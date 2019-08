Deutschkurse schon für Dreijährige

Mit der achtjährigen Portugiesin kann sich die Primar­lehrerin nur über Bilder verständigen. Das Mädchen spricht kaum Deutsch. Die Lehrerin fotografiert alle Schulbücher, die Schulhefte, Arbeitsunterlagen. Die Fotos hängt sie an die Wandtafel. Auch die wichtigsten Begriffe wie «unterstreichen», «einkreisen» oder «schreiben» übersetzt sie in Bildsprache und zeigt bei einer Aufgabe auf die entsprechende Abbildung, damit das Mädchen versteht, was zu tun ist. Nützt auch das nichts, muss eine portugiesische Mitschülern übersetzen.

Schwierig sei auch ein Spanisch sprechendes Mädchen aus Südamerika, erzählt die Lehrerin, die im Kanton Zürich unterrichtet. Der deutsche Wortschatz der Schülerin sei beschränkt, sie verständigt sich fast nur mit Geräuschen. Fragt man sie: «Weisst du, was eine Tüte ist?», tönt das Kind «tüt, tüt, tüt». Und meint damit eine Flöte.

Kinder, die mit grossen Augen und kargem Wortschatz hilflos in der Schulbank sitzen, gibt es immer häufiger. Die Zahl der fremdsprachigen Schüler ist in der Schweiz auf ein Rekordhoch gestiegen. Schweizweit kommt inzwischen jeder dritte Volksschüler aus einem Elternhaus, in dem eine andere Sprache als in der Schule gesprochen wird. Vor zehn Jahren war es erst jeder vierte, im Jahr 2000 noch jeder fünfte. Umgerechnet heisst das: In den Schweizer Klassenzimmern sitzen derzeit über 300'000 Schüler, die zu ­Hause keine Schweizer Landessprache sprechen.

Den Spitzenwert unter den ­Kantonen hält Basel-Stadt. Dort sprechen 51 Prozent der Kindergärtler und Primarschüler zu ­Hause kein Deutsch. Im Kanton Zürich stellen die fremdsprachigen Schüler mittlerweile 43 Prozent – eine Zunahme von mehr als zehn Prozentpunkten in den ­letzten zehn Jahren. Im Kanton Aargau ist der ­Anteil auf 35 Prozent gestiegen.

Die Sprache als Schlüsselfür eine gelungene Integration

Das hinterlässt Spuren in den Schulzimmern. Eine Lehrerin berichtet von einer Primarklasse in der Agglomeration, wo alle bis auf ein einziges Kind fremdsprachig sind. Ein anderer Lehrer hat schon Fünftklässler erlebt, die sich im Geschichtsunterricht über den Bau des Gotthardtunnels und Alfred Escher schlicht nicht äussern ­können – weil ihnen die Wörter fehlen. Und es gibt Kinder, die am ­ersten Schultag den Willkommensgruss der Lehrerin nicht verstehen, weil sie kein Deutsch können.

Dabei gilt Sprache als Schlüssel für eine gelungene Integration, der Schulerfolg als Eintrittsticket ins Berufsleben. Wer schlecht Deutsch spricht, hat oft auch in anderen ­Fächern Mühe. Wie soll man eine Mathe-Textaufgabe lösen, wenn man die Wörter kaum versteht?

Kinder, die mit deutlichen Rückständen bei der Sprachkompetenz eingeschult werden, können diese Lücken meist nie mehr schliessen, das zeigt die Bildungsforschung. Die Folgen werden in Schulstudien deutlich. Beim OECD-Schülertest Pisa schneiden fremdsprachige Jugendliche in der Schweiz deutlich schlechter ab als ihre Schulkollegen. Bei den drei letzten Pisa-Tests lagen sie mit ihren Leistungen am Ende der Schulzeit bis zu eineinhalb Schuljahre hinter den «einheimischen» Schulabgängern.

Spezielle Spielgruppen fürdie Deutschförderung

«Wenn die Kinder in die Schule kommen, müssen sie über einen genügenden Wortschatz verfügen», sagt Stefan Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. «Wenn sie das nicht haben, werden sie gleich zu Beginn der ­Schulzeit abgehängt und holen das kaum mehr auf.»

