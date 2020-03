Die Schweiz macht dicht

Die Frühlingssession des eidgenössischen Parlaments: abgebrochen. Die Grenzen zu Deutschland: dicht. Die Läden in diversen Kantonen: zu. Fast im Minutentakt vernahm die Schweizer Bevölkerung am Sonntag neue drastische Beschlüsse im Kampf gegen Corona. Das Virus breitet sich dramatisch aus – und infiziert immer weitere Bereiche des Alltags.

Die Schulen sind seit heute geschlossen, die Eltern und Lehrer mit vielen Fragen überfordert: Wie funktioniert Homeoffice, wenn das Haus voller Kinder ist? Wann kommen die elektronischen Hausaufgaben? Dürfen sich die Familien abwechseln mit der Betreuung, oder versammelt sich dann schon eine zu grosse (Risiko-)Gruppe? Wie die Schweiz im Ausnahmezustand funktioniert, finden wir gerade heraus.

Noch haben nicht alle den Ernst der Lage erkannt. Am Sonntag flanierten überraschend viele in Gruppen ums Zürcher Seebecken und genossen – eng beieinander – in den Strassencafés die Sonne. Doch die Städte leeren sich, die Züge und Beizen ebenso. Wer nicht im Spital Schicht schiebt, Trams lenkt oder für die Stromversorgung tätig ist, wird vom Arbeitgeber ins Homeoffice geschickt. Es ist Frühling draussen, die Vögel pfeifen, und die Sträucher beginnen zu blühen; die Menschen aber sind zum Drinnenbleiben gezwungen. Unsere Hochleistungsgesellschaft, die sich bereits ärgert, wenn die S-Bahn mit drei Minuten Verspätung eintrifft, macht den Stresstest.

Die Zwangspause fühlt sich seltsam an. Sie verbindet, drückt aber schon jetzt vielen aufs Gemüt. Manche sind niedergeschlagen, sie sorgen sich. «Die älteste und stärkste menschliche Empfindung ist die Angst», schreibt der Schriftsteller H.P. Lovecraft, «und die älteste und stärkste Angst ist die Angst vor dem Unbekannten.» Wir wissen erst in Umrissen, wie gefährlich uns Covid-19 werden kann und wie lange uns die Krankheit beschäftigen wird. Epidemiologen warnen vor einer exponentiellen Ausbreitung. Das macht die staatlichen Eingriffe in unsere Freiheiten nötig, mehr ist zu erwarten. Die Unsicherheit treibt manche zu irrationalen Handlungen: Sie räumen in den Läden die Regale leer, tätigen Hamsterkäufe. Mit Blick auf die drohende Rezession wird auch die Jobangst wachsen.

Ändern können wir diesen Ausnahmezustand nicht, wohl aber unsere Einstellung zu ihm. So lehrt uns die Corona-Krise bestenfalls drei Dinge. Erstens: Starke Einzelne machen noch keine starke Gesellschaft. Wir brauchen einander – nicht nur, aber gerade in diesen verrückten Zeiten. Die Gerechtigkeitsdebatte konzentrierte sich zu lange darauf, was uns zusteht in dieser Gesellschaft. Was wir für sie tun können, ging im Hyperindividualismus unter. Nun bieten unterbeschäftigte Künstlerinnen und vorlesungsbefreite Studenten in den sozialen Medien ihre Hilfe an, die Nachbarin übernimmt die Einkäufe für die Betagten im Mehrfamilienhaus. Eine überwältigende Welle von Solidarität erfasst die Gesellschaft. Sie kann eine neue Erfahrung des Wir begründen.

Die Covid-19-Pandemie zwingt uns zweitens, einen Gang runterzuschalten. Corona hat das Wirtschaftswachstum abgewürgt. Nun können auch Leistungsdruck und Gehetztheit vermehrt einer Wertschätzung von Ruhe und Langsamkeit weichen. «Die heutige Ökonomie hat eine gewaltige Prämie auf die Geschwindigkeit», sagt der frühere Co-Präsident des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker, «das kann auf Dauer nicht gut gehen.» Vielleicht gelingt es uns, langfristig Tempo aus dem Alltag zu nehmen.

Drittens helfen in der gegenwärtigen Situation Gelassenheit und Kreativität. Wir müssen die Dinge nehmen, wie sie kommen, und improvisieren – etwas, das uns Kontrollfreaks und Perfektionisten in der gut organisierten Schweiz fremd geworden ist. Die Italiener singen auf ihren Balkonen gegen Corona und die Isolation an. Von ihnen können wir jetzt lernen.