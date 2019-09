Der Ständerat bringt die Schweiz auf Kurs zurück

Die Schweiz soll bis 2030 ihre Emissionen um 50 Prozent reduzieren, mindestens 30 Prozentpunkte davon im Inland, den Rest davon im Ausland. Die kleine Kammer ist damit am Montag dem Antrag des Bundesrats gefolgt. Sie definiert ein fixes Inlandziel. Das ist wichtig für die Planungssicherheit nicht zuletzt der Wirtschaft. Und es ist auch ein bedeutsamer Fortschritt gegenüber dem Nationalrat, der unter dem Diktat von SVP und FDP im letzten Dezember nichts davon wissen wollte.

Grund zur Euphorie gibt es allerdings nicht. Das Inlandziel ist nicht eben ambitioniert, wenn man bedenkt, dass von den 30 Prozentpunkten bis 2020 bereits gegen 20 Prozentpunkte eingespart sein werden. Je mehr aber sich die Schweiz darauf verlegt, bis 2030 CO 2 -Emissionen mit Klimaschutzprojekten im Ausland einzusparen, umso schwieriger und auch teurer wird es danach, den Ausstoss im Inland bis 2050 gegen null zu senken. Eine weitsichtige Politik hätte also den Inlandanteil höher angesetzt – zumal davon auch die Schweizer Wirtschaft profitieren könnte, etwa das Gewerbe in Form von Aufträgen für den Ausbau der Fotovoltaik.