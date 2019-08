Bundesanwaltschaft wirft Ex-DFB-Funktionären Betrug vor

Die Bundesanwaltschaft hat gegen drei ehemalige Funktionäre des Deutschen Fussball-Bunds (DFB) Anklage erhoben. Sie sollen das Organisationskomitee für die Fussball-WM 2006 in Deutschland arglistig über den Zweck einer Zahlung von 6,7 Millionen Euro getäuscht haben.

Angeklagt sind die ehemaligen DFB-Funktionäre Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach. Zudem erhebt die Bundesanwaltschaft (BA) Anklage gegen den ehemaligen Schweizer Fifa-Funktionär Urs Linsi, wie sie am Dienstag mitteilte.

In diesem Zusammenhang ebenfalls beschuldigt ist der damalige WM-OK-Chef Franz Beckenbauer. Das Verfahren gegen ihn wurde gemäss der Mitteilung im Juli dieses Jahres abgetrennt und wird separat weitergeführt.

Hintergrund sei der Gesundheitszustand von Beckenbauer. Dieser lasse eine Teilnahme oder Einvernahme an der Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht nicht zu. Eine gemeinsame Beurteilung würde das Verfahren gegen die weiteren Beschuldigten «unnötig verzögern», heisst es.

Katarische Behörden lassen Rechtshilfegesuch unbeantwortet

Aus den Ermittlungen der BA ergibt sich, dass Franz Beckenbauer im Sommer 2002 bei dem früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ein Darlehen in der Höhe von 10 Millionen Franken aufgenommen hat. Dieser Betrag wurde verwendet, um verschiedene Zahlungen zu Gunsten eines katarischen Unternehmens von Mohammed Bin Hammam zu finanzieren. Bin Hammam war zu dieser Zeit Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees und der FIFA-Finanzkommission.

Zu welchem Zweck die 10 Millionen an Bin Hammam flossen, konnte nicht abschliessend geklärt werden – unter anderem auch deshalb, weil ein entsprechendes, an die katarischen Behörden gerichtetes Rechtshilfeersuchen der BA vom September 2016 bis dato unbeantwortet blieb.

Der Katarer Mohamed Bin Hammam soll von Franz Beckenbauer zehn Millionen Franken erhalten haben. Fotto: Julian Finney/AFP

Nach Angaben von Beckenbauer war der Betrag von Bin Hammam als Gegenleistung für einen Zuschuss an das OK WM 2006 gefordert worden. Weil der DFB diese Gelder nicht habe bereitstellen wollen, habe Beckenbauer die Forderung mithilfe des Darlehens persönlich beglichen. Der fragliche Fifa Zuschuss wurde im Mai 2002 verbindlich zugesichert.

Im April 2005 wurde die persönliche Darlehensschuld von Beckenbauer getilgt, indem 6.7 Millionen Euro ab einem Konto des DFB an die Fifa überwiesen wurde. Gleichentags wurde diese Zahlung von der Fifa auf ein Schweizer Konto von Louis-Dreyfus weitertransferiert. Die Anklage der BA betrifft diese durch die Beschuldigten abgewickelte Rückzahlung des Darlehens von Beckenbauer.

Beschwerde von Beckenbauer abgewiesen

Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist auf ein Ausstandsbegehren von Beckenbauer gegen Bundesanwalt Michael Lauber und weitere Personen der Bundesanwaltschaft (BA) nicht eingetreten. Das Gesuch wurde zu spät eingereicht.

Ausstandsbegehren müssen der Verfahrensleitung jeweils «ohne Verzug» gestellt werden. Dies muss gemäss Rechtsprechung in den folgenden Tagen geschehen, nachdem eine Person Kenntnis erlangt hat über einen möglichen Ausstandsgrund. Dies ist in diesem Fall nicht geschehen, wie die Beschwerdekammer in einem Beschluss vom 22. Juli schreibt.

Zwei frühere Ausstandsbegehren gegen Lauber und weitere Personen hat die Beschwerdekammer Mitte Juni hingegen gutgeheissen. Eingereicht hatten sie zwei frühere Funktionäre der Fifa, Markus Kattner und Jérôme Valcke.

Schweizer Ermittler werfen WM-Chefs «Lügengebäude» vor Zehn Millionen für einen LED-Teppich, der nie existierte: Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt, dass vor der WM 2006 Schmiergeld geflossen ist.

(sda)