Ist die aktuelle Krise vergleichbar mit der Finanzkrise von 2008?

Für ein definitives Urteil ist es noch zu früh. Was aber jetzt schon klar ist: Die Geschwindigkeit dieser Krise ist ausserordentlich. Wirtschaftlich gab es in ­kürzester Zeit Einbrüche in einem Ausmass, wie ich es noch nie beobachtet habe. Nehmen Sie den Einbruch bei den Aktien oder den Anstieg der Arbeits­losenzahl. In den USA ist es wahrscheinlich, dass sich innerhalb der letzten Woche mehr als zwei Millionen Menschen bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet haben. Es kursieren Gerüchte, dass sage und schreibe neun Prozent der Belegschaft entlassen worden sind. Das ist einmalig in der Geschichte.

Wie gross werden die politischen Verwerfungen in der EU werden?

Politisch gibt es einen essenziellen Unterschied zur Finanzkrise: Damals gab es im Bankensektor und in der Politik Akteure, die versagt haben. Es ist klar, dass beispielsweise Italien damals zu viele Staatsschulden angehäuft hat. Heute wird keine normal denkende P­erson Italien dafür verantwortlich machen, dass es das Land als erstes so stark getroffen hat.

Was bedeutet das konkret?

Man kann hoffen, dass es weniger gegenseitige Schuldzuweisungen und Verteilungskämpfe geben wird als ­während der Finanz- oder der Flüchtlingskrise. Es sollte für die EU einfacher sein, eine gemeinsame politische Lösung zu finden.

Bislang agieren vor allem die ­Nationalstaaten für sich. Glauben Sie wirklich, die europäischen Staaten werden die Krise gemeinsam bekämpfen?

Die bisherigen Zeichen sind gemischt. In der vergangenen Woche sagte Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, es sei nicht der Job der EZB, Italien zu helfen. Das war ein Desaster. Danach hat sie zum Glück eine Kehrtwende vollzogen. Sie sagte, die EU werde alles tun, was nötig sei, um Italien zu helfen. Es ist zu einem «What­ever it takes»-Moment geworden.

Italien benötigte Schutzmasken, die EU weigerte sich, diese zu liefern. Sie kamen dann aus China. Anfangs schlossen die Staaten ohne Absprache die Grenzen. Das zeigt, dass die EU in der Krise nicht handlungsfähig ist.

Europa hat sicher die Chance verpasst, von Anfang an zu beweisen, dass die Staaten untereinander solidarisch agieren. Das war ein ernstes Versäumnis, denn der erste Eindruck bleibt. Aber danach gab es eine Korrektur: Die EU hat später Masken nach Italien geliefert. Und die Grenzschliessungen sehe ich nicht als Zusammenbruch der europäischen Zusammenarbeit. China hat das innerhalb des Landes auch gemacht und Wuhan abgeriegelt.

Die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich rapide verschlechtert. Donald Trump provoziert die Chinesen, in dem er vom «Wuhan-Virus» spricht. China verbreitet die Lüge, das Virus sei aus den USA importiert.

Ja, es gibt leider diese absurden Schuldzuweisungen. Solche nationalistische Kampfrhetorik ist äusserst gefährlich. Wenn die Politiker es nicht schaffen, hier zusammenzuarbeiten, wäre es ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn sich die Politiker jetzt nicht zusammenraufen können, wann dann?

Sind Sie optimistisch?

Die aktuelle Situation ist gewissermassen ein perfekter Kontrast zu 2008. Damals gab es einen Kampf zwischen verschiedenen Interessengruppen. Jetzt sind alle betroffen: das ganze politische System, die Weltwirtschaft. Die Politik steht auf dem Prüfstand. Bezogen auf Europa sehe ich aktuell das grösste Problem aber ohnehin nicht in der mangelhaften Zusammenarbeit.

Sondern?

Die intelligenten Massnahmen, um die Krise zu bekämpfen, werden nur sehr langsam angewandt. Es fehlt an grossflächigen Tests und an Apps, wie es sie beispielsweise in Singapur gibt, mit denen die Menschen sehen, wo sich infizierte Personen aufhalten.

In einem Land wie der Schweiz hat der Datenschutz einen viel höheren Stellenwert als in Singapur. Wären solche Apps überhaupt anwendbar?

Es gibt Menschen, die argumentieren, es gebe hier einen Zielkonflikt zwischen Datenschutz und öffentlicher Gesundheit. Ich kann das nicht ernst nehmen. Wir sind konfrontiert mit einer Pandemie, die Hunderttausende Menschen das Leben kosten könnte und das Weltwirtschaftssystem destabilisiert. Jeder verantwortliche Bürger wird hier einen Teil seiner persönlichen Freiheit aufgeben müssen, um den Schwächsten in der Gesellschaft zu helfen. Abgesehen davon wäre es sicher möglich, die Bewegungsdaten so zu anonymisieren, dass der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verkraftbar wäre.

