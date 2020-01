Die Kampfjet-Gegner: Jetzt erklären sie sich

«Wir sind überzeugt, dass Höchstleistungs-Kampfflugzeuge für viele Aufgaben – gerade für die Pilotenausbildung und den Luftpolizeidienst – ungeeignet sind und es mit einer zwei-Typen-Luftwaffe doppelte Sicherheit zum halben Preis gibt», schrieb die Partei im Dezember nach Abschluss der Parlamentsdebatte in einem Communiqué. Heute erklären sie ihr Referendum an einer Pressekonferenz in Bern (siehe Live-Video oben).

Die Bürgerlichen würden jegliche kritische Debatte über die unzähligen offenen Fragen verweigern, sagte SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann damals. «Sie haben Angst, dass ihre schiefe Subventionspolitik an der Urne scheitert. Deshalb versuchen sie, Unternehmen mit der Aussicht auf lukrative Aufträge zu ködern, um finanzielle Hilfe im Abstimmungskampf zu erhalten.»

In keinem anderen Politikbereich würden sechs Milliarden Franken gesprochen, ohne zuvor ernsthaft zu prüfen, wofür das Geld genau ausgegeben wird. «Diese Intransparenz ist gefährlich», sagte SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. (sda)