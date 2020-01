«Der Bundesrat verweigert sich komplett»

Langjähriges Mitglied der Finanzdelegation

Anita Fetz (SP) gehörte von 2003 bis 2019 dem Ständerat an. Seit 2011 wirkte sie in der sechsköpfigen Finanzdelegation mit, deren Arbeit in zunehmendem Masse durch die Digitalisierung der Bundesverwaltung geprägt ist. Anita Fetz lebt in Basel. (lec)