Weil die Menschen so viel reisen, konnte sich das Virus verbreiten. Wird die Krise die Globalisierung stoppen?

Zurzeit ist die Globalisierung sehr stark eingeschränkt. Aber dass sie langfristig gestoppt wird, kann ich mir nur schwer vorstellen. Es ist aber wahrscheinlich, dass zukünftig Gesundheitschecks an den Grenzen obligatorisch werden. Und vielleicht wird es in gewissen Bereichen auch nachhaltige Verbesserungen geben.

Wie meinen Sie das?

Wir gewöhnen uns in der Geschäftswelt gerade daran, Sitzungen per Video- und Telefonkonferenz abzuhalten, anstatt um die Welt zu fliegen. Früher bin ich oft an wissenschaftliche Tagungen in Europa gereist. Zukünftig werde ich mich sicherlich vermehrt per Videoschaltung einklinken. Und das ist gut so: Der internationale Flugverkehr ist eine enorme Klimabelastung. Es gab schon vor der Krise einen breiten Konsens, dass wir ihn reduzieren müssen.

Sie leben in New York. Wird die Krise die USA so stark treffen wie Europa?

Wenn den Forschern nicht bald ein medizinischer Durchbruch gelingt, wird die Situation in den USA mindestens so schlimm wie in Italien. Die amerikanische Bevölkerung realisiert leider nicht, wie gross das Problem bereits ist, weil wir viel zu wenige Tests durchführen.

Zumindest dieses Problem soll behoben werden. Roche schickt 400’000 Test-Kits in die USA.

Es ist ein riesiges Land. Fast 330 Millionen Einwohner. Ausserdem sind die USA schlechter gewappnet, um das Virus zu bekämpfen, als die europäischen Länder. Millionen leben hier ohne Krankenversicherung. Es gibt viel mehr obdachlose Menschen. Die grosse Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft spiegelt sich sehr direkt im Gesundheitssystem. Zurzeit finde ich es sehr schwer, zu sehen, wie Amerika diese Pandemie in den Griff bekommen soll.

Wäre es einfacher, wir hätten autoritäre Regierungen wie in China, die harte Massnahmen durchziehen – koste es, was es wolle?

Für mich ergibt das wenig Sinn. China hat anfangs in einer sehr problematischen Art reagiert. Peking hat die lokalen Behörden unter Druck gesetzt, damit diese Fälle vertuschen. Die kritischen Stimmen der Ärzte wurden unterdrückt. Das Regime hat die Kräfte seiner eigenen Zivilgesellschaft lahmgelegt. Trotzdem wurde in der obersten Führung niemand zur Rechenschaft gezogen. Es geht hier auch nicht um die Frage, ob Demokratien oder Diktaturen die Krise bekämpfen können.

Sondern?

Wir müssen nach Südkorea, Taiwan und Hongkong schauen. Alles Demokratien, die im Kampf gegen das neue Coronavirus sehr viel erfolgreicher sind. Diese Beispiele zeigen, dass die Frage entscheidend ist, ob ein Staat so funktioniert, dass er agieren kann. Ist die Regierung bereit, auf Epidemiologen zu hören? Schafft sie es, die technologischen Möglichkeiten smart einzusetzen? Leider gibt es im Westen viele Demokratien, deren Staatsverwaltungen stark ausgehöhlt worden sind. Technisch sind wir in Europa und Nordamerika nicht annähernd auf dem Level von Süd­korea. Und das ist ein grosses Problem.

In der Schweiz haben viele Mühe damit, sich einzuschränken. Beispielsweise gehen sie trotz aller Aufrufe zusammen in der Stadt spazieren.

Das lässt sich auch in New York beobachten. Ich sehe von meiner Wohnung aus, wie die Menschen weiter in Gruppen unterwegs sind. Das Problem ist eine Art kognitive Dissonanz: Die Krise wird sich nicht in den Strassen von ­Zürich zeigen. Die Menschen fallen ja nicht einfach tot um. Die Krise wird in den Spitälern stattfinden. Ich kann die Menschen nur dazu auffordern, zu ­Hause zu bleiben.

Sind Sie selber persönlich betroffen?

Wie andere Menschen auch. Ich habe zurzeit einen leichten Husten und frage mich natürlich: Bin ich infiziert? Meine Tochter geht nicht mehr ins College. Meine Frau hat ein Reisebüro, das den Betrieb eingestellt hat. Wir waren ­früher auch oft in Bergamo und dem Tessin. Es macht mir schwer zu schaffen, wenn ich sehe, wie stark die italienische Schweiz betroffen ist. Und die Videos aus den Kliniken in Norditalien, wo standhafte Doktoren uns schildern, wie sie Patienten sterben lassen müssen, sind auch für mich natürlich sehr schwer zu ­ertragen.