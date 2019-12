Der Schweizer Pass bringt 5000 Franken pro Jahr

Als die sozialdemokratische Stadtpräsidentin von Zürich vor zwei Jahren Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt per Brief dazu riet, sich einbürgern zu lassen, wurde das von rechts deutlich kritisiert. Nun zeigt eine neue Studie der ETH, dass die Aktion von Corine Mauch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus berechtigt war.

Wenn Ausländer sich einbürgern lassen, haben sie deutliche Vorteile auf dem Arbeitsmarkt. «Unsere Studie zeigt eindeutig: Nach der Einbürgerung verbessert sich in vielen Fällen die berufliche Integration», sagt Co-Autor Dominik Hangartner. In Zahlen ausgedrückt: Das Einkommen erhöht sich in den 15 Jahren nach Erhalt des Schweizer Passes um durchschnittlich 5000 Franken pro Jahr – im Vergleich zu Nichteingebürgerten. Das ist ein Plus von gut 13 Prozent.

So sind die Autoren zu diesem Ergebnis gekommen:

Sie haben Einbürgerungsentscheide aus 46 Gemeinden aus den Jahren 1970 bis 2003 ausgewertet. Bis 2003 wurde in diesen Gemeinden noch in geheimen Abstimmungen an der Urne über Einbürgerungen entschieden. Danach hat das Bundesgericht dies untersagt. Für die Studie berücksichtigt wurden nur Fälle, in denen ein Gesuch entweder knapp angenommen oder knapp abgelehnt wurde. «Wir wollten Personen vergleichen, die zum Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids möglichst ähnliche Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt hatten», sagt Hangartner. «Also nicht die Chirurgin aus den Niederlanden mit dem Fabrikarbeiter vom Balkan.» Die Chirurgin bekäme in einer anonymen Abstimmung zu ihrer Einbürgerung wohl sehr viele Ja-Stimmen, während beim Fabrikarbeiter eher mit einer Ablehnung zu rechnen ist. Total wurden in der Studie 3814 Fälle berücksichtigt.

Anschliessend wurde die Einkommensentwicklung der Eingebürgerten und der Nichteingebürgerten mithilfe von Daten der AHV verglichen. In den fünf Jahren vor der Einbürgerung fanden die Wissenschaftler kaum Unterschiede bei der Einkommensentwicklung der beiden Gruppen. Doch nach dem Entscheid geht eine Schere auf, die mit den Jahren immer grösser wird.

Erfolgreiche Einbürgerung als Qualitätsmerkmal

Der Einkommensanstieg ist eindeutig. Die Gründe dafür seien jedoch weniger klar, sagt Hangartner. In der Studie wurden mehrere mögliche Gründe statistisch geprüft. Klare Hinweise gibt es dafür, dass die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle spielt. Bei Eingebürgerten aus Branchen mit tiefen Löhnen, die besonders anfällig auf Diskriminierung sind, fiel der Lohnanstieg nach der Einbürgerung am stärksten aus. Eine erfolgreiche Einbürgerung könne von Arbeitgebern als Qualitätsmerkmal verstanden werden, heisst es dazu in der Studie.

Seit 1992 sind in der Schweiz mehrfache Staatsbürgerschaften ohne Einschränkungen erlaubt.

Die Zahl der Einbürgerung hat sich in der Schweiz seit längerem bei etwa 40’000 pro Jahr eingependelt. Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind politisch umstritten. Insbesondere die minimale Aufenthaltsdauer in der Schweiz. Seit 2018 ist eine ordentliche Einbürgerung nach 10 Jahren möglich, zuvor waren es 12 Jahre.

Gemäss Dominik Hangartner sagt seine Studie nichts darüber aus, ab wann jemand eingebürgert werden soll. «Wir können nicht sagen, ob der Lohnanstieg mit einer Einbürgerung schon nach fünf oder acht Jahren Aufenthalt in der Schweiz noch stärker ausfallen würde», sagt der Forscher. Klar sei jedoch: «Erfüllt jemand die Wohnsitzfristen und die anderen gesetzlichen Vorgaben, sollte er sich möglichst schnell einbürgern lassen.» Der Lohneffekt steige, je länger die Einbürgerung zurückliege.