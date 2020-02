Unter welchen Voraussetzungen ergibt ein Cyberinterventionsteam Sinn, wie es Bundesrätin Viola Amherd aufbauen will?

Meiner Meinung nach besteht ­Bedarf für leistungsfähige Interventionsservices. Damit sage ich aber nicht, dass dies ausschliesslich eine Aufgabe des Bundes sein muss. Welche Aufgaben das Verteidigungsdepartement mit einem operativen Interventionsteam, parallel zu privaten Angeboten und den bereits bestehenden hoheitlichen Aufgaben, genau anbieten müsste, wäre noch zu definieren.

Welche Leistungen müsste eine solche Eingreiftruppe erbringen können?

Ein Interventionsteam muss die erste Lastspitze eines Angriffs brechen. Es muss dafür sorgen, dass eine angegriffene Organisation die weiteren Massnahmen zur Schadeneindämmung und die Folgeschritte übernimmt. Bis zumindest ein selbstständiger, stabiler Notbetrieb wieder möglich ist. Bei gleichzeitigen Angriffen gleicher oder unterschiedlicher Art muss das Interventionsteam zudem in der Lage sein, mehr als einen Vorfall zeitgleich abzudecken.

Was für «Internetsoldaten» braucht es für eine solche Truppe?

Sicher gehörten Analytiker mit Fachkenntnissen in Cyberkriminalität sowie Schwachstellen- und Krisenmanagement dazu. Darüber hinaus Personen mit Spezialwissen wie Forensiker für die Vorfallanalyse und die ­Beweismittelsicherung. Dazu müssten «White Hat»-Hacker zum Einsatz kommen für die technisch detaillierte Suche nach Schwachstellen, also Hacker, die auf der «richtigen» Seite kämpfen. Und schliesslich braucht es Projektleiter, die komplexe technische Sachverhalte verstehen, abstrahieren und stufen- sowie managementgerecht aufbereiten können. Im Prinzip sind es dieselben Profile, die auch in der Privatwirtschaft gefragt sind.

Wie könnte eine neue Cybertruppe das nötige Wissen überhaupt aufbauen?

Einerseits durch fundierte Aus- und permanente Weiterbildung, andererseits durch praktische Erfahrung in der Fallbehandlung – hierbei ist es im Vergleich zu privatwirtschaftlich operierenden Firmen aber wichtig, die Leistung kontinuierlich aufrechtzuerhalten, auch wenn das Personal allenfalls wechselt. Ausserdem muss sichergestellt sein, dass ein gegebenenfalls im Milizsystem operierendes Interventionsteam bei Bedarf auch rasch genug auf Schlüsselpersonal zurückgreifen kann.