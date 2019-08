Die Liste des Tierelends wird länger

Verschupft hockt der Mischling in der Ecke seines kleinen, düsteren Zwingers. Der Hund lässt die Schlappohren hängen. Er wartet und wartet. In seinen dunklen Knopfaugen spiegelt sich Sehnsucht nach Gesellschaft, nach Bewegung. Dieser einsame Zwingerhund ist einer der 181Fälle, die beim Schweizer Tierschutz (STS) zwischen Juni 2018 und Mai 2019 wegen Misshandlung von Tieren oder schlechter Haltung gemeldet worden sind.

Der noch unpublizierte Tätigkeitsbericht der Fachstelle Tierschutzkontrollen des STS liegt der SonntagsZeitung vor. Er zeigt: Mehr als die Hälfte der Fälle ­betrifft malträtierte Hunde. «Die Leute machen uns auf dauernd angebundene, magere, kranke und verletzte Tiere aufmerksam», sagt Helen Sandmeier vom STS. Aber auch Vernachlässigung, Brutalität oder zu kleine sowie dreckige Gehege ohne Tageslicht würden immer wieder gemeldet. «Oder Halter, die ihre Hunde kaum ausführen. Sie lassen sie für ihr Geschäft einfach auf den Balkon raus», sagt Sandmeier. Völlig verzeckte und verdreckte Hunde; vor sich hin seuchende Katzen; Küken, die im Klassenzimmer aufgezogen werden und dort verenden; Gänse ohne Schwimmgelegenheit; Meerschweinchen, deren Käfige in der prallen Sonne stehen; Reptilien ohne Wärmelampen – die Liste des Elends im Bericht des STS ist lang und facettenreich.

Die darin enthaltenen Meldungen sind jedoch lediglich ein kleiner Bruchteil der Tierschutzfälle in der Schweiz. «Wir sind nicht die einzige Organisation, die alarmiert wird», sagt Sandmeier. Viele Meldungen würden direkt bei der Polizei oder den Veterinärämtern eingehen. Das bestätigt eine Umfrage bei den verschiedenen Kantonen. Deren Statistiken zeigen zudem, dass die Meldungen bei den Veterinärämtern markant zunehmen. Etwa im Kanton Zürich, wo sich die Zahl der Tierschutzmeldungen in den vergangenen zwei Jahren fast verdoppelt hat: 247 gingen im Jahr 2017 beim Veterinäramt ein. Ein Jahr später waren es 479. Die diesjährigen Zahlen liegen noch nicht vor.

Kein Tierarzt für das kranke Tier,weil das Geld fehlt

Ähnlich sieht die Entwicklung in Bern aus. Laut Kantonstierarzt Reto Wyss gingen noch vor fünf Jahren beim Veterinärdienst 337Meldungen ein. 2018 waren es bereits 521. Die meisten betreffen auch hier Hunde. «Der Anstieg hat sicher auch mit unserem neuen Meldeverfahren zu tun», sagt Wyss. Denn: Seit Ende 2017 besteht im Kanton Bern die Möglichkeit, eine Meldung online und anonym zu erstatten.

Der Tierarzt beobachtet, dass vielen gemeldeten Tierschutzfällen Unwissenheit und Überforderung der Halter zugrunde liegen. «Gewalttätige Tierquälerei im engeren Sinne beschäftigt uns glücklicherweise eher selten», sagt Wyss. Viel häufiger müsse der Veterinärdienst einschreiten, weil Halter ihre Vierbeiner vernachlässigen oder weil sie aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf die medizinische Betreuung verzichten, wo diese eigentlich dringend angezeigt wäre. «Bei den Hunden ist zudem immer wieder mangelnde Bewegung ein Thema.» Neben gesundheitlichen Problemen könne dies insbesondere bei jungen Tieren, die beschäftigt sein wollen, zu Aggressionen führen. «Immer eingesperrt oder angebunden, können sie sich nicht an die Umgebung, die Artgenossen und Menschen gewöhnen. Sie werden nicht sozialisiert», sagt Wyss.

In vielen der gemeldeten Fälle, die Katzen betreffen, findet der Berner Veterinärdienst verschmutzte Einrichtungen vor. «Oft handelt es sich um völlig überforderte Halter, bei denen mehrere Tiere leben», sagt Wyss. Der Tierarzt stellt ironischerweise fest: Meist meinen es die Leute mit ihren Vierbeinern gut und haben den Eindruck, alles für das Wohl ihrer Lieblinge zu unternehmen. «Das ist auch bei vielen zu dicken Hunden so», sagt Wyss. Deren Halter sind sich nicht bewusst, dass extremes Übergewicht ebenfalls ein Fall für den Tierschutz ist. Gemeldet würden fettleibige Tiere allerdings nie – im Gegensatz zu mageren Tieren.

248 Inspektionen hat das Amt für ­Veterinärwesen des Kantons St. Gallen im vergangenen Jahr vorgenommen. Um ein Vielfaches höher seien indes die eingegangenen Meldungen, heisst es dort auf Anfrage. Dazu werde allerdings keine Statistik geführt.

Wie es im jüngst publizierten Jahresbericht des Amtes heisst, stellten die ­Inspektoren in 65 Prozent der Fälle Mängel in der Haltung fest, 56-mal erstatteten sie wegen «schwerer Verstösse» Anzeige. In 16 Fällen sprach das Amt gar Tierhalteverbote aus. Meist an die Adresse von Hundehaltern. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt und ist in den letzten vier Jahren markant gestiegen: 2014 untersagten die Behörden zwei Personen, Heimtiere zu halten. 2017 sprachen sie neun Verbote aus. Wie der St. Galler Kantonstierarzt Albert Fritsche sagt, sei die Ursache dieses Anstiegs unklar – ebenso, ob es sich um einen statistischen Ausschlag handle.

Im St. Galler Jahresbericht halten die Experten fest, dass sich die Tierbesitzer ungenügend mit den Besonderheiten der Haltung einer Tierart befassten. «Völlig falsch gehaltene Reptilien, Hunde mit viel zu wenig Auslauf und Vögel in deutlich zu kleinen Käfigen sind an der Tagesordnung», heisst es. Und oft fehle die nötige Zeit, sich der artgerechten Pflege und Betreuung der Tiere zu widmen.

Spontankäufe führen vielfachzu Missständen

Einen der Gründe für das tierische Elend sieht Helen Sandmeier vom STS im spontanen Kauf eines Tieres. «Die Leute bestellen sich aus einer Laune heraus im Internet einen Hund und haben keine Sekunde darüber nachgedacht, welche Konsequenzen das auf ihr Leben hat», sagt sie. «Das ist grob fahrlässig, und die Konsequenzen tragen immer die Tiere.»

Den Zwinger und die Lebensumstände des einsamen Mischlings hat das zuständige Veterinäramt kontrolliert. Wie es im Bericht des STS heisst, hat der Halter beim Zwinger Anpassungen vorgenommen. «Bei einer unserer Nachkontrollen war der Hund nicht im Gehege», sagt Helen Sandmeier. Ob der Mischling nun genügend Sozialkontakte mit Menschen und Artgenossen habe, könne der STS nicht abschliessend beurteilen.



