Die Demokratie macht Pause

«Da!», sagt Hansjörg Dürst und deutet mit der Linken vage zwischen einen hellblauen Minibus und einen weissen Kombi. Da öppe stehe jeweils der Landammann auf der Bühne und leite die Versammlung.

An einem Werktag im März ist der Zaunplatz in Glarus ein unwirtlicher Parkplatz. Aber immer am ersten Sonntag im Mai finden sich hier zwischen 5000 und 9000 Glarner Stimmberechtigte ein. Zur Landsgemeinde, dem wichtigsten politischen Termin des Jahres. Dann liegt genau hier, zwischen dem Minibus und dem Kombi, der Mittelpunkt des Glarner Universums.

«Nur zwei Menschen sind unfehlbar», sagt Dürst. «Der Papst und der Landammann.»

Seit 1998 ist Hansjörg Dürst Ratsschreiber des Kantons Glarus. 23 Landsgemeinden hat er schon organisiert. 23-mal stand er schon auf dem Podest im sogenannten Ring und verlas die Eidesformel. Er hat schon alles erlebt. Regen. Kälte. Schnee. Sogar eine ausserordentliche Landsgemeinde im November. Eine Verschiebung aber um mehrere Monate, das gab es noch nie.

Wenig Hoffnung

«Die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein», sagt Hansjörg Dürst. Dann scrollt er auf dem Handy nochmals durch die Sprachregelung des Regierungsrates. Nein, weiter kann er mit der Formulierung nicht gehen. Die Glarner Regierung will sich mit dem Bund absprechen und dem Kanton Appenzell Innerrhoden, der Ende April ebenfalls eine Landsgemeinde plant. Morgen Dienstag werde man entscheiden. «Abhängig davon, wie es an der Corona-Front aussieht», sagt Dürst. Es klingt nicht so, als gäbe es noch Hoffnung.

Die ausserordentliche Lage ist nicht nur eine Belastung für das Gesundheitswesen – auch die Demokratie ist vom Coronavirus betroffen. Am Sonntagabend haben die Ratsbüros die Session abgebrochen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat dem Kantonsrat die Bewilligung für seine Sitzung entzogen. Ob die Abstimmung vom 17. Mai über die Begrenzungsinitiative stattfinden kann, ist noch offen – es ist unklar, ob eine Meinungsbildung unter den erschwerten Umständen möglich ist. Gemeindeversammlungen werden verschoben oder gleich abgesagt, und drei der vier grössten Parteien des Landes, die SVP, die SP und die Grünen, können ihre Parteispitze nicht wie gewünscht diesen Frühling erneuern.

Bei der SVP soll es eine interimistische Lösung geben, weil der bisherige Präsident Albert Rösti keine Lust hat, seine Zeit an der Spitze über den März hinaus zu verlängern. Bei der SP wird Christian Levrat so lange Präsident bleiben, bis ein ordentlicher Parteitag stattfinden kann. Überlegungen innerhalb der Partei, das neue Präsidium per Urabstimmung unter den Mitgliedern zu küren, wurden wieder verworfen.

Wahlkampf ausgesetzt

Die zwei Kandidaten-Duos – Mattea Meyer/Cédric Wermuth und Priska Seiler Graf/Mathias Reynard – haben ausgemacht, ihren Wahlkampf bis nach dem Sommer auszusetzen. «Alles andere macht keinen Sinn», sagt Meyer. In den vergangenen Wochen erhielten Meyer und Wermuth reihenweise Absagen für ihre Anlässe. «Vor allem ältere Genossinnen und Genossen haben – völlig verständlich – auf eine Teilnahme verzichtet», sagt Wermuth. An einen Wettbewerb der Ideen, ausgetragen in aller Öffentlichkeit, ist im Moment nicht zu denken.

Ebenfalls vom Coronavirus bedroht sind verschiedene Referendums- oder Initiativprojekte. Draussen vor dem Einkaufszentrum stehen und fremden Leuten den Stift zur Unterschrift hinhalten: eher unangenehm im Moment. In der Fragestunde des Nationalrats wollte EVP-Nationalrat Nik Gugger letzte Woche vom Bundesrat wissen, ob angesichts der Krise die Referendumsfristen verlängert würden. Konkret: «Sind die demokratischen Rechte noch gewährleistet?» Die – etwas lapidare – Antwort: Ja. Zwar werde das Sammeln erschwert, allerdings bleibe es weiterhin möglich, auch im öffentlichen Raum.

Was sind eigentlich die Minimalvoraussetzungen für das Funktionieren unserer Demokratie?

«Ich erwarte, dass der Bundesrat eine pragmatische Lösung findet», sagt SVP-Nationalrat Franz Grüter. Er ist Co-Präsident der Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium, die Sammelfrist läuft im September ab. Bis heute hat das Komitee rund die Hälfte aller Unterschriften zusammen, aktuell wird nicht mehr gesammelt. Ein Mitglied seines Komitees hat am Wochenende die Bundeskanzlei um eine «notverordnungsmässige Verlängerung von laufenden Sammelfristen» gebeten. Franz Grüter: «Es ist nicht gewährleistet, dass wir unsere Unterschriften fristgerecht zusammenbringen.»

Damit rührt der SVP-Nationalrat an eine grössere Frage: Was sind eigentlich die Minimalvoraussetzungen für das Funktionieren unserer Demokratie? Genügt es, wenn die Stimmbürger sich per Brief an Abstimmungen und Wahlen beteiligen können? Genügt es, wenn die theoretische Möglichkeit besteht, im öffentlichen Raum Unterschriften zu sammeln?

Was wirklich wichtig ist

«Solange die Bürger ihre Meinung frei abgeben können, ist die Demokratie gewährleistet», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. Ab wann das nicht mehr gewährleistet sei, sei eine staatspolitisch hoch spannende Frage. Und natürlich sei es heute noch zu früh, diese zu beantworten. «Im besten Fall wird uns diese Krise vor Augen führen, was tatsächlich wichtig ist. Auch in der Politik.»

Auch in Glarus zeigt sich: Eine Landsgemeinde, die auf der Kippe steht, ist noch lange keine Verfassungskrise. Allerdings können auf den Kanton ernste politische Probleme zukommen. Auf der Traktandenliste befindet sich etwa das kantonale Geldspielgesetz. Es muss noch dieses Jahr verabschiedet werden. Sonst entgehen Glarus Lottogelder von rund 2,5 Millionen Franken für die Sport- und Kulturförderung.

Das Problem: Ob der Verlauf der Corona-Pandemie eine Landsgemeinde im Herbst erlaubt, ist unklar. Eine epidemiologisch unbedenkliche Urnenabstimmung über das Geldspielgesetz ist nicht möglich, weil die Kantonsverfassung dieses Mittel nicht vorsieht. Notfalls muss die Glarner Politik Notrecht anwenden. «Wenn alle Stricke reissen, kann das Kantonsparlament einen Dringlichkeitsbeschluss treffen», sagt Ratsschreiber Hansjörg Dürst. Die nächste Landsgemeinde müsse diesen Entscheid dann aber bestätigen. «So verlangt es die Verfassung. Corona hin oder her.»