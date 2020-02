Sex- und Mobbingvorwürfe am Bundesstrafgericht

In einem aufwendig renovierten Palazzo in Bellinzona residiert eines der bekanntesten und wichtigsten Gerichte der Schweiz: das Bundesstrafgericht. Von dem, was hinter dickem weissem Sichtbeton und dem Metalldetektor am Eingang vorgeht, erinnert allerdings wenig an ein Tribunal, das über ernsthafte Angelegenheiten wie Terrorismus oder Mafiaverbrechen zu befinden hat.

Missstände und ein geharnischter Brief einer Tessiner Richterin, die sich als Vertreterin der italienischsprachigen Minderheit diskriminiert fühlt, haben die Verwaltungskommission des Bundesgerichts auf den Plan gerufen. Als Aufsichtsbehörde hat sie jetzt eine Untersuchung eingeleitet.

Das Bundesgericht bestätigt, dass es seit 6. Januar ein aufsichtsrechtliches Verfahren durchführt, und kündigt «in nächster Zukunft Einvernahmen mit beteiligten Personen» an. Die Aufseher werden nicht darum herumkommen, sich mit persönliche Animositäten zu beschäftigen, die in Bellinzona wahre Missstände ebenso überdecken wie befeuern. Intrigen, amouröse Affären und Machtkämpfe scheinen Einzelpersonen zeitweise wichtiger zu sein als die Rechtsprechung.

Eine Liebschaft mit Folgen

Seit Sommer 2018 beschäftigt beispielsweise eine Liebschaft einer Gerichtsschreiberin mit einem Arbeitskollegen das Gericht. CVP-Richter Martin Stupf, Präsident der Strafkammer, ärgerte sich dem Vernehmen nach darüber, dass die Juristin seiner Ansicht nach zu viel Zeit im Büro ihres Freundes, ebenfalls ein Gerichtsschreiber, verbrachte, statt ihre Arbeit ordentlich zu erledigen. Als Stupf seine Kritik anbrachte, hat er sich nicht so ausgedrückt, wie es ein Präsident einer Gerichtskammer sollte, und zwar deutlich nicht.

Bei einer zweiten Gerichtsschreiberin gab es einen in der Tragweite ähnlichen Vorfall. Dazu sind aber keine Details bekannt.

Öl ins Feuer goss die Generalsekretärin des Gerichts, Mascia Gregori al-Barafi. Im August 2018 bat sie alle Gerichtsschreiberinnen in einer E-Mail, ihr Vorfälle von Belästigungen am Arbeitsplatz zu melden. Dies geht aus internen Dokumenten hervor, die dieser Zeitung vorliegen. Darin steht auch, dass diese Aufforderung der Generalsekretärin intern zu Unruhe führte. Denn sie befeuerte die durch nichts erhärteten Gerüchte über sexuelle Übergriffe.

#MeToo-Skandal, der keiner war

Plötzlich hatte das Bundesstrafgericht seinen eigenen #MeToo-Skandal, der keiner war. Die Gerüchte liessen sich nicht aus der Welt schaffen.

Erst kürzlich schrieben die Zeitungen von CH Media über Sexismus und Sittenzerfall in Bellinzona. Weiter berichteten sie von Nebenjobs, schlechtem Arbeitseinsatz, vielen Abwesenheiten oder Spesenreiterei der Richter. Das Bundesstrafgericht äusserte sich damals wie heute nicht zu den Vorwürfen. Ebenso wenig stellte es den kolportierten #MeToo-Vorwurf öffentlich richtig.

Dabei haben namhafte Bundesstrafrichterinnen und -richter dazu intern längst eindeutig Stellung bezogen. Bereits 2018 hatte das geschürte Gerücht der sexuellen Belästigung zweier Gerichtsschreiberinnen alle Kollegen in der Strafkammer auf den Plan gerufen, die nicht bereits aufgrund ihrer Funktionen mit der Sache befasst waren. Gleich vier Richterinnen und drei Richter stärkten Kammerpräsident Stupf in einem gemeinsamen Schreiben den Rücken. Sie bezeichneten das Vorgehen der Generalsekretärin, welches die Gerüchte befeuert habe, als «unprofessionell, regelwidrig und unethisch».

