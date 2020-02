Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot

Ein kollektiver Seufzer der Erleichterung muss durch die 13 Weiler von Schweizersholz am Dienstagmorgen gegangen sein. Der Wolf ist tot. Endlich!

Zwei Wildhüter hatten das Raubtier erschossen. Seit Weihnachten hatte es auf dem Plateau ob Bischofszell 16 Schafe gerissen. Fotofallen hatten gezeigt, dass der Wolf krank war, ein Tier fast ohne Pelz. Der Abschuss war eine ­Erlösung, für den Wolf – aber auch für die Menschen, in dieser stark von der Landwirtschaft geprägten Ostschweizer Region.

Der Wolf weckt Emotionen. Die Bauern finden sich mitten in einer grossen gesellschafts-politischen Debatte wieder.

Besonders laut geseufzt wurde an diesem Dienstagmorgen auf dem Sunnä­hof der Familie Christen. Zusammen mit seinem Vater führt Thomas den Betrieb. 12'000 Küken, 35 Kühe – und 18 Schafe. Der 26-Jährige steht vor dem offenen Laufstall und sagt mit Blick auf die eng zusammenstehenden Schafe nüchtern: «Das sind die Überlebenden.» Letzte Woche waren es noch 24 gewesen. Der Wolf hatte ihm in einer Nacht sechs genommen.

Danach begann für ihn und den ­Vater eine aufreibende, aber auch ­aufregende Zeit. Denn während das Raubtier Nacht für Nacht um seinem Hof herumschlich, begann sich die Öffentlichkeit immer mehr für die Bauernfamilie zu interessieren. Der Wolf, das verstanden die beiden sofort, weckt Emotionen. Und bald fanden sich die Bauern mitten in einer grossen gesellschaftspolitischen Debatte wieder. Auf ihrem kleinen Hof wurde gerade Abstimmungskampf betrieben. Im Mai stimmt das Volk über das revidierte Jagdgesetz ab. Umweltverbände laufen gegen den gelockerten Abschuss von Wölfen Sturm.

64 Wölfe sind im Land, es wird gestritten und gerechnet

Die Familie Christen bekam Besuch vom regionalen TV-Sender, von der überregionalen Zeitung, vom nationalen ­Radio. Sie alle wollten vom Vater und seinem Junior wissen, wie denn das gewesen sei, als die armen Tiere frühmorgens so vorgefunden wurden («Mir kam fast das Kotzen»), was sie vom Wolf halten («Ich bin nicht gegen ihn, aber hier hat er ­keinen Platz») und was sie nun gedenken zu tun («Einhagen, sonst nicht viel»).

Gleichzeitig meldeten sich Umweltschutzverbände per Mail, boten Beratung und Unterstützung an, jemand wollte ihnen einen Herdenschutzhund verkaufen. «3000 Franken kostet der», sagt der Junior, «und dann ist es ja nicht getan, so einen Hund muss man beschäftigen, man muss mit ihm arbeiten. Hab ich Zeit für so was?»

Für den Leiter der Jagd- und Fischereiverwaltung ist klar, dass es für den Wolf auch im dicht besiedelten Thurgau Platz geben muss.

Thomas Christen erwartet keine ­Antwort. Dabei hätte er viele Fragen: Wie viel muss ein Bauer ertragen, bis gehandelt werden darf? Was ist mit dem Tierwohl der Schafe? Was ist mit den anderen Nutztieren, ihrer Existenzgrundlage?

Für Thomas Christen ist klar: Lange hätte er nicht mehr tatenlos zugeschaut. Er sah ja auf der selbst installierten Fotofalle, wie der Wolf immer wieder zu seinem zusätzlich gesicherten Stall zurückkehrte und durchs Gitter an den verängstigten Schafen schnüffelte. Seit Tagen hatte die Herde nicht mehr fressen wollen. Doch die Wildhüter sagten nur: Kein Abschuss! Es seien noch immer deutlich zu wenige Risse.

