagen von Lauber selber, der die Zusammenkünfte mit der Fifa-Spitze als sehr wichtig darstellt, aber beteuert, er könne sich nicht an Details erinnern.

Vollständig verschwunden ist laut dem Bundesanwalt die Erinnerung an ein drittes Geheimtreffen mit Infantino im Sommer 2017, was ihm die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) nicht abnimmt. In ihrer nun publizierten Disziplinarverfügung sind entscheidende Stellen zur Zusammenkunft im Berner Hotel Schweizerhof geschwärzt. Unklar bleibt, was dort besprochen wurde, selbst für die AB-BA. Recherchen zeigen, dass die Aufsicht von eigentlichen Hinterzimmer-Absprachen ausgeht. Sie beschreiben in den geschwärzten Stellen ihren Eindruck, dass die Bundesanwaltschaft viel unternahm, um die Fifa davon abzuhalten, die Siegelung (Sperrung) beschlagnahmter Dokumente zu verlangen.

Ein solches Vorgehen der Strafverfolger ist laut mehreren angefragten Experten an sich nachvollziehbar und möglicherweise auch sinnvoll. Denn eine Siegelung kann Strafverfahren um Jahre verzögern und erschweren. Die AB-BA beurteilt das Vorgehen hingegen kritisch, sie schreibt von einer «rechtlich unsicheren Vereinbarung» zwischen der Bundesanwaltschaft und der Fifa. Und sie moniert, dass Lauber nach seinen eigenen Angaben darüber nicht informiert gewesen sei.

Die AB-BA hat in ihrer Verfügung gegen Lauber den Namen eines weiteren möglichen Teilnehmers am Treffen im Schweizerhof geschwärzt. Die «Süddeutsche Zeitung» schrieb am Samstag deshalb vom «ominösen fünften Mann». Und der Anwalt des im Sommermärchen-Fall angeklagten Urs Linsi verlangt jetzt vom Gericht in Bellinzona, diese Person zu identifizieren. Denn es könnten sich neue Befangenheitsfragen stellen, sollte die Person in diese Ermittlung involviert gewesen sein, heisst es.

Der «ominöse fünfte Mann» nahm nicht an Treffen teil

Bei der Person, deren Name abgedeckt wurde, handelt es sich um Olivier Thormann. Der angebliche fünfte Mann ist also der ehemalige Leiter der Wirtschaftsabteilung der Bundesanwaltschaft. Offenbar stand sein Name im Zusammenhang mit dem Treffen in der elektronischen Agenda von Michael Lauber. Es gibt jedoch Hinweise, dass Thormann belegen kann, dass er nicht anwesend war.

Kurz nachdem das Tamedia-Recherchedesk die ersten Zusammenkünfte Laubers mit Infantino Ende 2018 publik gemacht hatte, wurde Thormann von Lauber suspendiert. Er verliess darauf die Bundesanwaltschaft.

Nun wiederholt sich die Geschichte mit dem ursprünglich zweitwichtigsten Ermittler im ­Fifa-Komplex. Der doppelt degradierte ehemalige Taskforce-Leiter hat sich Ende Januar im Kanton Solothurn als Staatsanwalt in die Abteilung Wirtschaftsdelikte und organisierte Kriminalität wählen lassen.

Die Bundesanwaltschaft schreibt auf Anfrage, «mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte» äussere sie sich «grundsätzlich nicht weitergehend zu Personalangelegenheiten».