Gegen den Notstand an den Schulen machen erste Kantone und Gemeinden mobil. Im Kanton ­Solothurn wurde in vier Gemeinden ein Pilotversuch mit «Deutschförderung vor dem Kindergarten» durchgeführt. 70 Vorschulkinder, die schlecht Deutsch können, besuchten im letzten Schuljahr eine spezielle Spielgruppe. «Es hat sich gezeigt, dass rund 30 Prozent ­aller Vorschulkinder einen Sprachförderbedarf haben», sagt Reto Steffen, Abteilungsleiter beim Amt für soziale Sicherheit des Kantons ­Solothurn.

In der Stadt Schaffhausen erhalten Vorschulkinder, die nicht hinreichend Deutsch können, ab diesem August einen subventionierten Förderplatz in einer speziellen Kita. Im Kanton Aargau hat die CVP im Kantonsrat ein Postulat eingereicht, das fordert: «Kinder, die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, sollen verpflichtet werden können, ein Jahr vor dem Kindergarten ein Angebot zur sprachlichen Frühförderung zu besuchen.» Derzeit prüft das Aargauer Bildungsdepartement verschiedene Umsetzungsvarianten und will bis Ende Jahr über die nächsten Schritte entscheiden.

Spezielle Sprachförderkurse für Drei- und Vierjährige soll es jetzt auch im Kanton Baselland geben. SP und CVP wollen für fremd­sprachige Kinder ein Spielgruppen-­Obligatorium. «In den nächsten Monaten», sagt eine Sprecherin der Bildungsdirektion, «werden Optionen zur Schaffung der entsprechenden rechtlichen Grund­lagen konkretisiert.»

Ein solches Obligatorium gibt es im Nachbar­kanton Basel-Stadt bereits seit 2013. An zwei Halbtagen pro Woche müssen Drei- und Vierjährige eine Spielgruppe mit spezieller Sprachförderung besuchen. Im ersten Jahr nach der Einführung absolvierten 289 Knirpse die Deutsch-Schulung, im jetzt ­beginnenden neuen Schuljahr sind es bereits 682 – das entspricht 41Prozent der Kinder, die vor der Einschulung stehen. Kosten des Pflichtprogramms: rund zwei ­Millionen Franken pro Schuljahr.

«Das Alter null bis vier istpolitisches Niemandsland»

Das Obligatorium stosse bei vielen Eltern auf Verständnis, heisst es in Basel, auch wenn man im ­letzten Jahr zwei unkooperative Familien büssen musste. Bleibt die Frage: Darf der Staat so in die ­Familie eingreifen?

Die Antwort darauf trieb den damaligen Basler Bildungsdirektor Christoph Eymann um, als er das Spielgruppen-Obligatorium plante. «Ich kam zum Schluss: Ja, man darf – es geht schliesslich um das Kindeswohl», sagt Eymann. Die Sprachförderung habe man «ziemlich schnell aus dem Boden gestampft – im Bewusstsein, dass man das noch verbessern kann».

Nachbessern muss man laut ­Eymann auch auf nationaler ­Ebene. «Es braucht schweizweit eine obligatorische Sprachförderung für Kinder, die vor der Einschulung die Landessprache nicht hinreichend beherrschen», sagt ­Eymann. Das Problem ist: Die Kantone sind für die Schule zuständig, sie beginnt im Alter von vier Jahren. «Das Alter null bis vier ist dagegen politisches Niemandsland», sagt Eymann. Mit anderen Worten: Niemand ist zuständig.

«Die Schweiz hat bei der Frühförderung dringenden Nachholbedarf», sagt Beat Schwendimann von der Pädagogischen Arbeitsstelle des Schweizer Lehrerverbands LCH. Dass sie nicht bundesweit geregelt sei, führe zu krassen Unterschieden, wie Kinder gefördert würden.

Auch für Silvia Steiner, Zürcher Bildungsdirektorin und Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), ist klar, dass die frühen Jahre für den Spracherwerb «entscheidend» sind. «Die Frage ist aber, wie man die betroffenen Familien und Kinder am besten dabei unterstützen kann.» Während der Basler Bildungspolitiker Christoph Eymann mit einer obligatorischen Sprachförderung eine Lösung auf Bundesebene anstrebt, bevorzugt EDK-Chefin Steiner massgeschneiderte Lösungen: ­«Jeder Kanton soll je nach Grösse und Bevölkerungszusammensetzung selber entscheiden, welche Angebote am besten passen.»