Auf Anordnung der gerichtsinternen Verwaltungskommission bat Stupf aber damals die zwei betroffenen Gerichtsschreiberinnen um Entschuldigung. Diese wurde angenommen, wie in Gerichtsdokumenten nachzulesen ist.Die beiden Betroffenen und einen weitere Gerichtsschreiberin wurden Anfang 2019 von der Strafkammer in die neu geschaffene Berufungskammer versetzt – und kamen vom Regen in die Traufe. Das neue Kollegium funktionierte unkollegial.

Abwahl nach einem Jahr

Die Tessiner CVP-Richterin Claudia Solcà war als Präsidentin der neuen Kammer sichtlich überfordert. Nach einem Jahr voller Querelen wurde sie bereits wieder abgewählt und auf Anfang 2020 durch den FDP-Mann Olivier Thormann ersetzt.

Solcà gehört aber weiterhin der Berufungskammer mit drei hauptamtlichen Richtern an. Sie wurde für Italienisch gewählt, Thormann für Französisch und die SVP-Richterin Andrea Blum für Deutsch. Die Sprachregionen sind damit im Richtergremium gleichermassen vertreten, obschon viel mehr Fälle auf Deutsch und Französisch anfallen.

Kurz bevor Solcà das Präsidium der Berufungskammer abgeben musste, beschwerte sie sich über die angebliche Diskriminierung der italienischsprachigen Minderheit im Bundesstrafgericht. Ihren Brief, vier Seiten lang, streute sie breit: nicht nur an die Aufsichtsbehörde in Lausanne, sondern auch an die Gerichtskommission, die Kulturkommission und die Geschäftsprüfungskommission in Bern, also fast ans halbe Bundesparlament.Darin behauptete sie, die Tessiner am Bundesstrafgericht seien täglich Schikanen ausgesetzt. Ausser Solcà unterschrieb allerdings niemand von der italienischsprachigen Minderheit am Bundesstrafgericht. Der Alleingang nährt den Verdacht, dass die CVP-Richterin vor allem wegen ihrer Absetzung als Kammerpräsidentin und aus persönlichen Gründen eine ganze Reihe ihrer Kollegen und Kolleginnen mit happigen Vorwürfen überhäufte.

«Gerettete» Schreiberinnen

Dabei wärmte sie auch den erledigt geglaubten angeblichen #MeToo-Fall auf – und schreibt gleich von drei Gerichtsschreiberinnen, die als Opfer von «Übergriffen» des Strafkammerpräsidenten in die Berufungskammer «gerettet» worden seien. Was nicht im Brief steht: Die angeblich Geretteten haben am neuen Ort bereits wieder gekündigt. Das wirft ein Licht auf das Arbeitsklima in der bis vor kurzem durch Solcà geleiteten Kammer.

Ausführlich beschwert sich die Tessinerin ausserdem darüber, dass die einzige italienischsprachige Gerichtsschreiberin der Berufungskammer nur schleppend und nach einem ungewöhnlichen Auswahlverfahren ersetzt worden sei. Daraus leitet Solcà erneut Hinweise auf eine systematische Benachteiligung der Tessiner ab.

Zürcher SVP dominiert

An der Spitze des Gesamtgerichts dominiert die Deutschschweiz. Das Präsidium besetzen mit Sylvia Frei (Präsidentin) und Stephan Blättler (Vize) gar zwei Vertreter des gleichen Kantons und der gleichen Partei: der Zürcher SVP. Sie haben nur Haupt- und Stellvertreterrolle getauscht.

Die kleine Rochade rief vor der Wiederwahl durch die Vereinigte Bundesversammlung im Dezember Kritik hervor. Im Parlament erfolgte ein Misstrauensvotum: Fast die Hälfte der National- und Ständeräte legte leere Stimmzettel ein.

Die in die Querelen involvierten Vertreter des Bundesstrafgerichts reagierten nicht individuell auf Anfragen. Die E-Mails dieser Zeitung sind bei Sylvia Frei gelandet. Die oberste Chefin in Bellinzona schreibt, man beantworte während der Dauer der Untersuchung durch das Bundesgericht keine Fragen. Die Verfahrenshoheit liege bei der Aufsichtsbehörde. Aktiv geworden ist auch das Parlament in Bern. Dessen Geschäftsprüfungskommissionen erwarten vom Bundesgericht einen schriftlichen Bericht zu seiner Einschätzung der Lage bis zum 6. April.