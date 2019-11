Die Angst vor dem Karriere-Killer

Fast zwei Drittel der jungen Erwachsenen in der Schweiz wünschen sich eine Familie mit zwei Kindern. In der Realität haben viele aber nur ein Kind oder bleiben sogar kinderlos. Denn die Vereinbarkeit von Nachwuchs und Karriere weckt Ängste. Das ergibt eine neue Erhebung des Bundesamtes für Statistik.

Bei den 50- bis 59-Jährigen haben demnach nur 40 Prozent zwei Kinder. Ein Sechstel hat ein Kind, rund ein Viertel ist kinderlos. Am häufigsten bleiben Frauen mit einem Tertiärabschluss ohne Nachwuchs, weil sie befürchten, dass sich die Geburt eines Kindes negativ auf ihre Berufsaussichten auswirken würde. Bei Frauen mit tieferem Bildungsstand und bei Männern sind diese Anteile deutlich geringer.

Die Befürchtungen der Frauen sind nicht unbegründet: In mehr als zwei Dritteln der Haushalte mit Kindern wird die Hausarbeit hauptsächlich von den Müttern erledigt. Nur bei knapp 5 Prozent sind hauptsächlich die Väter zuständig. Das restliche Viertel der Eltern erledigt die Hausarbeit gemeinsam.

Die Aufteilung der verschiedenen Aufgaben ist in Paarhaushalten immer noch sehr klassisch. Frauen putzen häufiger, kochen und organisieren Geschenke. Männer erledigen eher administrative Arbeiten und kleinere Reparaturen. Im Schnitt kommen sie so auf einen Anteil von 5,8 Prozent , während Frauen 60 Prozent der Hausarbeit erledigen.

Auch bei der Betreuung der Kinder tragen die Mütter mehrheitlich die Hauptverantwortung. Bei drei Viertel der Haushalte mit Kindern unter 13 Jahren bleiben sie zu Hause, wenn die Kinder krank sind. Die Mütter kümmern sich auch mehrheitlich darum, die Kinder anzuziehen beziehungsweise darauf zu achten, dass sie richtig angezogen sind, sowie den Kindern bei ihren Hausaufgaben zu helfen.

Deutlich stärker involviert sind die Väter, wenn es darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen oder mit ihnen über ihre Probleme zu sprechen. In rund zwei Drittel der Haushalte werden diese Aufgaben von beiden Eltern gemeinsam wahrgenommen.

Vor allem für Frauen, die erwerbstätig sind, ist die Belastung hoch. Fast ein Viertel der Mütter gibt an, sie seien nach der Arbeit meistens oder immer zu müde, um die Hausarbeit zu erledigen. Jede Fünfte hat Mühe, die verschiedenen Aktivitäten unter einen Hut zu bringen.

Um die Belastung abzufedern, holen sich gut zwei Drittel der Haushalte Hilfe bei der Kinderbetreuung. Am häufigsten greifen sie dabei auf das Umfeld zurück, insbesondere auf die Grosseltern sowie auch auf andere Verwandte, Nachbarn oder Freunde. Krippen und schulergänzende Betreuungsangebote sind ebenfalls beliebt. Deutlich weniger verbreitet sind Tageseltern und Babysitter.

Wo eine Familie lebt, beeinflusst die Inanspruchnahme von externer Betreuung stark. In Grossstädten nutzen über 60 Prozent eine Krippe, in ländlichen Gemeinden nur gerade 24 Prozent . Auch die Sprachregion spielt eine Rolle. So werden Kinder in der Romandie viel häufiger in der Krippe betreut als in der Deutschschweiz und im Tessin, wo dafür stärker auf Verwandte und Bekannte gesetzt wird.

Dass viele junge Erwachsene – vor allem Frauen – hinter ihrem Kinderwunsch zurückbleiben, hat indes nicht nur mit der Belastung im Haushalt und in der Betreuung zu tun, sondern auch mit konservativen Werten, die nach wie vor weitverbreitet sind. Obwohl eine grosse Mehrheit der Mütter arbeitet, ist ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung gegenüber der Erwerbstätigkeit von Müttern skeptisch eingestellt.

Zwar hat diese Haltung in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Doch noch immer findet mehr als ein Drittel der Männer, dass Kinder im Vorschulalter darunter leiden, wenn ihre Mutter berufstätig ist. Noch überraschender ist, dass auch jede vierte Frau diese Meinung vertritt.