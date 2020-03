Das Tessin hadert – und leidet

Kommt es zum Chaos? Das war die grosse Frage, die die Tessiner am Montagmorgen beschäftigte. Denn der Entscheid der italienischen Behörden von Samstagabend, Norditalien abzuriegeln, betraf auch die 70'000 Frontalieri, die täglich ins Tessin einreisen und zur Arbeit gehen. Zudem liessen die Schweizer Behörden verlauten, dass nur noch Grenzgänger mit einem Schweizer Arbeitsvertrag (Bewilligung G) einreisen dürfen.

«Die Grenzen müssen sofort geschlossen werden.» Piero Marchesi, Präsident der Tessiner SVP

Was also würde an der Grenze geschehen? Die Antwort lautet: nichts. Die alltägliche Wagenkolonne der Grenzgänger bewegte sich am Morgen in Richtung Tessin ohne zusätzliche Kontrollen. Die Schweizer Zollbehörden liessen verlauten, dass nur mit Stichproben und risikobasierten Kontrollen operiert werde.

Für den Tessiner Nationalrat Piero Marchesi ist das zu wenig. Er verstehe nicht, wie die Gesundheit der Tessiner aufs Spiel gesetzt werden könne, sagt er. Der Präsident der Tessiner SVP fordert darum: «Die Grenzen müssen sofort geschlossen werden.» Ausnahmen sieht Mar­chesi immerhin bei den Arbeitskräften, die dringend gebraucht werden, bei Ärzten und Krankenschwestern, die Rede ist von rund 4200. In einer Motion, die er zusammen mit Parteikollege Marco Chiesa am Montagnachmittag eingereicht hat, schlägt er auch vor, dass jene unverzichtbaren italienischen Arbeitskräfte bis auf weiteres im Tessin bleiben sollten.

Grenzübergreifender Wirtschaftsraum

Der südliche Kanton ist in einer vertrackten Situation. Werden die Grenzen geschlossen, bricht die hiesige Wirtschaft zusammen. Das wissen alle. Denn das Tessin ist längst Teil des Wirtschaftsraums Lombardei. Waren gehen rein und raus, aber vor allem Menschen. Allein in der ­Tessiner Gastronomie kommen mindestens 60 Prozent der Mitarbeiter aus Italien.

Es gibt viele Hotels, vor allem im Mendrisiotto, die fast gänzlich auf Frontalieri bauen. Für Massimo Suter, Präsident von Gastro Ticino, kommt darum eine Schliessung der Grenze nicht infrage. Denn die wirtschaftliche Lage sei bereits «sehr, sehr schwierig». Die Buchungen in der Hotellerie sind eingebrochen. «Um fast 80 Prozent. Und fürs Ostergeschäft,im Tessin traditionell richtungsweisend fürs ganze Jahre, sieht es nicht besser aus.» Die Branche ist unter Druck, ohne die Fachkräfte aus dem Süden würde dieser noch weiter steigen. Dies gilt auch für die Baubranche, insbesondere aber für das Gesundheitswesen.

Noch darf man im Tessin auf die ausländischen Fachkräfte bauen. Als Kunden sind die Italiener aber bereits aus dem Tessin verschwunden. Die grossen Shoppingcenter wie Fox Town müssen ohne Kundschaft von der anderen Grenzseite auskommen. In der Fussgängerzone von Chiasso laufen nur wenige Menschen durch die Strasse. «Das ist verrückt, gestern war hier noch die Hölle los», sagt die Serviceangestellte einer Bar.

Unerwünscht sind auch Studenten aus Italien. Die Universität der italienischen Schweiz in Lugano liess dazu am Montag­nachmittag verlauten, dass ab Mitternacht der Campus für alle Italiener geschlossen bleibe. Dies gelte auch für in der Schweiz niedergelassene Studierende, die sich jüngst in Risikogebieten aufgehalten haben.

Kontrollen im Hinterland, Courant normal am Zoll

Offiziell sind im Tessin Anlässe bis 150 Personen noch erlaubt. Faktisch ist das kulturelle Leben aber zum Erliegen gekommen. Von einer Tombola der Ambri-Eishockeyfans bis hin zur Vernissage im Luganeser Kulturzentrum Lac – alles abgesagt. Das gilt auch für alle Fussballspiele in allen Ligen und Altersklassen.

Wie es weitergeht im Süd­kanton, der in der Schweiz als erster von einem Coronavirus-Patienten berichten musste, weiss derzeit niemand. Während die Tessiner Kantonspolizei im Laufe des Tages Hinterlandkontrollen durchführte, beispielsweise nach dem Grenzübergang Pizzamiglio bei Chiasso, und Polizeisperren auf dem Monte Ceneri aufbaute, war an den Zöllen auch am Abend Courant normal – zumindest vordergründig.