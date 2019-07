CVP-Nationalrat erklärt seine Nordkorea-Begeisterung

Der Waadtländer CVP-Nationalrat Claude Béglé hat sich für seine Tweets über Nordkorea gerechtfertigt. Er äusserte sich am Samstag mehrfach über die «positiven Seiten» der nordkoreanischen Diktatur, nachdem er das Land privat besucht hatte.

Nun hat er auf Twitter eine mehrseitige Erklärung seiner Begeisterung veröffentlicht und schreibt darin, dass Nordkorea kein unterentwickeltes Land sei. Béglé hat gemäss seinen Angaben mehrere Fabriken und Märkte besucht, sei auf dem Land gewesen und habe auch die weniger glanzvollen Seiten gesehen. Man habe ihn machen lassen und er konnte auch die Menschen ausserhalb der Hauptstadt besuchen. Zwar könne das Leben auf dem Land nicht mit jenem in Pyongyang verglichen werde, die Situation sei aber weit davon entfernt, verzweifelt zu sein.

Die Leute hätten kein schlechtes Leben, schreibt Béglé in einem von insgesamt sieben Punkten über die Diktatur von Kim Jong-un, die gar nicht so schlimm sein soll. Der Alltag der durchschnittlichen Nordkoreaner sei relativ normal. Die Menschen seien viel lockerer, als er sich das vorgestellt habe, tränken gerne Bier, rauchten und amüsierten sich.

Béglé will nach seiner Rückkehr weiter über den Fortschritt im Land berichten. Momentan sei er noch in Nordkorea, mit limitiertem Zugang zum Internet, weshalb es wohl einfacher sei, nach seiner Rückkehr umfassend zu informieren.

«Das sind die guten Seiten des Sozialismus»

Zuvor sorgte er in der Schweiz mit mehreren Tweets für rote Köpfe, in denen er die Verhältnisse in Nordkorea lobte. So meldete er beispielsweise: «Die Löhne sind niedrig (CHF 50 pro Monat), aber alles wird vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt: Reis und die wichtigsten Lebensmittel, Unterkunft, Gesundheit, Bildung. Und es funktioniert viel besser, als wir es uns hätten vorstellen können.»

Les salaires sont bas (50 CHF par mois), mais tout est fourni gratuitement par l’Etat: le riz et les principales denrées alimentaires, le logement, la santé, l’éducation. Et ça marche bien mieux qu’on aurait pu l’imaginer. 2/2 pic.twitter.com/ufSr3zDvlC — Claude Béglé (@ClaudeBegle) July 20, 2019

Der Schweizer Politiker zeigte sich auch von kulturellen Aufführungen mit Kindern begeistert: «Das sind die guten Seiten des Sozialismus, bemüht um den Zugang zu Wissen und Kultur.»

C’est le bon côté du socialisme, avec un véritable effort en matière d’accès au savoir et à la culture. 2/2 pic.twitter.com/LkroWqR6fL — Claude Béglé (@ClaudeBegle) July 20, 2019

(anf)