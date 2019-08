Cassis versetzt überraschend seine Chefdiplomatin

Der Zeitpunkt ihres Abgangs kommt so überraschend wie einst ihre Wahl: Pascale Baeriswyl, die Nummer 2b von Aussenminister Ignazio Cassis, verlässt Bern und wechselt zur Schweizer Mission bei der UNO in New York. Das hat Cassis heute dem Bundesrat mitgeteilt. Vorerst offen ist, ob Cassis eine direkte Nachfolge sucht oder sein Departement wieder in einem einzigen Staatssekretariat zusammenfasst.

Die Teilung des Departements vor einem Jahr ist der Grund dafür, dass die 51-jährige Baeriswyl dort nur noch als 2b gilt und an ihrem Abschied in erster Linie der Zeitpunkt erstaunt. Bei ihrem Amtsantritt Ende 2016 wurde die erste Staatssekretärin im Aussendepartement (EDA) noch als Nummer 2 gefeiert. Doch ihr Stern begann spätestens dann zu sinken, als Cassis im Oktober 2017 als Aussenminister die Nachfolge von Didier Burkhalter antrat.

Offensichtlich wurde der Karriereknick der sozialdemokratischen Diplomatin, als ihr FDP-Bundesrat Cassis im Februar 2018 das EU-Dossier wegnahm, den Tessiner Roberto Balzaretti damit betraute und ihm ebenfalls den Titel eines Staatssekretärs verlieh. Fortan galt Balzaretti im Aussendepartement als Nummer 2 – und Baeriswyl lediglich noch als jene, die «den Rest des Planeten» zu betreuen hatte, wie es Cassis einst ausdrückte. Das war für Baeriswyl umso schwieriger, als sie sich bei ihrer Ernennung im Jahr 2016 noch gegen Balzaretti durchgesetzt hatte.

Kritik an der Führung

Angesichts der widrigen Umstände hat sich die Staatssekretärin beachtlich lange im Amt gehalten. Angefeindet wird sie bereits seit jenem Moment im September 2016, als Burkhalter ihre Ernennung verkündete. Der FDP-Magistrat befand sich zu jenem Zeitpunkt im offenen Streit mit seiner Partei, vor allem wegen seiner Europapolitik.

In dieser Situation fassten es bürgerliche Parlamentarier als Provokation auf, dass Burkhalter die Baslerin Baeriswyl an seine Seite holte, eine engagierte SP-Lokalpolitikerin und erklärte Feministin, eine Frau, die ihre diplomatische Karriere bei den Schweizer Missionen bei der EU in Brüssel und der UNO in New York aufgebaut hatte. Verstärkt wurde die Skepsis, weil Baeriswyl bis dahin weder eine Botschaft im Ausland noch eine grössere Einheit in der Berner Zentrale geführt hatte.

Sie geriet umso stärker in die Kritik, als sie ihren Einflussbereich zunächst deutlich ausbauen konnte: Im Frühling 2017 sicherte sie sich vorübergehend auch das EU-Dossier, als der damalige Chef-Unterhändler Jacques de Watteville in Pension ging. Wunder dürfe man von ihr nicht erwarten, stichelte die «Weltwoche» gegen «Burkhalters linke Flanke».

«Opfer einer unmöglichen Konstellation»

Baeriswyl befeuerte die Kritik mit teilweise ungeschicktem Verhalten. Als sie ihre ersten Interviews im Amt gab, weigerte sie sich, Pressefotografen zu empfangen: Sie wollte nur PR-Bilder des Aussendepartements von sich veröffentlicht sehen. Die Episode wurde selbst von Mitgliedern des Bundesrats wahrgenommen – mit erstaunter Verärgerung. Die Foto-Anekdote scheint ein Beleg zu sein für jene Stimmen aus dem EDA, die Baeriswyl vorwerfen, auch in der Departementsführung teilweise wenig souverän zu agieren. Von Diplomaten wurde sie zunächst getadelt als bissig und vor allem aufs eigene Wohl bedacht, um nach ihrer Teilentmachtung als durchsetzungsschwach und isoliert beschrieben zu werden.

Dabei mag sexistisch motivierte Kritik mitschwingen an einer zweifachen Mutter, die sich als Berufsfrau in einer Männerdomäne behauptet. Doch wurde im Aussendepartement auch genau registriert, dass Baeriswyls Zugang zu Cassis nicht mehr derselbe war wie zu Vorgänger Burkhalter, dass Cassis’ Stab teilweise an ihr vorbei handelte, dass sie sich bei Entscheidungen über Diplomatenkarrieren stark auf externe Einschätzungen verliess.

Das gleiche Mass an Respekt wie einige ihrer Amtsvorgänger, etwa Michael Ambühl oder Peter Maurer, konnte sie sich im EDA in ihrer nur gut zweieinhalb Jahre dauernden Amtszeit nicht erarbeiten. Eine mit dem Dossier vertraute Person beschreibt sie unter dem Strich als «super kompetent, aber Opfer einer unmöglichen Konstellation».

Seit Baeriswyl im vergangenen Jahr das EU-Dossier abgeben musste, hat sich die Karrierediplomatin der grossen Weltpolitik gewidmet. «Wir fahren Richtung Konfrontation», warnte sie im Frühling 2018 in einem Porträt der Online-Plattform «Republik». Was sie besonders umtreibe, seien nicht die internationalen Konflikte, sondern dass die globalen Regeln immer weniger gälten.

Baeriswyl liebäugelt mit der UNO-Mission

Dem internationalen Recht kann sie nun an ihrer neuen Stelle wieder mehr Achtung verschaffen. Mit der Rückkehr zur Schweizer Mission bei der UNO in New York wendet sich Baeriswyl auch wieder jener Stadt zu, die noch heute ihr Profilbild in sozialen Netzwerken schmückt. Von 2008 bis 2013 hatte sie dort als Chefin des politischen Teams «so zielstrebig» gearbeitet, dass sie damit den Vetomächten ins Gehege gekommen sei, wie die «Republik» in ihrem überaus wohlwollenden Porträt überlieferte.

Schon seit einer geraumen Weile kursieren im Aussendepartement Gerüchte, die Staatssekretärin habe ein Auge auf die prestigeträchtige UNO-Mission geworfen. Das klingt plausibel, weil auf dieser Weltbühne ein grosser Auftritt ansteht: 2023 soll die Schweiz nach den Plänen des Bundesrats für zwei Jahre in den UNO-Sicherheitsrat gewählt werden. Es wäre ein Karriereschritt nach dem Geschmack der Sozialdemokratin, die sich letzten Endes, so die «Republik», nur für eine «gerechtere Welt» einsetzen wolle – und die gleichzeitig über einen ausgeprägten Machtinstinkt verfügt.

«Persönlichkeiten können im Rat buchstäblich die Welt bewegen», schrieb Baeriswyl 2014 in einer Publikation über Reformvorschläge für den Sicherheitsrat. Sollte der Schweizer Eintritt in den Sicherheitsrat am internen Widerstand von CVP, FDP und SVP scheitern, hat die Baslerin bereits einen Plan B: In ihrem Aufsatz machte sie auch Vorschläge, wie normale Mitgliedsstaaten sich mehr Gehör beim Sicherheitsrat verschaffen könnten. Kaum je nehme eine Missionschefin «aktiv an der Diskussion mit dem Vorsitz des UNO-Sicherheitsrates teil, um mit konkreten Vorschlägen direkt Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Evaluation der Arbeit zu nehmen». Ob sie das besser macht als frühere Missionschefs, wird Baeriswyl bald unter Beweis stellen können.