Der Steuerzahler ist ein generöser Arbeitgeber

Im Schnitt gibts für Bundesangestellte jedes Jahr automatisch gut 1000 Franken mehr Lohn. Denn wer vom Chef in der Mitarbeiterbeurteilung ein «gut» oder «sehr gut» bekommt, hat automatisch eine Lohnerhöhung zugute. Fast alle – 96 Prozent der Angestellten – erhielten letztes Jahr solche Bestnoten. Dieser Automatismus wird seit Jahren kritisiert. Nichtsdestotrotz werden jedes Jahr nur noch mehr Bestnoten und Lohnerhöhungen verteilt. Warum auch nicht – das Verfahren ist schlicht zu verlockend für Chefs und ­Mitarbeiter. Und der Steuerzahler ist schliesslich ein generöser Arbeitgeber.

Das Verfahren des Bundes, die Mitarbeiterbeurteilung automatisch mit Lohnerhöhungen zu verbinden, ist ein Unsinn. Es mutet seltsam an, dass der Chef nicht ­loben kann, ohne dass es den Bund gleich Geld kostet.

Es ist aber vernünftig, die Bundesangestellten gut zu bezahlen. Wir verlangen ja auch gute staatliche Leistungen. Gute Löhne wirken zudem gegen Bürokratie und Korruption. Der Durchschnittslohn der Bundesangestellten ist von 108 120 Franken im Jahr 2008 auf 122'214 Franken im Jahr 2018 gestiegen. Er liegt damit nur noch wenig tiefer als bei den Hochlohnbranchen Banken und Versicherungen. Die Bruttolöhne wachsen tendenziell schneller als in der Privatwirtschaft, wie Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen.

«Der Personalbestand in der öffentlichen Verwaltung wächst seit zwanzig Jahren prozentual fast so stark wie die Bevölkerung.»

Die Personalkosten sind denn auch ein politischer Dauerbrenner. Im nächsten Jahr budgetiert der Bund erstmals mehr als 6 Milliarden Franken für die 37 631 Stellen. Bürgerliche Politiker versuchen regelmässig, das Wachstum zu begrenzen – ohne Erfolg. Andererseits sorgt das Parlament durch neue Vorgaben und Regulierungen selber dauernd für mehr Personalbedarf.

Der Personalbestand in der öffentlichen Verwaltung wächst seit zwanzig Jahren prozentual fast so stark wie die Bevölkerung. Effizienzgewinne durch die Digitalisierung scheint es beim Bund kaum zu geben. Zwar ist die Produktivität in der Verwaltung schwer zu messen. Aber dass sie wohl ein Effizienzproblem hat, zeigt etwa der Vergleich der Verwaltungskosten von AHV, IV, Arbeitslosenversicherung und Suva mit jenen der privaten Kranken- und Pensionskassen. Während bei den Privaten die Verwaltungskosten relativ zu den ausbezahlten Leistungen in den letzten ­Jahren gesunken sind, stiegen sie bei den staatlichen Versicherungen an.

Bei der Effizienz der staatlichen Leistungen gibt es also Potenzial. Wird dieses ausgeschöpft, können die Chefs auch wieder ­Bestnoten verteilen.