Der Wolf war krank. Nach diesem Foto fiel der Entscheid zum Abschuss. Foto: PD

Denn so ist es immer mit den Wölfen, seit sie vor 25 Jahren begannen, Schweizer Gebiet Schritt für Schritt zurückzuerobern. Es wird gestritten und gerechnet. Aktuell sind 64 Wölfe im Land registriert. Laut der eidgenössischen Jagdverordnung darf ein Wolf erst ab 35 gerissenen Nutztieren innerhalb von vier Monaten geschossen werden; sind es in einem Monat mehr als 25, dann ebenfalls. Für Roman Kistler war in diesem Fall aber genau diese Rechnung nicht ausschlaggebend. Für den Leiter der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung ging es stets nur um eines: Ist der Wolf krank? Denn für den Amtsleiter des Kantons ist klar, dass es für dieses Tier auch im vergleichsweise dicht besiedelten Thurgau Platz geben muss.

Schliesslich gelang den Mitarbeitern der St. Galler Wildhut ein Schnappschuss, der den Wolf von Nahem zeigt – fast haarlos. «Für uns war damals sofort klar: Dieses Tier ist massiv krank und zeigt ein atypisches Verhalten. Damit liess sich ein Abschuss rechtfertigen», so Kistler. Doch dazu musste es zuerst erwischt werden. Denn auf dem Hof der Familie Christen tauchte der Wolf plötzlich nicht mehr auf.

Ist der Wolf ein alter Bekannter?

Der Wolf wanderte drei Kilometer weiter zu einem Bauernhof auf der anderen Seite der Thur. Angezogen vom Geruch von 150 Schafen tauchte er dort mehrmals auf. In der Nacht von Sonntag auf Montag drang er schliesslich abermals in einen Laufstall ein und riss ein Schaf. In der zweiten Nacht – ­Wölfe kehren oft zu ihrer Beute zurück – warteten die Wildhüter auf ihn. Ein Schuss reichte. Der Wolf war tot.

Der betroffene Bauer, Daniel Zaugg, macht gegenüber dieser Zeitung erstmals öffentlich, dass der Wolf auf seinem Hof geschossen wurde. Worte zum Wolf wählt er mit Bedacht. Bauer Zaugg weiss um die delikate Sachlage, wiegelt darum ab, versucht auch die Gegenseite zu verstehen. Trotzdem: Für ihn, den Schafbauern, hat ein Wolf im Thurgau, einem vergleichsweise dicht besiedelten Raum, nichts zu suchen.

Mittlerweile sind die Überreste des Wolfs in Bern. Im Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin werden sie in diesen Tagen untersucht, insbesondere geht es um die Krankheit. Spekuliert wird, dass es sich um die gerade im Thurgau grassierende Fuchsräude handeln könnte, eine Hauterkrankung, die für den Wolf schmerzhaft, für den Menschen aber ungefährlich ist.

Gleichzeitig werden an der Universität Lausanne DNA-Proben ausgewertet. Ist es ein bisher gänzlich unbekanntes Tier oder gar Wolf M109? Letzterer, ursprünglich aus dem Gebiet um Andermatt kommend, hatte im nahen Appenzell 2019 mehrere Schafe erlegt.

Was, wie und wo? Diese Fragen zum Wolf beschäftigt die Menschen in den 13 Weilern von Schweizersholz kaum mehr. Für sie gilt: Hauptsache weg. So denkt die Verkäuferin im Dorflädeli, die nun ihre Enkelin wieder sorglos draussen spielen lassen kann. So denkt die Lehrerin im Primarschulhaus Kenzenau ­vorne an der Hauptstrasse. Und so denkt ­natürlich auch Thomas Christen.

Für den Jungbauern ist der Wolf endlich weg. Und irgendwie doch nicht. Denn das jüngst an den Schafstall angebrachte zwei Meter hohe Gitter will er nicht abmontieren. Noch nicht. «Man weiss nie», sagt er knapp. Auch der Elektrozaun, um die Pferdeweide, wo Romy und Concertino stehen, bleibt bis auf weiteres stehen.

Denn die beiden Pferde sind immer noch nervös, schrecken bei kleinen Geräuschen regelmässig auf. Die Schafe aber, immerhin, die haben ihren Appetit wieder gefunden.